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«Динамо» перед сезоном-2017/18: тренер, игроки, трансферы
Текст: Сергей Титов
Фото: fcdynamo.ru

Ваня, Калита. Каким возвращается «Динамо»

Заключительная серия сезонных превью Премьер-Лиги – о «Динамо», оттолкнувшемся со дна.
17 июля 2017, понедельник. 17:00. Футбол

Команда

Главное, что нужно знать о «Динамо» образца нынешнего чемпионата, – у бело-голубых собралась команда-семья. Юрий Калитвинцев – не самый сильный тактик, что было заметно даже по ФНЛ, но очень крутой мотиватор, и после вылета он сделал главное: сплотил команду и выкинул из неё пораженческие настроения. Калитвинцев, сам бывший игрок «Динамо», много повторял в прессе о важности клуба и буквы «Д», а Александр Сапета и Владимир Рыков предложили подходить всей командой к фанатскому сектору после матчей – и остальные тоже поддержали посыл. Такого единения команды и фанатов у «Динамо» не было очень давно.

Важно, что и костяк команды, оформившей подъём в Премьер-Лигу, был сохранён – Юрий Калитвинцев настаивал на том, что в РФПЛ должно играть то же «Динамо», только немного усиленное. На все проблемные позиции бело-голубые сделали точечное усиление, а потеряли лишь Маркелова и Уилкшира, игравших по праздникам, да окончательно утратившего интерес ко всему Дьякова.

Даже Павел Погребняк, не отыгравший в ФНЛ и 200 минут, был сохранён. На встрече «Динамо» с болельщиками у Погребняка состоялся любопытный диалог с болельщиком, вспоминавшим его последний гол за команду (и первый, вот так совпадение) – «Спартаку» осенью 2015-го. «Намёк понят», – ответил Погребняк. Ненависть к красно-белым – единственное, что может заставить Калитвинцева дать форварду игровое время: он вчистую проиграл конкуренцию Луценко и Бечираю, а в новом сезоне к ним добавился Вандерсон.

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Панченко, Шунин, Калитвинцев и другие, кто сотворил динамовское возвращение.

Трансферы

Не имея денег на новичков, «Динамо» достойно затарилось «бесплатным сыром» – лишь за одного новобранца из четверых пришлось платить. За Тони Шуньича, почти полного тёзку капитана бело-голубых – боснийца, по информации Transfermarkt, купили у «Штутгарта» за 700 тыс. евро. Два года назад после агентских разборок Шуньич оставил «Кубань» и попытался сделать европейскую карьеру, но его история вышла печальной: два сезона подряд Тони вылетал из высшего дивизиона, со «Штутгартом» и «Палермо». Пахнет убойной связкой с Владимиром Рыковым, вылетавшим из РФПЛ три сезона кряду. Хотя если без шуток, у Гончаренко Шуньич был хорош, а в «Динамо» на него явно рассчитывают как на основного защитника, готового поджимать соперника уже у центральной линии.

Пугать соперников в центр поля подписан Самба Соу – в турецком «Кайсериспоре» он выбивал по 4 оборонительных действия (отборы + перехваты) за матч. С его переходом у Юрия Калитвинцева появляется возможность ротировать середину поля под конкретного соперника: box-to-box Сапета и Соу будут приносить пользу от штрафной до штрафной, Зотов пригодится для взламывания насыщенной обороны, Соснин – для большей жёсткости. Ещё один новичок – нападающий Вандерсон, ставший лучшим бомбардиром в истории «Краснодара». В тактическом плане Ваня, как ласково величают Вандерсона в команде, точно может усилить «Динамо».

Есть и ещё один новичок, за которого бело-голубые не заплатили ни гроша, – Алексей Ионов, вернувшийся из аренды в ЦСКА. В схемах Виктора Гончаренко Ионов чувствовал себя неплохо, но чистый форвард Чалов выиграл у него конкуренцию. В «Динамо» его скорость ещё пригодится.

