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Далер Кузяев
Текст: Анатолий Романов
Фото: fc-zenit.ru

Кузяев-старший: Далер не радовался бурно голу, так как очень долго ждал его

Главный тренер эстонской «Нарвы-Транс» Адьям Кузяев знает, почему его сын Далер спокойно воспринял свой победный гол в Хабаровске.
17 июля 2017, понедельник. 00:00. Футбол
Удачный старт Манчини. Как «Зенит» победил в Хабаровске
Роберто Манчини дебютировал в «Зените» с победы, но встреча с новичком Премьер-Лиги сложилась для петербургской команды непросто.

Одним из героев первого тура РФПЛ стал полузащитник «Зенита» Далер Кузяев. Новичок сине-бело-голубых забил победный гол в Хабаровске, выйдя на замену в перерыве тяжело складывавшегося матча со СКА. При этом Кузяев отреагировал на свой забитый мяч на удивление спокойно, как будто такие голы он забивает в каждом туре. Яркий старт полузащитника в «Зените» – повод познакомиться поближе с 24-летним игроком, который, по мнению его бывшего наставника в «Ахмате» Рашида Рахимова, заслуживает приглашения в сборную России. О Далере в интервью «Чемпионату» рассказал его отец – экс-главный тренер петербургского «Динамо» Адьям Кузяев, работающий ныне в чемпионате Эстонии с «Нарвой-Транс».

«Боженька наградил «Зенит»

— Какие у вас эмоции после такого дебюта Далера в «Зените»?
— Я очень рад, что сын забил в первом же матче! Все наша семья гордится Далером. Надеюсь, и дальше у него всё будет получаться в «Зените».

— Многие обратили внимание на то, что Далер не слишком эмоционально воспринял свой гол. Почему же?
— Он такой человек, который умеет контролировать и сдерживать себя. Целеустремлён, старается сохранить эмоции на дело. Направляет энергию в правильное русло. Кроме того, мы все так долго ждали этого гола, что у Далера, наверное, уже не было сил бурно праздновать (Кузяев-младший впервые отличился за несколько сезонов на профессиональном уровне. – Прим. «Чемпионата»). Наконец-то забил… Хотя моментов у сына было достаточно и когда он играл за «Ахмат», и когда выступал за «Нефтехимик» в ФНЛ. Мяч просто не шёл в ворота.

— Удар у Далера действительно поставленный или так сложился эпизод?
— Далер постоянно работает над этим компонентом. Но необходимо продолжать тренировать удар, чтобы забивать регулярно.

— На ваш взгляд, что удалось и что не удалось «Зениту» в Хабаровске? Кого выделите у петербуржцев помимо сына?
— Мне «Зенит» понравился. Как, кстати, и СКА. Я сам тренер, летал со своей командой в Хабаровск, так что знаю, насколько непросто играть после столь длительного перелёта. Понятно, что команда у Роберто Манчини только формируется, однако я вижу её потенциал. При итальянском тренере «Зенит» будет расти.

Отдельно выделять никого бы не стал, даже Далера. Мне понравились именно коллективные действия. Каждый внёс свой вклад. Не было такого, чтобы кто-то стоял на поле и отбывал номер. Я даже обратил внимание на поведение запасных, когда показывали скамейку. Чувствовалось, что игроки и тренеры переживают за результат. Вся команда была заряжена на победу, поэтому Боженька и наградил «Зенит».

— А как «Зенит» смотрится сейчас на фоне «Спартака», чью игру мы наблюдали в Суперкубке России, и победившего в Махачкале ЦСКА?
— Сами понимаете, «Спартак» – сыгранная команда, сохранившая чемпионский состав. ЦСКА тоже стабилен. Так что зенитовским конкурентам объективно легче стартовать. У них всё отлажено и наиграно. «Зенит» же начинает с нуля, с новым тренером.

Но у «Зенита» есть всё для того, чтобы выиграть золотые медали. Манчини – опытный тренер, он быстро выведет команду на высокий уровень. Хотя нынешний чемпионат обещает быть очень напряжённым. Я посмотрел все матчи начавшегося сезона и впечатлён готовностью каждой команды Премьер-Лиги. На мой взгляд, уровень чемпионата России растёт.

— Показалось, что «Зениту» недоставало скорости в центре поля, когда там действовала пара Леандро Паредес – Александр Ерохин. При всех плюсах этих игроков они всё-таки не самые быстрые, согласны?
— Я бы не стал так утверждать. Тот же Паредес произвёл сильное впечатление. Чувствовалось, что человек прекрасно понимает и ведёт игру. Да и Ерохин очень старался, был максимально заряжен на борьбу, активно вступал в единоборства и заработал жёлтую карточку. Если бы Ерохин проигрывал в скорости, то он бы даже не участвовал в этих эпизодах. Конечно, где-то выиграл, где-то уступил – по-разному бывает. Но, повторюсь, нельзя забывать о факторе тяжёлого перелёта. Помню, как моё петербургское «Динамо» играло в Хабаровске. Первый тайм мы провели здорово, а на второй после 15 минут перерыва уже просто не смогли собраться! Поэтому я и говорю, что «Зенит» очень достойно выглядел со СКА.

