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Женский Евро. Сборная России обыграла сборную Италии – 2:1
Текст: Алина Матинян
Фото: instagram.com/chernomyrdina_1033/

Любят карате и обещают писать книги. Кто они — девчонки, победившие Италию

Знакомимся с женской сборной России по футболу, которая вчера обыграла итальянок на чемпионате Европы со счётом 2:1.
18 июля 2017, вторник. 11:45. Футбол
Россия выиграла у Италии в первом туре Евро среди женщин. Голы и лучшие моменты

Пока мы долго и терпеливо ждём побед от мужской футбольной сборной России, на чемпионате Европы неожиданно выстреливает наша женская команда. В первом туре наши спортсменки победили Италию – 2:1, хотя предматчевые коэффициенты были далеко не в их пользу. Чем не повод познакомиться с игроками чуть поближе?

Татьяна Щербак, вратарь

Возраст: 19 лет.
В футболе с: 12 лет.
Любимый футболист: Джанлуиджи Буффон.
Хобби: помимо футбола увлекается верховой ездой. Профессионально занималась ей до тех пор, пока не решила окончательно посвятить себя футболу. Обожает узнавать что-то новое.
В матче против Италии: провела блистательный матч и совершила решающий сейв на последних минутах.

Алёна Беляева, вратарь

Возраст: 25 лет.
В футболе с: 15 лет.
Любимый футболист: Джанлуиджи Буффон.
Хобби: Алёна — большая фанатка подвижных игр и активного образа жизни. В детстве она занималась боксом и серьёзно посвящала себя бегу. Помимо футбола увлекается плаванием и чтением.
В матче против Италии: не играла.

Елизавета Щербакова, вратарь

Возраст: 20 лет.
В футболе с: 11 лет.
Любимый футболист: Жереми Жано.
Хобби: девиз Елизаветы – брать от жизни всё. В детстве она занималась большим теннисом, но в итоге остановила свой выбор на футболе. Большая фанатка татуировок: первое тату сделала себе в возрасте 11 лет.
В матче против Италии: не играла.

Анна Беломытцева, защитник

Возраст: 20 лет.
В футболе с: 12 лет.
Любимый футболист: Серхио Рамос.
Хобби: в детстве увлекалась баскетболом и волейболом, но любовь к футболу оказалась сильнее. Но Анна не только спортивный человек. Свободное время она посвящает обучению игре на гитаре, а ещё обожает готовить.
В матче против Италии: не играла.

Эльвира Зиястинова, защитник

Возраст: 26 лет.
В футболе с: 14 лет.
Любимый футболист: Марсело.
Хобби: Эльвира серьёзно увлекается конным спортом и почти всё свободное время посвящает верховой езде.
В матче против Италии: отыграла полный матч.

Анна Кожникова, защитник

Возраст: 30 лет.
В футболе с: 13 лет.
Любимый футболист: Серхио Рамос.
Хобби: Анна пыталась уйти из футбола и заняться административной деятельностью. Занимала пост президента женского футбольного клуба «Россиянка», но вернулась в большой спорт.
В матче против Италии: отыграла полный матч, вывела команду на поле в качестве капитана.

Дарья Макаренко, защитник

Возраст: 25 лет.
В футболе с: 7 лет.
Любимый футболист: Артуро Видаль.
Хобби: Дарья рано начала заниматься футболом, но это не помешало ей получить музыкальное образование – она училась играть на аккордеоне в музыкальной школе. К слову, Даша обещала продемонстрировать свои навыки, если наша сборная выйдет в плей-офф.
В матче против Италии: отыграла полный матч.

Виктория Шкода, защитник

Возраст: 17 лет.
В футболе с: 11 лет.
Любимый футболист: Криштиану Роналду.
Хобби: Виктория не представляет своей жизни без футбола и до сих пор вспоминает, как в детстве, прежде чем попасть в «Кубаночку», гоняла мяч во дворе.
В матче против Италии: не играла.

Екатерина Морозова, защитник

Возраст: 26 лет.
В футболе с: 13 лет.
Любимый футболист: Тьерри Анри.
Хобби: прежде чем прийти в футбол, Екатерина серьёзно посвящала себя карате, даже получила второй юношеский разряд по этому виду единоборств.
В матче против Италии: не играла.

Татьяна Шейкина, защитник

Возраст: 25 лет.
В футболе с: 14 лет.
Любимый футболист: Денис Глушаков.
Хобби: Татьяна не любит сидеть дома, так что предпочитает отдых на свежем воздухе. В будущем она хотела бы стать писателем и издать свою собственную книгу, для которой уже придумала название – «Своими глазами».
В матче против Италии: не играла.

