Принцип Кокорина, вера в Валеро и диск Акинфеева – в лучших комментариях пользователей «Чемпионата».

А. Егоров повторил жест Кокорина и Дзюбы. Фоторепортаж



poma-9:

— Егоров поставил крест на своей карьере в сборной.

А. Егоров: сказал Халку по-португальски «Отвали!». Тот обомлел Как удалять Черчесова, удивлять Халка, успокаивать семью и «обнуляться» после критики – бывший арбитр Егоров рассказал о судействе всё.

Дзюба почеканил маленький шарик и поймал его ртом



kara228:

— Мутко: лимит дал нам такого таланта.

ravel69:

— Карпин: Ну и?

Четырёх игроков бразильского клуба уволили за видео с мастурбацией в раздевалке



genoa-and-pittsburgh:

— «Мы просто включили нарезку лучших игр Роналдиньо, и тут понеслась», — заявил один из футболистов «Гаучо».

Дм. Черышев — болельщикам: надо поменьше унижать сборную России



egorro:

— Так с просьбой про унижения надо к соперникам обращаться, а не к болельщикам.

Фанаты «Фиорентины» призвали Валеро не покидать клуб, спев под окнами его дома



flameweaver:

— Под фонограмму Афродиты…

Матч «Зенита» с «Кайзерслаутерном» отменён в связи с решением полиции



kokorinavdinamo:

— «Динамо» уже начало ставить палки в колёса…

Мельгарехо рассказал, какое самое популярное слово в лексиконе Карреры



2c-p:

— Муса рассказал, какое самое популярное слово в лексиконе Слуцкого.

Милевский: сам хотел уйти из «Тосно», привык играть на рояле, а не таскать его



nipaah-92:

— Милевский: ветер в голове, портвейн креплёный и песни на рояле до утра…

«Енисей» проиграл «Динамо СПб» в первом матче под руководством Аленичева



Feno-MEN:

— Ничё, сейчас через несколько туров в «Енисей» придёт новый тренер и выйдет в РФПЛ на багаже Аленичева.

Роберто Карлос в девятый раз стал отцом



east0coast0caspian:

— Ещё двоих, и можно заявляться на сезон.

kocmoc007:

— Семак, твоё слово!

«Краснодар» объявил о переходе Андрея Ивана



thered:

— Удачи обоим.

kaza4yra:

— Андрей Иван: со мной ещё должен был быть мой брат-близнец Сергей Леонид, но в последний момент отменилось.



Источник: «Зенит» намерен продать Дзюбу



johnnybgood:

— В «Арарате», говорят, хорошую команду собирают.

smufa:

— На «Авито» ещё не выставили. Думают, в какую категорию (мебель, недвижимость...)?

Дзюба не нужен Манчини?! Что происходит в «Зените» Как Манчини работал с Дзюбой на сборах «Зенита» в Австрии и какое будущее ждёт нападающего у нового тренера.

Анчелотти: у Нойера нет рук и таза, у него клавиатура, ею он управляет игрой



grafboroda:

— У Игоряна тоже клавиатура, только диск в компе Mortal Combat стоит).

«МЮ» объявил о подписании контракта с Лукаку на пять лет



madrabbit1980:

— «МЮ» и Жозе на двоих уже столько «бывших» вернули и за такие гигантские деньги, что можно было вторую крышу на «Крестовском» надстроить :).

Кононов: новичкам «Ахмата» в первую очередь нравится Грозный



kokorinavdinamo:

— Кононов: новичкам «Ахмата» в первую очередь нравится новое название клуба.

А. Кержаков: если бы не поле «Крестовского», возможно, «Зенит» стал бы вторым



rartaps:

— А если бы не «Спартак» с ЦСКА, вообще бы стал чемпионом.

Слава Зайцев: спартаковская форма никакая. Одна реклама, «Спартаком» и не пахнет



modzhahed:

— Смотрите завтра на Первом! Надежда Бабкина будет разносить Дмитрия Комбарова в программе «Модный приговор».

Кто в РФПЛ самый стильный? Обзор игровых форм нового сезона Что лучше: оставить, как было, или удивить всех? Много деталей или минимализм? Спросите у клубов РФПЛ. Они знают ответ!

После рыбалки А. Кержакова в Карелии возбудили административное дело



zander1990:

— Тот случай, когда Кержаков попал.

blackdillon:

— Ловил. Ловлю. И буду ловить.

Вооружённые люди провели обыск на яхте Роналду



ole3raza:

— Это его Кержаков сдал, сказал, что ловил лосось на яхте Роналду и трюмы там битком набиты рыбой))).

Луческу был готов покинуть «Зенит» бесплатно, но затем пошёл на принцип



chicagofan:

— Кокорин: был готов играть за «Зенит» бесплатно, но затем пошёл на принцип.

tipson:

— Погребняк: переходя в «Динамо», был готов забивать голы, но затем пошёл на принцип.

«Урал» — «Ливерпулю»: добро пожаловать в оранжевую семью!



tihonovetsk:

— «Амкар» — «Милану»: добро пожаловать в красно-чёрную семью.

micki22:

— «Урал» — «Ливерпулю»: братья! Мы тоже никогда не выигрывали Премьер-Лигу и играем в оранжевой форме!

Калитвинцев: разговаривали с Месси — не пошёл в «Динамо», Роналду тоже



sit-za-piterzenit:

— Да они оба под следствием, а тут менты их к себе зовут. Конечно, отказались.

Шомуродов: игры с «МЮ» и «Баварией» — одна из причин моего перехода в «Ростов»

gaz—myas:

— Ему походу никто не сказал, что «Ростов» полкоманды распустил, и учиться он будет у Дядюна…

