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Леонид Слуцкий
Текст: Марк Бессонов
Фото: hullcitytigers.com

Слуцкий поёт с бананом в руке. 6 главных событий выходных

«Спартак» берёт Суперкубок, Слуцкий проигрывает первый матч в «Халле» и другие интересные события уик-энда.
17 июля 2017, понедельник. 08:30. Футбол

«Спартак» завоевал Суперкубок России

Размашистые красивые атаки, обилие голевых моментов, множество мячей. Всего этого наблюдавшие за Суперкубком России зрители так и не увидели. Футбол старта сезона традиционно пока не может порадовать чем-то сверхинтересным. Зато нерв игры «Спартак» — «Локомотив» чувствовался все 120 игровых минут. Любящий побрыкаться Луис Адриано чудом избежал второй жёлтой карточки и в овертайме вывел красно-белых вперёд, любящий «дэбить» Промес преимущество закрепил. «Локомотив» ответил голом со штрафного Фернандеша, но этого оказалось недостаточно. Действующий чемпион триумфально начал новый сезон и завоевал первый Суперкубок в истории.

«Это лучший «Спартака». Который не празднует победу в Суперкубке (видео)
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«Зенит» победил «СКА-Хабаровск»

«Мы отмучились, теперь очередь других команд», — сказал полузащитник «Зенита» Далер Кузяев после матча со СКА. Питерская команда без особых проблем перенесла многочасовой перелёт в Хабаровск и одержала уверенную победу. Сам Кузяев забил победный мяч, сделав серьёзную заявку на место в стартовом составе. Критикуемый всеми Александр Кокорин забил второй гол и показал, что его возвращение в сборную к чемпионату мира вполне вероятно. Нужно только продолжать в том же духе. А ещё Хуан Лескано мог забить гол сезона уже в первом туре. Это просто надо видеть.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
16 июля 2017, воскресенье. 11:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 – Кузяев – 52, 0:2 – Кокорин – 81

ЦСКА одолел «Анжи»

Раззабивавшийся в сборной Виктор Васин открыл счёт своим голам и в ЦСКА. Благодаря его мячу и ударам Головина с Натхо «армейцы» одержали уверенную победу над «Анжи» на выезде.

В межсезонье красно-синие обошлись без покупок, зато ЦСКА показал, что и без того является одной из самых стабильных и мощных команд РФПЛ.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
15 июля 2017, суббота. 20:00 МСК
Анжи
Махачкала
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 – Васин – 21, 0:2 – Головин – 49, 1:2 – Маркелов – 64, 1:3 – Натхо – 79 (пен)

Бердыев проиграл первый матч после возвращения

«Не всё сразу». Вероятно, с такими настроениями болельщики «Рубина» покидали «Казань-Арену» после поражения от «Краснодара». Курбан Бердыев проиграл первый матч после возвращения в клуб, который он сделал двукратным чемпионом страны. Много новых игроков, перешедших из «Ростова», новая обстановка. «Краснодар» воспользовался тем, что «Рубин» ещё не превратился в отлаженную бердыевскую машину – Рикардо Лаборде дважды забил в первом тайме. Хозяев хватило только на один мяч, который зато можно пересматривать снова и снова.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
16 июля 2017, воскресенье. 17:30 МСК
Рубин
Казань
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 – Лаборде – 17, 0:2 – Лаборде – 33, 1:2 – Лестьенн – 72
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Представление команд РФПЛ перед сезоном-2017/18 начинаем с двукратного чемпиона России.

Болельщики «Динамо» К забросали поле файерами на Суперкубке Украины

В другом Суперкубке традиционно выясняли отношения киевское «Динамо» и «Шахтёр». «Горнякам» принёс победу Факундо Феррейра. На 8-й минуте аргентинец замкнул прострел Исмаили с левого фланга, а на 56-й минуте удвоил преимущество своей команды, вновь воспользовавшись передачей Исмаили. Матч останавливался два раза – болельщики «Динамо» закидывали поле петардами и горящими файерами, один из которых попал в Тайсона. К счастью, серьёзных повреждений бразилец не получил.

Суперкубок Украины. Финал
15 июля 2017, суббота. 21:00 МСК
Шахтёр Д
Донецк
2 : 0
Динамо К
Киев
1:0 – Феррейра – 8, 2:0 – Феррейра – 56
Удаления: Степаненко, 80 – нет

Слуцкий проиграл первый матч у руля «Халла»

Приключение Леонида Слуцкого в Англии официально началось. К сожалению, не лучшим образом. В контрольном матче против «Оксфорда», команды третьего дивизиона Англии, «тигры» проиграли 1:2. Но адаптация в клубе идёт. Полузащитник Камил Гросицки выложил видео, как Слуцкий на знакомстве с командой поёт Катюшу с бананом в руке вместо микрофона.

Слуцкий пошёл на такой шаг, чтобы соответствовать традиции клуба, новички которого должны исполнить песню в первые дни своего пребывания в новой команде. Опыт пения в КВН и на свадьбах Адамова и Акинфеева определённо не прошёл даром.

Слуцкий: потихоньку объясняю игрокам «Халла» свою философию
Леонид Слуцкий провёл первую тренировку в «Халл Сити» и рассказал о своих ощущениях.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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