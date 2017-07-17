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Леандро Паредес
Текст: Олег Лысенко
Фото: fc-zenit.ru

Паредес пристреливается, Кузяев решает. Как дебютировали новички «Зенита»

Рецензия на премьеру в составе «Зенита» Леандро Паредеса, Александра Ерохина, Далера Кузяева и Себастьяна Дриусси.
17 июля 2017, понедельник. 14:00. Футбол

В воскресенье на хабаровском стадионе имени Ленина Роберто Манчини дебютировал в РФПЛ сам и предъявил публике четырёх из семи новичков «Зенита». Нобоа с Терентьевым на Дальний Восток не летали, Полоз посмотрел игру с лавочки. Остальные летние «джокеры» участие в матче приняли: двое вышли в основе, двое – на замену. Кому-то дебют удался, кому-то – не очень. Разберём каждый конкретный случай.

Леандро Паредес – 90 минут

В своём премьерном матче в России итальянский тренер обошёлся без «цепного пса» в центре поля. Хави Гарсию от самого утомительного вылета в сезоне Манчини избавил, возможно, мысленно смирившись со скорым уходом знакомого по Манчестеру испанца, Маурисио оставил в резерве, предпочтя в центре поля более творческие, изобретательные натуры. Против дебютанта лиги эксперимент «прокатил». На соперника более искусного и по-хорошему циничного выходить с таким сочетанием в центре поля рискованно: накажет.

Игра показала: на данный момент из семёрки новоприбывших ближе всех к стартовому составу находится Паредес. Манчини сразу наделил полузащитника широкими полномочиями. Теперь за склейку обороны с атакой будет отвечать именно аргентинец. В отличие от компаньона по средней линии Ерохина, Леандро отработал в Хабаровске с высоким КПД.

Удачный старт Манчини. Как «Зенит» победил в Хабаровске
Роберто Манчини дебютировал в «Зените» с победы, но встреча с новичком Премьер-Лиги сложилась для петербургской команды непросто.

С одной стороны, Паредес совершил больше всех потерь среди гостей (8) и проиграл 6 из 10 единоборств – зато был полезен в созидании. Паредес чаще всех участников матча встречался с мячом (92 раза) и нанёс больше всех ударов по воротам (4). Склонность к дальним выстрелам усилила стилистическое сходство со спартаковским бразильцем Фернандо. Паредес же теперь заведует угловыми в «Зените»: все пять подач от флажка у гостей вчера выполнил он. Вдобавок ко всему 23-летний хавбек принял самое активное участие во второй результативной атаке, выполнив предпоследний пас на Шатова. Ему дебют в сине-бело-голубой майке определённо удался.

Александр Ерохин – 45 минут

По итогам своего первого «питерского» тайма Ерохин удостоился похвалы от комментатора, под которой тренер «Зенита» едва ли подпишется. Замена Александра в перерыве на это прямо и косвенно указывает. Сыграл он, откровенно говоря, неважно. Мало того что Ерохин вошёл в тройку худших игроков команды по точности передач (ниже показатель только у Дзюбы и Кришито), он едва не доигрался до красной карточки. За 45 минут 21-й номер «Зенита» трижды косил соперников в центре поля и первым удостоился предупреждения от судьи Галимова. Ерохин явно чувствовал себя не в своей тарелке в опорной зоне, и это легко объяснимо: в «Ростове» Бердыева он зачастую исполнял несколько иные функции. Созидать у него получается лучше, нежели разрушать. Если у Манчини ещё оставались в этом сомнения, то давешняя игра их должна была окончательно рассеять.

Далер Кузяев – 45 минут

Кузяев своим шансом распорядился успешнее Ерохина. Прямо скажем, не выдающиеся показатели в единоборствах (выиграно 3 из 12) Далер компенсировал победным голом. Занятно, что отреагировал на него дебютант так, будто он не первый для него в Премьер-Лиге, а 101-й. Абсолютно спокойно. Железное самообладание у человека!

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Себастьян Дриусси – 16 минут

У второго аргентинца «Зенита» возможностей проявить себя было меньше, чем у Паредеса. Голов Дриусси не забивал, результативных передач не отдавал, но в подыгрыше себя проявил недурно. Из 17 пасов Себастьяна лишь один не дошёл до нужного адресата. Интересно, что чаще всех на поле Дриусси искал передачей как раз земляка Паредеса (6 раз). Вместе с тем понятно, что от исполнителя его профиля тренер вправе ожидать более высокой конкретики в завершении. Воротам Довбни новобранец «Зенита» не угрожал ни разу.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Ерохин Далер Кузяев Леандро Паредес Себастьян Дриусси
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17 июля 2017, понедельник
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