«Эмодзиональный» футбол. Как команды и игроки отметили день смайликов

Двоеточие и скобка. Кто бы мог подумать, что такое простейшее сочетание символов выльется в огромнейшую коллекцию различных «эмодзи». Именно им сегодня посвящён целый праздник, хоть пока и неофициальный. Футболисты и клубы тоже не остались в стороне. Представляем вашему вниманию подборку постов в социальных сетях, посвящённых эмоциональному празднику.

Начнём, пожалуй, с клуба РФПЛ. «Зенит» в этом году решил всячески демонстрировать свой главный символ, своё животное-талисман. Слоган «Сила льва. Душа города», а теперь «эмодзи» с любимым животным. Синий лев – вы раньше видели такое? «Зенит» любит удивлять! Только, к сожалению, царь зверей вышел грустным.

Что бы это могло значить?

Перемещаемся в Англию. Тут самым оригинальным и изобретательным оказался «Ливерпуль». В официальном мобильном приложении клуба вышли смайлики, олицетворяющие игроков, Юргена Клоппа и многие другие моменты, связанные с мерсисайдцами. Стиви Джи, конечно, немного не хватает для полноты картины!

Ещё одной английской командой, отметившей новый всемирный праздник, стал «Манчестер Сити». У новичка «горожан» Эдерсона Мораеса появилась гигантская рука. Намёк на невероятные сейвы в будущем сезоне? Вполне возможно!

«Боруссия» Дортмунд использовала фотографии любимца публики Марко Ройса. «Не вижу, не слышу, не говорю» — вот что означают смайлики с обезьянкой. Может быть, немец специально позировал для предстоящего праздника?

Снова РФПЛ — и на сей раз отличился оригинальностью игрок. Кто бы это мог быть? Ну конечно же Квинси Промес. Этот футболист умеет не только интересно и необычно отмечать забитые мячи, но и создавать картинку с помощью «эмодзи»! Кого он изобразил — себя на матче со «СКА-Хабаровском» или же Канунникова, мчащегося в стан красно-белых? Об этом спартаковец не сообщил.

Испанская «Барселона» в этот знаменательный день решила вновь опубликовать поздравительный ролик, посвящённый дню рождения Лео Месси. Сине-гранатовые размещали на круглой конструкции 25 смайлов, которые, по их мнению, ассоциируются с именинником. Действительно, зачем придумывать что-то новое, когда есть такое «эмодзиональное» видео?

Отправляемся в Италию. Здесь нас ждёт совершенно потрясающая фотография, которую можно назвать настоящим произведением искусства от футбольного клуба «Рома». Император из смайлов. Вау! Пончик, ребёнок, часы, обезьяны, роллы – чего только не увидишь на этом изображении. Интересно, олицетворяют ли эти «эмодзи» Франческо Тотти так же, как Месси в том видео. Если да, то как легендарный игрок связан с Японией, чей флаг красуется на его лице?

Команда «Наполи», в свою очередь, нашла очень смешную фотографию Дриса Мертенса и разместила на ней весьма подходящий смайл. Этот пост без преувеличения можно назвать самым смешным в нашей подборке. В следующий раз бельгиец будет думать, с каким лицом выныривать из воды!

На официальном аккаунте Лиги чемпионов решили проверить память любителей футбола. А вы сможете назвать закрытых крутым смайлом футболистов «Ювентуса» 2004 года? Праздник праздником, а историю помнить надо.

И в заключение стоит взглянуть на пост в одном из самых футбольных популярных пабликов «Инстаграм». Сегодня они выпустили картинку, где вместо голов игроков вставлены всем известные смайлы. Кто же скрыт за ними? Паблик высказывать свои предположения в комментариях.