Фото: fc-ryazan-vdv.ru

Насиба Гасанова, полузащитник

Возраст: 22 года.
В футболе с: 13 лет.
Любимый футболист: Тьерри Анри.
Хобби: любимое времяпрепровождение – где-нибудь на природе, подальше от городской суеты.
В матче против Италии: не играла.

Фото: fckubanochka.com

Елена Морозова, полузащитник

Возраст: 30 лет.
В футболе с: 15 лет.
Любимый футболист: Тони Кроос.
Хобби: помимо футбола занималась баскетболом, но одно из любимейших увлечений – кино. Она может целыми вечерами смотреть или пересматривать понравившиеся фильмы.
В матче против Италии: отыграла полный матч, забила второй гол.

Анастасия Поздеева, полузащитник

Возраст: 24 года.
В футболе с: 9 лет.
Любимый футболист: Диего Марадона.
Хобби: Анастасия — огромная поклонница домашних животных. У неё дома даже живут два кота – шотландец Макс и сфинкс Моника.
В матче против Италии: не играла.

Надежда Смирнова, полузащитник

Возраст: 21 год.
В футболе с: 14 лет.
Любимый футболист: Неймар.
Хобби: Надежда – невероятно спортивный человек. После изнурительных тренировок ей хватает сил на велосипед и аквапарк. А в детстве увлекалась ещё и лыжным спортом.
В матче против Италии: отыграла полный матч.

Наталья Солодкая, полузащитник

Возраст: 22 года.
В футболе с: 13 лет.
Любимый футболист: Криштиану Роналду.
Хобби: помимо футбола увлекается лёгкой атлетикой, которой серьёзно занималась в детстве, и баскетболом.
В матче против Италии: отыграла полный матч.

Екатерина Сочнева, полузащитник

Возраст: 31 год.
В футболе с: 10 лет.
Любимый футболист: Неймар.
Хобби: Екатерина — большой поклонник путешествий, особенно в экзотические места. Она уже была в Индии, Таиланде и Вьетнаме. Кроме того, свободное время проводит, наблюдая за трансляциями боксёрских поединков.
В матче против Италии: была заменена на 90-й минуте.

Маргарита Черномырдина, полузащитник

Возраст: 21 год.
В футболе с: 9 лет.
Любимый футболист: Андреас Иньеста.
Хобби: самое любимое хобби – кулинария. Она обожает готовить и знает рецепты самых различных блюд.
В матче против Италии: отыграла полный матч.

Анна Чоловяга, полузащитник

Возраст: 25 лет.
В футболе с: 8 лет.
Любимый футболист: Данни Алвес.
Хобби: лучшее занятие, по мнению Анны, это отдых на природе с друзьями, и именно этим она занимается в свободное от тренировок время. Любопытно, что параллельно с футболом Анна отучилась на курсах визажистов.
В матче против Италии: была заменена на 59-й минуте.

Фото: rfs.ru

Марина Фёдорова, полузащитник

Возраст: 20 лет.
В футболе с: 8 лет.
Любимый футболист: Неймар.
Хобби: старается всячески окружить себя футболом – не только большим, но и мини и пляжным. Кроме того, обожает плавание и чтение.
В матче против Италии: не играла.

Елена Данилова, нападающий

Возраст: 30 лет.
В футболе с: 11 лет.
Любимый футболист: Роналдо.
Хобби: спорта в жизни Елены и так достаточно, поэтому дополнительным физическим нагрузкам она предпочитает умственные. Такие, как игра в шахматы или, например, чтение.
В матче против Италии: была заменена на 74-й минуте, забила первый гол.

Марина Кисконен, нападающий

Возраст: 23 года.
В футболе с: 12 лет.
Любимый футболист: Эден Азар.
Хобби: в детстве Марина занималась спортивной гимнастикой, а когда выросла, полюбила футбол и хоккей. Кроме того, увлекается рисованием и другим творчеством.
В матче против Италии: вышла на замену на 90-й минуте.

Надежда Карпова, нападающий

Возраст: 22 года.
В футболе с: 13 лет.
Любимый футболист: Златан Ибрагимович.
Хобби: в отличие от большинства своих партнёров по команде, Надежда предпочитает проводить свободное время дома. А самое любимое занятие – игра в приставку.
В матче против Италии: вышла на замену на 74-й минуте.

Екатерина Пантюхина, нападающий

Возраст: 24 года.
В футболе с: 16 лет.
Любимый футболист: Квинси Промес.
Хобби: Екатерина – очень творческая личность, и именно поэтому в детстве она мечтала стать актрисой. Сейчас же полностью поглощена футболом, а в свободное время предпочитает собирать пазлы и много читать.
В матче против Италии: вышла на замену на 59-й минуте.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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