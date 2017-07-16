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Денис Глушаков
Текст: Константин Лесик
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Спартак выиграл не последний Суперкубок». Футболисты в соцсетях

Футболисты «Спартака» отмечают победу в Суперкубке, Начо показывает форму «Реала» до презентации, а Рамос плавает с акулами.
16 июля 2017, воскресенье. 22:30. Футбол

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров на следующий день после победы в матче с «Локомотивом» выложил свою фотографию с Суперкубком России в «Инстаграме».

«Думаю, после вчерашней игры за Суперкубок России, выставив это фото, можно смело и с чувством выполненного долга перевернуть страницу с главой под названием «красно-белый чемпионат сезона-2016/17».

Очень круто, что два трофея из трёх в прошедшем сезоне наши. Безумно рад за нашу торсиду, столько лет не оставлявшую команду в разных ситуациях, поддерживавшую нас по всему миру. Болельщики наконец-то дождались, разделив с командой радость победы на лучшем стадионе страны «Открытие Арена», — написал Ребров.

Капитан красно-белых Денис Глушаков после успеха в матче с «Локомотивом» заверил, что «Спартак» ещё выиграет Суперкубок России.

«Поздравляю всех болельщиков с историческим достижением! У «Спартака» первый Суперкубок. И, уверен, не последний. Спасибо за поддержку!» — отметил Глушаков.

Помимо Реброва и Глушакова после завоевания трофея в социальную сеть фотографии выкладывали защитник Сальваторе Боккетти и Дмитрий Комбаров, нападающий Квинси Промес и полузащитник Александр Самедов.

Главный тренер красно-белых Массимо Карерра незадолго до матча за Суперкубок прогулялся по центру Москвы вместе со своей супругой. Фотографию на фоне собора Василия Блаженного специалист добавил к себе в «инстаграм».

Итальянский наставник «Зенита» Роберто Манчини сделал пост в социальной сети, посвящённый старту нового сезона РФПЛ. Стоит отметить, что он перевёл подпись к фотографии на русский язык.

«Завтра начинается путь в Премьер-Лигу. Всем хорошего сезона 2017-18!» — написал итальянец.

Нападающий Сердар Азмун на неделе официально стал игроком «Рубина». Иранский форвард после своего перехода выложил фотографию, где он подписывает контракт с клубом из столицы Татарстана.

В неловкую ситуацию попал защитник мадридского «Реала» Начо. Футболист случайно выложил свою фотографию в новой резервной форме клуба до её официальной презентации. Игрок удалил пост через несколько минут после публикации, но многие пользователи социальных сетей уже успели сделать множество скриншотов страницы игрока.

А партнёр Начо по «Реалу» Серхио Рамос увлекательно проводит свой отпуск. Футболист в социальных сетях делится фотографиями и видео, на которых он плавает вместе с китовыми акулами.

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни на неделе продемонстрировал, что его сердце действительно принадлежит «ирискам» с детства. Футболист выложил свою фотографию в маленьком возрасте, но уже в пижаме с символикой клуба из Ливерпуля.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Спартак Массимо Каррера Роберто Манчини Уэйн Руни Фото
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16 июля 2017, воскресенье
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