Как Россия Италию на Евро обыграла. Обзор дня

Женская сборная России обыграла Италию в первом туре Евро-2017

Женская сборная России одержала победу над командой Италии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2017, который проходит в Нидерландах. Встреча прошла на стадионе «Спарта Стэдиум» в Роттердаме и завершилась со счётом 2:1 в пользу россиянок.

Голами в составе команды Елены Фоминой отметились Елена Данилова (9-я минута) и Елена Морозова (26-я минута). На 88-й минуте итальянки усилиями Иларии Мауро отыграли один мяч, но уйти от поражения не сумели.

Победа над Италией стала для женской сборной России первой в истории на чемпионатах Европы.

Чемпионат Европы — 2017 среди женщин

Групповой этап. Первый тур

Сборная Италии — сборная России — 1:2

Голы: Данилова, 9 (0:1); Морозова, 26 (0:2); Мауро, 88 (1:2).

«Спартак» хочет купить Канунникова за € 1 млн, «Рубин» настаивает на € 6 млн

Стали известны подробности возможного перехода нападающего сборной России Максима Канунникова из «Рубина» в «Спартак». Накануне «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» собирается воспользоваться пунктом контракта игрока, согласно которому сумма отступных составляет € 1 млн. По информации «Спорт-экспресса», в «Рубине» полагают, что цифры иные. Дело в том, что в контракте игрока с клубом стоит пункт о другой сумме отступных – € 6 млн. Что касается суммы отступных в размере € 1 млн, то эти деньги прописаны в дополнительном соглашении, которое на прошлой неделе принёс в «Рубин» 26-летний футболист. У казанцев есть вопросы по законности этого документа. В договоре Канунникова с клубом стоит подпись прежнего генерального директора «Рубина» Айрата Гараева, допсоглашение (с той же датой) подписано другим человеком – по доверенности от клуба, выданной в 2014 году.

«Рубин» планирует обратиться в правоохранительные органы с целью проверки ситуации. Сам Канунников готов к переходу в «Спартак».

«Краснодар» заплатил за Андрея Ивана € 3 млн

20-летний нападающий национальной сборной Румынии Андрей Иван перешёл в «Краснодар» из клуба «Университатя» (Крайова) за € 3 млн. Об этом сообщает румынский журналист Эмануэл Рошу на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Футболист в ближайшее время прибудет в Краснодар и после прохождения медицинского обследования подпишет с «горожанами» личный контракт сроком на пять лет.

С 2012 года Андрей Иван вызывается в юношеские сборные Румынии разных возрастов. Отметился он и в молодёжной команде, а в ноябре 2015 года в 18-летнем возрасте дебютировал в главной команде страны. С тех пор он ещё четырежды надевал её футболку, однако забитыми мячами в первой сборной пока не отметился.

Тотти подтвердил, что в следующем сезоне будет директором «Ромы»

Бывший нападающий и капитан «Ромы» Франческо Тотти подтвердил информацию о том, что решил остаться в клубе. Контракт 40-летнего футболиста истёк в конце прошлого месяца, а в ближайшее время Франческо займёт должность директора клуба. Об этом Тотти сообщил в интервью Roma TV.

«Я закончил первую часть своей жизни — карьеру игрока. Теперь начинается не менее важная стадия — я буду директором „Ромы“ и надеюсь сделать для клуба не меньше, чем сделал на поле. Я никогда не хотел уйти из футбола в день завершения игровой карьеры. Я буду доступен для каждого — от молодых игроков до президента.

Что будет написано на моей визитной карточке? Франческо Тотти, «Рома», — сказал Тотти.

«Спартак» заинтересован в переходе Пашалича из «Челси»

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич может продолжить карьеру в России. Заинтересованность в переходе футболиста выражает московский «Спартак», утверждает Gazzamercato.

Также на 22-летнего игрока, согласно источнику, претендуют «Лацио» и «Бетис». Контракт хорвата с синими истекает летом 2018 года, однако в клубе не рассчитывают на хавбека и не собираются предлагать ему новое соглашение.

В минувшем сезоне Пашалич выступал на правах аренды за «Милан». Полузащитник провёл 24 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

ЦСКА подтвердил перенос матча 2-го тура РФПЛ с «Локомотивом» на 21 июля

ЦСКА подтвердил перенос матча 2-го тура РФПЛ с «Локомотивом». Встреча состоится 21 июля.

«Домашняя встреча второго тура с «Локомотивом» была перенесена в соответствии с пунктом 4 статьи 6 регламента чемпионата России в связи с участием ПФК ЦСКА в отборочном раунде Лиги чемпионов. После того как выездную игру с греческим АЕКом назначили на 25 июля, встреча с «Локомотивом» была перенесена на день раньше и состоится 21 июля в 19:30.

Приносим извинения болельщикам за возможные неудобства», — сообщается на сайте ЦСКА.

«Динамо» разгромило «Спартак» в матче первого тура молодёжного первенства России

«Динамо» разгромило «Спартак» в матче первого тура молодёжного первенства России. Встреча проходила в Химках и завершилась со счётом 5:2 в пользу бело-голубых.

В составе «Спартака» по одному разу отличились Егор Никулин и Илья Мазуров, которые реализовали пенальти. У «Динамо» хет-трик оформил Николай Обольский, по голу забили Роман Евгеньев и Максим Кузьмин.

Во втором туре молодёжного первенства России «Спартак» 22 июля на выезде сыграет с «Уфой», а «Динамо» в тот же день на своём поле встретится с «Уралом».

Рыбусь 18 июля пройдёт медосмотр и подпишет контракт с «Локомотивом»

Полузащитник «Лиона» Мацей Рыбусь завтра, 18 июля, пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт с «Локомотивом» сроком на три года. Об этом сообщил журналист польского издания Przeglad Sportowy Петр Войозик в «Твиттере».

Футболист сборной Польши ранее уже выступал в Премьер-Лиге — с 2012 по 2016 год он защищал цвета «Терека» (ныне — «Ахмат»). После Рыбусь перешёл в «Лион» в статусе свободного агента. 27-летний игрок в прошлом сезоне провёл 28 матчей.

Ранее в СМИ сообщалось, что поляк может перейти в «Халл Сити», главным тренером которого является Леонид Слуцкий.

СМИ: Роналду пропустит матч за Суперкубок УЕФА, но сыграет в Суперкубке Испании

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, вероятно, пропустит матч за Суперкубок УЕФА с «Манчестер Юнайтед», но выйдет на поле в первой игре за Суперкубок Испании с «Барселоной», сообщает Marca.

32-летний португалец в настоящее время находится в отпуске после утомительного сезона и Кубка конфедераций. На этой неделе Роналду должен пройти медобследование в Мадриде, после чего снова отправится на отдых, во время которого у него также запланированы рекламные мероприятия. К тренировкам Криштиану вернётся только в конце июля.

Это значит, что нападающий пропустит игру с «Барселоной» 30 июля в рамках Международного кубка чемпионов и вряд ли сыграет 8 августа в матче за Суперкубок УЕФА с «МЮ». Однако уже 13 августа Роналду будет готов помочь «сливочным» в матче Суперкубка Испании с той же «Барселоной».