А. Егоров повторил жест Кокорина и Дзюбы. Фоторепортаж
poma-9:
— Егоров поставил крест на своей карьере в сборной.
Дзюба почеканил маленький шарик и поймал его ртом
kara228:
— Мутко: лимит дал нам такого таланта.
ravel69:
— Карпин: Ну и?
Четырёх игроков бразильского клуба уволили за видео с мастурбацией в раздевалке
genoa-and-pittsburgh:
— «Мы просто включили нарезку лучших игр Роналдиньо, и тут понеслась», — заявил один из футболистов «Гаучо».
Дм. Черышев — болельщикам: надо поменьше унижать сборную России
egorro:
— Так с просьбой про унижения надо к соперникам обращаться, а не к болельщикам.
Фанаты «Фиорентины» призвали Валеро не покидать клуб, спев под окнами его дома
flameweaver:
— Под фонограмму Афродиты…
Матч «Зенита» с «Кайзерслаутерном» отменён в связи с решением полиции
kokorinavdinamo:
— «Динамо» уже начало ставить палки в колёса…
Мельгарехо рассказал, какое самое популярное слово в лексиконе Карреры
2c-p:
— Муса рассказал, какое самое популярное слово в лексиконе Слуцкого.
Милевский: сам хотел уйти из «Тосно», привык играть на рояле, а не таскать его
nipaah-92:
— Милевский: ветер в голове, портвейн креплёный и песни на рояле до утра…
«Енисей» проиграл «Динамо СПб» в первом матче под руководством Аленичева
Feno-MEN:
— Ничё, сейчас через несколько туров в «Енисей» придёт новый тренер и выйдет в РФПЛ на багаже Аленичева.
Роберто Карлос в девятый раз стал отцом
east0coast0caspian:
— Ещё двоих, и можно заявляться на сезон.
kocmoc007:
— Семак, твоё слово!
«Краснодар» объявил о переходе Андрея Ивана
thered:
— Удачи обоим.
kaza4yra:
— Андрей Иван: со мной ещё должен был быть мой брат-близнец Сергей Леонид, но в последний момент отменилось.
Источник: «Зенит» намерен продать Дзюбу
johnnybgood:
— В «Арарате», говорят, хорошую команду собирают.
smufa:
— На «Авито» ещё не выставили. Думают, в какую категорию (мебель, недвижимость...)?
Анчелотти: у Нойера нет рук и таза, у него клавиатура, ею он управляет игрой
grafboroda:
— У Игоряна тоже клавиатура, только диск в компе Mortal Combat стоит).
«МЮ» объявил о подписании контракта с Лукаку на пять лет
madrabbit1980:
— «МЮ» и Жозе на двоих уже столько «бывших» вернули и за такие гигантские деньги, что можно было вторую крышу на «Крестовском» надстроить :).
Кононов: новичкам «Ахмата» в первую очередь нравится Грозный
kokorinavdinamo:
— Кононов: новичкам «Ахмата» в первую очередь нравится новое название клуба.
А. Кержаков: если бы не поле «Крестовского», возможно, «Зенит» стал бы вторым
rartaps:
— А если бы не «Спартак» с ЦСКА, вообще бы стал чемпионом.
Слава Зайцев: спартаковская форма никакая. Одна реклама, «Спартаком» и не пахнет
modzhahed:
— Смотрите завтра на Первом! Надежда Бабкина будет разносить Дмитрия Комбарова в программе «Модный приговор».
После рыбалки А. Кержакова в Карелии возбудили административное дело
zander1990:
— Тот случай, когда Кержаков попал.
blackdillon:
— Ловил. Ловлю. И буду ловить.
Вооружённые люди провели обыск на яхте Роналду
ole3raza:
— Это его Кержаков сдал, сказал, что ловил лосось на яхте Роналду и трюмы там битком набиты рыбой))).
Луческу был готов покинуть «Зенит» бесплатно, но затем пошёл на принцип
chicagofan:
— Кокорин: был готов играть за «Зенит» бесплатно, но затем пошёл на принцип.
tipson:
— Погребняк: переходя в «Динамо», был готов забивать голы, но затем пошёл на принцип.
«Урал» — «Ливерпулю»: добро пожаловать в оранжевую семью!
tihonovetsk:
— «Амкар» — «Милану»: добро пожаловать в красно-чёрную семью.
micki22:
— «Урал» — «Ливерпулю»: братья! Мы тоже никогда не выигрывали Премьер-Лигу и играем в оранжевой форме!
Калитвинцев: разговаривали с Месси — не пошёл в «Динамо», Роналду тоже
sit-za-piterzenit:
— Да они оба под следствием, а тут менты их к себе зовут. Конечно, отказались.
Шомуродов: игры с «МЮ» и «Баварией» — одна из причин моего перехода в «Ростов»
gaz—myas:
— Ему походу никто не сказал, что «Ростов» полкоманды распустил, и учиться он будет у Дядюна…