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Встреча болельщиков с игроками «Динамо» превратилась в развёрнутый монолог гендира бело-голубых Евгения Муравьёва.

Состав и тактика

И в прошлом сезоне ФНЛ, и в летних контрольных матчах Юрий Калитвинцев использовал две смежные схемы – 4-4-1-1 и 4-1-4-1 (числовое отображение зависит в первую очередь от подбора игроков в центре поля). При этом на сборах оттачивались совершенно новые конфигурации построения атак: в позиционке оба крайних защитника поднимались высоко, оба вингера – в полуфланги, «десятка» (обычно Панченко) занимала место в центральной зоне. При этом атакующая группа, Панченко и вингеры, активно меняются местами: например, на скриншоте ниже в центре оказывается уже Вандерсон.

Приобретение Вандерсона с тактической точки зрения – очень крутое вложение. Номинально его намерены использовать на фланге, однако при подготовке подач в штрафную Вандерсон, как и Панченко, будет караулить отскок и подбор в опасной зоне (в dangerzone или на дуге перед штрафной площадкой). А ведь есть ещё и Бечирай, способный как замкнуть подачу, так и сделать нужную скидку. И крайние полузащитники, врывающиеся в штрафную при таких навесах, чтобы организовать момент для Панченко. В потенциале такой приём дарит геморрой при игре в обороне – действия Вандерсона и Ионова у своей штрафной вызывают вопросы, – но заодно дарит и ключ ко взлому команд с тройкой центральных защитников.

Очень многое в новом сезоне будет зависеть от физического состояния «Динамо». На сборах Калитвинцев уделял прессингу много внимания, и все новички в потенциале способны усилить давление – даже Шуньич, любящий встречать соперника высоко. Так что и ротация состава наверняка будет серьёзной – лишь три игрока в нынешнем «Динамо» выглядят неприкасаемыми: Шунин, Сапета и Панченко.

Игра на сборах

«Динамо» – официально летний чемпион межсезонья: из 7 матчей бело-голубые выиграли 5 и забили 22 мяча, больше, чем кто-либо ещё. Были и настоящие шедевры – удар боковыми ножницами Антона Соснина, техничные финты обычно прямолинейного Фатоса Бечирая.

Правда, стоит отметить и соперников «Динамо» на двух сборах – достаточно средних: «Черноморец» из второго болгарского дивизиона, албанский «Кукеси», «Бавария-2»… Впрочем, самого серьёзного соперника за первый месяц – «Лудогорец» – динамовцы обыграли 3:1 с голами Вандерсона, Бечирая и Зотова.

Обратите внимание

Форма

Полоски на игровых трусах – одна из главных исторических традиций «Динамо», которая почему-то на устах у болельщиков всех возрастов. Если «Динамо» плохо играет – виновато отсутствие полосок (серьёзно, среди бело-голубого движения возникают даже такие взгляды). На встрече с болельщиками недельной давности у гендиректора клуба Евгения Муравьёва тоже спрашивали: «Когда уже вернутся полоски на трусах?». Муравьёв попросил придержать коней. Как видим, не зря.

Полоски есть. Есть и на игровой форме, потоньше. Есть даже симпатичная видеопрезентация, раньше в «Динамо» такого не практиковали.

Перспективы

Любимая поговорка Владимира Стржалковского, одного из руководителей «Динамо» (даже не нужно знать, какого именно по должности – их там море, всех не упомнишь) – «если широко шагать, штаны порвёшь». Переводя с поговорочного на русский – цели нужно ставить поступательно. Именно поэтому изначальная цель «Динамо» на сезон — финишировать в амплитуде 8-12-го места — не выглядит заниженной. Уж лучше так, чем пропагандировать борьбу за бронзу, а потом вылетать. Бравурных речей о чемпионстве не нужно – сначала нужно привыкнуть к Премьер-Лиге, к новым скоростям и постараться зацепить очки в матчах с заклятыми друзьями, «Спартаком» и «Зенитом».

Первый шанс зацепить очки будет уже завтра.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Динамо Москва Юрий Калитвинцев
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