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«Ещё бы мощи добавить, а так всё есть»

— По вашему мнению, каковы сильные стороны Далера и в чём ему нужно прибавлять в первую очередь?
— Ему бы ещё мощи добавить, а так, считаю, у него, как у полузащитника, всё есть. Нужно только набраться опыта игры в топ-клубе. Это делает сильнее любого футболиста. Надеюсь, в таком великом клубе, как «Зенит», он продолжит своё развитие.

Далер всегда старается работать на атаку, но и об оборонительных функциях не забывает. Тем более в «Ахмате» он в основном выходил на позиции опорного полузащитника, выполнял большой объем оборонительных действий. Естественно, это тоже причина отсутствия голов. В Хабаровске Далер получил жёлтую карточку, помогая защите. Честно говоря, я в том эпизоде тоже пошёл бы на фол, поскольку человек вываливался в центральную зону перед штрафной «Зенита». Не люблю хвалить сына, ведь он может прочитать мои слова, а вот в данном случае сделаю это.

— Как вашему сыну работается с Манчини?
— Далер очень доволен тем, как поставлена работа в «Зените». Тренировочные упражнения, которые даёт Манчини, тактические занятия. Кстати, здорово помогают игрокам и помощники главного тренера, в том числе Анатолий Тимощук и Игорь Симутенков. Для любого футболиста поддержка тренерского штаба – важнейший фактор. Сыну вообще везёт на тренеров. До этого он пересекался с Курбаном Бердыевым, несколько лет играл у Рашида Рахимова.

— «Зенит» возвращает своих воспитанников. Наверное, до этого лета не все знали, что Далер учился футболу в Петербурге, в клубной академии…
— Да, он сейчас вернулся в свой город. От нашего дома до базы «Зенита» примерно 900 метров! Можно пешком ходить на тренировки. Далер начинал заниматься футболом ещё в Оренбурге, когда я работал в «Газовике». Потом мы всей семьёй переехали в Петербург. Я связался со своим старым товарищем – бывшим голкипером «Зенита» Андреем Мананниковым, который помог с просмотром сына в школе «Коломяги». Далеру тогда было 11 лет. Он приглянулся тренеру, стал учиться футболу в «Коломягах». Затем его заметили тренеры «Смены». В зенитовской академии сын занимался 2,5 года. Но в какой-то момент там началась реорганизация, и пришлось уйти.

Дело в том, что у нас в роду все маленькие до 17-18 лет, а после этого резко растут (смеётся). Далер был очень мелким, поэтому в нём не увидели перспективы. Он перешёл в команду своего возраста петербургского «Локомотива». Там под руководством очень грамотного тренера Дмитрий Полякова команда произвела фурор – заняла четвёртое место на юношеском чемпионате России. Помню, победили в группе ребят из ЦСКА – 2:1, а сын отдал голевую передачу. Для школы, которая не обладает возможностями ведущих городских – «Смены» и «Зенита», это огромный успех. На том турнире присутствовал Хенк ван Стее. Голландец предложил Далеру вернуться в зенитовскую академию, где он и играл до выпуска у Александра Горшкова.

К сожалению, в дубль «Зенита» Далер не попал. Опять же сказалась физиология – ему недоставало мощи. Я тогда тренировал «Карелию» в ПФЛ и взял его к себе. Он начал потихоньку расти, а мне удалось договориться о просмотре сына в фарм-клубе «Рубина». На тренировку пришёл Курбан Бердыев, посмотрел и сразу же пригласил Далера на сбор казанской команды. Потом для получения игровой практики порекомендовал перейти в «Нефтехимик». Сын там поиграл полгода и отправился на просмотр в «Ахмат». Рашид Рахимову тоже приглянулся. Очень рад, что он попал в команду из Грозного. Мы искренне благодарны всем, кто поспособствовал его прогрессу. Теперь Далер – игрок «Зенита». На данном этапе карьеры это было самое важное предложение для него.

— У вас ведь ещё один сын Руслан – профессиональный футболист. В прошлом году он выступал за вашу «Нарву-Транс»?
— Да. По юношам он был даже посильнее Далера, однако получил очень серьёзную травму голеностопа. В результате ему толком не удалось заиграть. Как только набирал форму, старая травма снова давала о себе знать. Руслан делал операции, но в итоге мы решили, что ему лучше закончить играть на профессиональном уровне и переключиться на что-то другое.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Далер Кузяев Роберто Манчини
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