Симпатичный неудачник. Он чуть не забил «Зениту» рабоной

«Рабона получилась экспромтом, но раньше на тренировках в мадридском «Реале» я часто отрабатывал такие удары», – рассказывал Хуан Лескано о своём ударе, уже ставшем хитом сезона. Забытый на родине аргентинец так впечатлил трюком, что даже аргентинские издания Ole и El Nacion, изначально освещавшие дебют в «Зените» Паредеса и Дриусси, восхищались рабоной Лескано и выносили её в заголовки.

Только ещё неизвестно, что круче – забить, скрестив ноги, или оказаться в Хабаровске после «Атлетико», «Ливерпуля» и мадридского «Реала».

Он начинал в родном Рауче, в филиале академии «Бока Хуниорс». Жил в семье среднего достатка, иногда не хватало денег на новые бутсы, но Хуан не протестовал – бегал в старых или просил у товарищей по команде. «Был случай, когда отец решил преподать мне урок. Я прогуливал тренировки, после чего неделю работал вместе с ним в пекарне. Я убедился, что это тяжёлый труд, и тренировки больше не пропускал», – вспоминал Лескано в интервью двухлетней давности. До 13 лет играл дома, а потом тренер филиала «Боки» уехал работать в «Атлетико», а Лескано забрал с собой.

Наверное, это самая главная удача в карьере парня, потому что с тех пор Хуана Лескано преследует кинематографичная карма симпатичного лузера. В «Ливерпуль» аргентинца позвал лично Рафа Бенитес, а в первый же день в Мелвуде Лескано встретился со Стивеном Джеррардом и сфотографировался с ним. Главным советчиком был Хавьер Маскерано: «Он всегда объяснял мне, как держать себя на поле. Он рассказывал мне все тонкости и детали, которые помогают улучшить игру». Английский Goal.com нарёк Лескано новым Дидье Дрогба – аргентинцу нравилось, как играет Дрогба, он желал стать кем-то похожим. Четыре месяца тренировался с основой «Ливерпуля», но из Англии вырулил уже через сезон, из-за проблем с документами. А потом сразу попал на обложку Marca как 17-летний новичок кантеры мадридского «Реала».

Удачный старт Манчини. Как «Зенит» победил в Хабаровске Роберто Манчини дебютировал в «Зените» с победы, но встреча с новичком Премьер-Лиги сложилась для петербургской команды непросто.

Тут бы случиться хеппи-энду, но Лескано подставил другой документ. «Из «Реала» я ушёл, потому что у меня не было паспорта ЕС. В тот момент все места под иностранцев были заняты, и я не мог подписать с клубом контракт», – вспоминал Хуан. Прелести топ-клуба он прочувствовал быстро: аргентинец вспоминал, что в Мадриде могли оштрафовать за недовольное выражение лица, запрещали кататься на автомобиле или мотоцикле без водителя, контролировали каждое сказанное слово в прессе.

В основу «Реала» Лескано уже не поднимали, но была история, которую Хуан теперь вспоминает в каждом интервью: «В клубе есть два бассейна с гидромассажем, один с холодной водой, а второй – с подогревом, которыми пользуются и первые команды, и юношеские. Как-то я прыгнул в бассейн с холодной водой, но вода была ледяной. Тогда я решил сделать круг и направился ко второму. Там рядом был Криштиану Роналду, но я не обратил внимания на него и намочил его Blаckbеrry. У него было такое выражение лица! Я слегка испугался. С того дня каждый раз, когда он видел меня, он здоровался со мной».

Старт профессиональной карьеры Лескано всякий раз откладывался из-за юридических проволочек. Уехал в эмиратский «Аль-Ахли» – быстро был выброшен за борт ограничением на иностранцев, подписал контракт со швейцарским «Лугано» – так и не смог играть из-за отказа в разрешении на работу. Тогда агент, с которым Лескано знаком с 13 лет (он вёл дела тренера, который переезжал из Рауче в «Атлетико»), чуть ли не впервые помог парню. Его жена, родом из Красноярска, выпросила для Лескано просмотр в «Енисее», и Хуан так загорелся вызовом, что прилетел в Красноярск на пару дней раньше назначенного сбора.

В ФНЛ Лескано варился четыре сезона, но карма хронического неудачника от него не отлипала. Он мало забивал (в общей сложности набралось 26 мячей), ломал ногу, порой проигрывал конкуренцию. Иногда возникал разовыми вспышками – например, именно Лескано хет-триком сплавил «Торпедо» Карпина во вторую лигу, – но чаще оставался в тени даже таких бомбардиров, как Артём Делькин. Он закисал из-за языкового барьера (в «Енисее» мало говорили даже по-английски), зато привыкал к российским морозам: «Порой это невыносимо, но самое главное – не выходить из дома в такое время». В Хабаровске у Лескано появился аргентинский друг, сосед по дому, зато на другую чашу весов упали воспитательные меры Александра Григоряна. Упрекая Лескано за плохую работу и непопадание в игру, Григорян в своём стиле ломал форварда заменами на 30-й минуте. С Хуаном это особо не работало.

Сейчас Хуан Лескано переживает, наверное, самый счастливый миг карьеры – его обсуждают и в нашей прессе, и в аргентинской – но дико символично, что обсуждают за незабитый красивый гол. Он мог добиться многого и светиться на обложке Marca чаще, но оказался на другом краю света. Откровенно говоря, уровень Премьер-Лиги Лескано тоже не очень тянет: он быстрый, боевитый, неплохо цепляющийся за мячи, но незабивной и невезучий. Даже в ФНЛ его реализация составляла низкие 9,5%. Спасает Лескано только один фактор – «СКА-Хабаровск» пока по большей части ставит на тех, кто добыл путёвку в Премьер-Лигу.

Он мог сразу сделать свой сезон удачным, выдал крутейший трюк – и не забил. Остановился в паре сантиметров, в одной микропроблеме. В этом мгновении – вся карьера Хуана Лескано.