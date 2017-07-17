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Леонардо Бонуччи и другие трансферы «Милана»
Текст: Кирилл Хаит
Фото: instagram.com/acmilan

10 трансферов «Милана». Все новички команды

За лето «Милан» собрал новую команду. Осталось подписать ещё одного игрока.
17 июля 2017, понедельник. 21:00. Футбол

Пару недель «Милан» был в центре новостей из-за трудностей с продлением Джанлуиджи Доннаруммы. Но практически одновременно миланцы работали над десятком трансферов. «Милан» купил игроков на 190 млн евро (лидер в Европе на данный момент) и фактически собрал новый стартовый состав. И это при том, что работа над усилением ещё не закончена.

Антонио Доннарумма

Вы не ошиблись, и автор тоже. Антонио Доннарумма, вратарь. Это 27-летний брат Джанлуиджи, и его переход в «Милан» из греческого «Астероса» был одной из частей сложнейшего уравнения под названием «продление контракта».

Матео Мусаккьо

После трансфера Бонуччи аргентинец будет третьим выбором на позицию центрального защитника. Трудно представить, что он усадит в запас не только Бонуччи, но и Алессио Романьоли, на которого в «Милане» делают ставку. Что ж, остаётся поздравить команду с тем, что игрок уровня Мусаккьо нужен для ротации. Возможно, это лучше и для него: в последние три года Матео не смог раскрыться на топ-уровне из-за постоянных мышечных травм. В этом сезоне он сыграл в 23 играх Примеры (лучший результата за три года), и постепенное вхождение в сезон будет кстати. Трансфер защитника обошёлся в 18 млн евро.

Леонардо Бонуччи

«Один из лучших защитников Европы». Трудно не согласиться с директорами «Милана», ведь любые ошибки в защите Леонардо компенсирует умелой организацией атак. Отличный первый пас – одна из причин, по которой Антонио Конте в сборной Италии не слишком переживал о доставке мяча в линию атаки и креативности полузащиты. ВинченцоМонтелла предпочитает техничный футбол с владением мяча – в прошлом сезоне он иногда изменял своим вкусам, и это не пошло команде на пользу. Так что Бонуччи должен вписаться в игровую модель «Милана». А значит, поднять её на новый уровень.

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Рикардо Родригес

Несколько лет назад, когда «Вольфсбург» боролся за титул в Германии, Родригеса считали одним из самых перспективных латералей Европы. Он стал регулярность выходить в основе в 18 лет, а в 20 уже был одним из ключевых игроков «Вольфсбурга» (тогда команда по итогам сезона попала в Лигу Европы). Но двухлетнее свободное падение клуба коснулось игры швейцарца. Он гораздо менее продуктивно играл на атаку (5 г+п, в лучший сезон было 14) и, что ещё важнее, стал гораздо чаще проигрывать единоборства. С 60% выигранных единоборств в 2014 году до 43% в 2017 году: редкий регресс. Но объяснению этому можно найти и в провальном сезоне с двумя тренерскими отставками и стыками за право остаться в Бундеслиге. Очевидно, директоры «Милана» видят проблему игрока именно в этом. Они заплатили за него 18 млн евро: не самые большие деньги в 2017 году за 240летнего игрока с международным опытом.

Андреа Конти

На противоположном фланге обороны будет играть Андреа Конти, уведённый из открытия сезона, «Аталанты». Итальянцу 23 года, он регулярно играл за все молодёжные сборные с 2010 года. В этом сезоне стал основным в своей команде и выстрелил. 13 голов и передач при том, что Конти и по оборонительным действиям один из лучших в «Аталанте». На молодого игрока «Милан» не пожалел 25 млн евро, это готовый игрок в основу.

Франк Кессье

Ещё один трофей из «Аталанты». Ивуариец – пример классического полузащитника, который на поле делает всё. Он не был лучшим в «Аталанте» по отборам или перехватам или обводкам или пасам под удар или по точности передач или выигранным единоборствам – но везде в числе лучших. Ещё одно достоинство игрока статистика не отражает: в построениях Джан Пьеро Гасперини центральному полузащитнику необходимо иметь отличную физику и уметь думать на поле. Он одинаково играет обеими ногами.Кессьене хватает стабильности, он иногда проваливает матчи, а иногда его подводят нервы, но по потенциалу это полузащитник без слабых мест. «Милан» взял его в аренду на два году за восемь млн евро с обязательным выкупом в 2020 году за 20 млн евро.

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Лукас Билья

31-летний капитан «Лацио» играет ближе к обороне, чем Кессье. Он может подхватить мяч у собственной штрафной и протащить через центр поля под прессингом. Нехватку дриблинга аргентинец компенсирует устойчивостью и координацией. В «Лацио» он страховал партнёров по команде и набрал внушительные 5,2 отбора и перехвата за игру. Грубоватая манера борьбы, опыт и чтение игры – Билья тот человек, который испортит момент сопернику и что-нибудь сломает. Такого футболиста (высокого уровня) «Милану» не хватало. При этом в атаке Билья нужен не для декора: он умеет отдавать разрезающие передачи между линиями и любит ударить издали.

Хакан Чалханоглу

Зимой он был дисквалифицирован ФИФА за нарушение контрактных обязательств в 2011 году. Но в 15 матчах, в которых Чалханоглу успел сыграть, он набрал 11 голов и передач. Мастер штрафных ударов, последнего (и предпоследнего) паса, он свяжет полузащиту с атакой. Если, конечно, не перессорится с половиной команды – этого тоже нельзя исключать.

Андре Силва

Ещё один футболист, о которым мы уже рассказывали подробно. Ещё один продукт португальского конвейера по производству форвардов. Силва плох в подыгрыше и мало смещается на фланги, зато регулярно забивает из пределов штрафной.

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Фабио Борини

Аренда Борини из «Сандерленда» — единственное решение менеджеров «Милана», которому трудно быстро найти логическое объяснение. Но, во-первых, даже самые сильные трансферные кампании иногда включают подобные необъяснимые сделки, а во-вторых… Нет, правда, других объяснений в редакции не нашлось (я интересовался). Ну, возможно, Борини нужен потому, что в последнем сезоне он сыграл на четырёх позициях в атаке (на острие, под нападающим, на обоих флангах), и его можно использовать как универсального игрока на замену.

Бонус: звезда в атаку

10 новичков – это очень круто, но это ещё не всё. Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне подтвердил, что клуб ищет ещё одного нападающего. Причём, речь идёт об игроке с именем. Мората, Беллотти, Обамейянг – эти фамилии были озвучены в интервью.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Милан Андре Силва Леонардо Бонуччи Лукас Билья Трансферы
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