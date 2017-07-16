«Он не узнаёт никого из родных». Как оборвалась карьера юноши из «Аякса»

«Сердце «Аякса» бьётся здесь. Оставайся сильным, Аппи»

Вокруг баннера, закреплённого на доме семьи футболиста «Аякса» Абдельхака Нури, собрались тысячи амстердамцев. Многие из них не могли сдержать слёз. Среди них были и болельщики «Аякса», и игроки команды, и простые жители города, которые за два дня до этого прочитали новость, которая шокировала весь футбольный мир.



8 июля Абдельхак Нури вышел в стартовом составе «Аякса» на контрольный матч с «Вердером». Отыграв 71 минуту, он рухнул на газон, не смог подняться и потерял сознание. Врачи оказывали ему помощь 15 минут, используя дефибрилляторы, пытались восстановить работу сердца. К счастью, это удалось. Вскоре к стадиону подлетел вертолёт, на котором 20-летнего футболиста доставили в больницу. Там же его ввели в состояние комы…

«Жизни Нури ничего не угрожает, его сердце функционирует нормально», — информировали на официальном сайте «Аякса». Однако спустя несколько дней врачи сообщили страшное. У Абдельхака выявили серьёзные и необратимые повреждения головного мозга после обморока, вызванного резким изменением частоты сердечных сокращений. На следующий день Нури вывели из комы, но он не узнавал родных. Вероятнее всего, до конца жизни он уже их не вспомнит. Как не сможет ходить и говорить.

«Врачи уверены, что он не поправится, — рассказал старший брат Абдельхака Абдеррах. – Он ничего не чувствует, ничего не слышит. Он просто не знает, кто мы такие. Но мы не теряем надежды. Вера учит нас принимать неизбежное, но мы молимся за его выздоровление. Мы действительно верим, что эта жизнь здесь является временной и вечной в дальнейшем».



Сейчас жизнь Нури ограничена стенами родного дома. Видится он только с близкими. А ведь в этом сезоне о нём могла узнать вся Европа. Щуплый мальчик вытворял дивные вещи в молодёжной команде «Аякса» — его техника, скорость принятия решений и умение найти партнёра точным пасом восхищали даже видавших многое тренеров академии.

Талант юноши по достоинству оценил тренер первой команды Петер Бош, в прошлом сезоне начавший привлекать Нури к тренировкам с основой. Более того, полузащитник провёл девять матчей в Эредивизии и внёс свою лепту в поход «Аякса» до финала Лиги Европы.

Ещё мальчиком он мечтал сыграть за сборную Нидерландов. Несмотря на марокканские корни, Аппи видел себя только в оранжевой форме. Находящаяся в кризисе сборная могла найти в Нури человека, который принесёт с собой свежий ветер перемен. Особенно учитывая, что в молодёжной сборной он был неудержим и вытворял вот такие вещи.

Футболки с его фамилией могли стать бестселлером в клубном магазине «Аякса». Они являются таковыми и сейчас. Но совсем по другому поводу.

«Это ужасно. Страдания родственников и друзей Нури сейчас невозможно описать словами. Это тяжёлый удар для «Аякса. Абдельхак обладал огромным талантом, но мы никогда не узнаем, какой яркой звездой он мог стать», — сказал генеральный директор клуба Эдвин ван дер Сар.



«Сердце разбивается, когда слышу такие новости. Все молитвы с Аппи, его семьёй и друзьями», — написал Патрик Клюйверт, чей сын Джастин прошёл с Нури молодёжную структуру «Аякса».



«Очень сожалею о случившемся. Мы с тобой. Сил тебе!» — написал Луис Суарес под фото в Инстаграм, где он и Клаас-Ян Хунтелаар стоят вместе с маленьким светящимся от счастья Абдельхаком.

В 11 лет, когда Россия уничтожала сборную Нидерландов на Евро-2008, Абдельхак восхитил всех на детском турнире. О нём говорили как о новом Клюйверте или Круиффе. В этом сезоне миниатюрный, но невероятно умный и техничный Нури должен был раскрыться как один из главных молодых талантов Европы. Но вместо этого он находится у себя дома и даже не слышит, как тысячи людей под окнами его дома аплодируют и распевают его имя.



Когда семья Нури возвратилась домой, отец семейства не смог сдержать слёз.

Дом семьи Нури – одно из самых посещаемых мест Амстердама в последние дни. Футболисты и болельщики приходят, чтобы поддержать семью игрока, многие переводят деньги. Они верят, что когда-нибудь Аппи поправится и сможет вести нормальную жизнь. Он никогда не появится в официальном матче в футболке «Аякса» или любого другого клуба. Но, несмотря на всё, главное сердце «Аякса» будет продолжать биться.

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