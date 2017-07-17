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Аленичев, Кокорин и Дзюба – в лучших шутках читателей
Текст: «Чемпионат»
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

«Муса рассказал, какое самое популярное слово в лексиконе Слуцкого»

Принцип Кокорина, вера в Валеро и диск Акинфеева – в лучших комментариях пользователей «Чемпионата».
17 июля 2017, понедельник. 19:30. Футбол

А. Егоров повторил жест Кокорина и Дзюбы. Фоторепортаж

poma-9:
— Егоров поставил крест на своей карьере в сборной.

А. Егоров: сказал Халку по-португальски «Отвали!». Тот обомлел
Как удалять Черчесова, удивлять Халка, успокаивать семью и «обнуляться» после критики – бывший арбитр Егоров рассказал о судействе всё.

Дзюба почеканил маленький шарик и поймал его ртом

kara228:
— Мутко: лимит дал нам такого таланта.
ravel69:
— Карпин: Ну и?

Четырёх игроков бразильского клуба уволили за видео с мастурбацией в раздевалке

genoa-and-pittsburgh:
— «Мы просто включили нарезку лучших игр Роналдиньо, и тут понеслась», — заявил один из футболистов «Гаучо».

Дм. Черышев — болельщикам: надо поменьше унижать сборную России

egorro:
— Так с просьбой про унижения надо к соперникам обращаться, а не к болельщикам.

Фанаты «Фиорентины» призвали Валеро не покидать клуб, спев под окнами его дома

flameweaver:
— Под фонограмму Афродиты…

Матч «Зенита» с «Кайзерслаутерном» отменён в связи с решением полиции

kokorinavdinamo:
— «Динамо» уже начало ставить палки в колёса…

Мельгарехо рассказал, какое самое популярное слово в лексиконе Карреры

2c-p:
— Муса рассказал, какое самое популярное слово в лексиконе Слуцкого.

Милевский: сам хотел уйти из «Тосно», привык играть на рояле, а не таскать его

nipaah-92:
— Милевский: ветер в голове, портвейн креплёный и песни на рояле до утра…

«Енисей» проиграл «Динамо СПб» в первом матче под руководством Аленичева

Feno-MEN:
— Ничё, сейчас через несколько туров в «Енисей» придёт новый тренер и выйдет в РФПЛ на багаже Аленичева.

Роберто Карлос в девятый раз стал отцом

east0coast0caspian:
— Ещё двоих, и можно заявляться на сезон.
kocmoc007:
— Семак, твоё слово!

«Краснодар» объявил о переходе Андрея Ивана

thered:
— Удачи обоим.
kaza4yra:
— Андрей Иван: со мной ещё должен был быть мой брат-близнец Сергей Леонид, но в последний момент отменилось.

Источник: «Зенит» намерен продать Дзюбу

johnnybgood:
— В «Арарате», говорят, хорошую команду собирают.
smufa:
— На «Авито» ещё не выставили. Думают, в какую категорию (мебель, недвижимость...)?

Дзюба не нужен Манчини?! Что происходит в «Зените»
Как Манчини работал с Дзюбой на сборах «Зенита» в Австрии и какое будущее ждёт нападающего у нового тренера.

Анчелотти: у Нойера нет рук и таза, у него клавиатура, ею он управляет игрой

grafboroda:
— У Игоряна тоже клавиатура, только диск в компе Mortal Combat стоит).

«МЮ» объявил о подписании контракта с Лукаку на пять лет

madrabbit1980:
— «МЮ» и Жозе на двоих уже столько «бывших» вернули и за такие гигантские деньги, что можно было вторую крышу на «Крестовском» надстроить :).

Кононов: новичкам «Ахмата» в первую очередь нравится Грозный

kokorinavdinamo:
— Кононов: новичкам «Ахмата» в первую очередь нравится новое название клуба.

А. Кержаков: если бы не поле «Крестовского», возможно, «Зенит» стал бы вторым

rartaps:
— А если бы не «Спартак» с ЦСКА, вообще бы стал чемпионом.

Слава Зайцев: спартаковская форма никакая. Одна реклама, «Спартаком» и не пахнет

modzhahed:
— Смотрите завтра на Первом! Надежда Бабкина будет разносить Дмитрия Комбарова в программе «Модный приговор».

Кто в РФПЛ самый стильный? Обзор игровых форм нового сезона
Что лучше: оставить, как было, или удивить всех? Много деталей или минимализм? Спросите у клубов РФПЛ. Они знают ответ!

После рыбалки А. Кержакова в Карелии возбудили административное дело

zander1990:
— Тот случай, когда Кержаков попал.
blackdillon:
— Ловил. Ловлю. И буду ловить.

Вооружённые люди провели обыск на яхте Роналду

ole3raza:
— Это его Кержаков сдал, сказал, что ловил лосось на яхте Роналду и трюмы там битком набиты рыбой))).

Луческу был готов покинуть «Зенит» бесплатно, но затем пошёл на принцип

chicagofan:
— Кокорин: был готов играть за «Зенит» бесплатно, но затем пошёл на принцип.
tipson:
— Погребняк: переходя в «Динамо», был готов забивать голы, но затем пошёл на принцип.

«Урал» — «Ливерпулю»: добро пожаловать в оранжевую семью!

tihonovetsk:
— «Амкар» — «Милану»: добро пожаловать в красно-чёрную семью.
micki22:
— «Урал» — «Ливерпулю»: братья! Мы тоже никогда не выигрывали Премьер-Лигу и играем в оранжевой форме!

Калитвинцев: разговаривали с Месси — не пошёл в «Динамо», Роналду тоже

sit-za-piterzenit:
— Да они оба под следствием, а тут менты их к себе зовут. Конечно, отказались.

Шомуродов: игры с «МЮ» и «Баварией» — одна из причин моего перехода в «Ростов»

gaz—myas:
— Ему походу никто не сказал, что «Ростов» полкоманды распустил, и учиться он будет у Дядюна…

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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