Любят карате и обещают писать книги. Кто они — девчонки, победившие Италию

Знакомимся с женской сборной России по футболу, которая вчера обыграла итальянок на чемпионате Европы со счётом 2:1.

Россия выиграла у Италии в первом туре Евро среди женщин. Голы и лучшие моменты

Пока мы долго и терпеливо ждём побед от мужской футбольной сборной России, на чемпионате Европы неожиданно выстреливает наша женская команда. В первом туре наши спортсменки победили Италию – 2:1, хотя предматчевые коэффициенты были далеко не в их пользу. Чем не повод познакомиться с игроками чуть поближе?

Татьяна Щербак, вратарь

Возраст: 19 лет.

В футболе с: 12 лет.

Любимый футболист: Джанлуиджи Буффон.

Хобби: помимо футбола увлекается верховой ездой. Профессионально занималась ей до тех пор, пока не решила окончательно посвятить себя футболу. Обожает узнавать что-то новое.

В матче против Италии: провела блистательный матч и совершила решающий сейв на последних минутах.

Алёна Беляева, вратарь

Возраст: 25 лет.

В футболе с: 15 лет.

Любимый футболист: Джанлуиджи Буффон.

Хобби: Алёна — большая фанатка подвижных игр и активного образа жизни. В детстве она занималась боксом и серьёзно посвящала себя бегу. Помимо футбола увлекается плаванием и чтением.

В матче против Италии: не играла.

Елизавета Щербакова, вратарь

Возраст: 20 лет.

В футболе с: 11 лет.

Любимый футболист: Жереми Жано.

Хобби: девиз Елизаветы – брать от жизни всё. В детстве она занималась большим теннисом, но в итоге остановила свой выбор на футболе. Большая фанатка татуировок: первое тату сделала себе в возрасте 11 лет.

В матче против Италии: не играла.

Анна Беломытцева, защитник

Возраст: 20 лет.

В футболе с: 12 лет.

Любимый футболист: Серхио Рамос.

Хобби: в детстве увлекалась баскетболом и волейболом, но любовь к футболу оказалась сильнее. Но Анна не только спортивный человек. Свободное время она посвящает обучению игре на гитаре, а ещё обожает готовить.

В матче против Италии: не играла.

Эльвира Зиястинова, защитник

Возраст: 26 лет.

В футболе с: 14 лет.

Любимый футболист: Марсело.

Хобби: Эльвира серьёзно увлекается конным спортом и почти всё свободное время посвящает верховой езде.

В матче против Италии: отыграла полный матч.

Анна Кожникова, защитник

Возраст: 30 лет.

В футболе с: 13 лет.

Любимый футболист: Серхио Рамос.

Хобби: Анна пыталась уйти из футбола и заняться административной деятельностью. Занимала пост президента женского футбольного клуба «Россиянка», но вернулась в большой спорт.

В матче против Италии: отыграла полный матч, вывела команду на поле в качестве капитана.

Дарья Макаренко, защитник

Возраст: 25 лет.

В футболе с: 7 лет.

Любимый футболист: Артуро Видаль.

Хобби: Дарья рано начала заниматься футболом, но это не помешало ей получить музыкальное образование – она училась играть на аккордеоне в музыкальной школе. К слову, Даша обещала продемонстрировать свои навыки, если наша сборная выйдет в плей-офф.

В матче против Италии: отыграла полный матч.

Виктория Шкода, защитник

Возраст: 17 лет.

В футболе с: 11 лет.

Любимый футболист: Криштиану Роналду.

Хобби: Виктория не представляет своей жизни без футбола и до сих пор вспоминает, как в детстве, прежде чем попасть в «Кубаночку», гоняла мяч во дворе.

В матче против Италии: не играла.

Екатерина Морозова, защитник

Возраст: 26 лет.

В футболе с: 13 лет.

Любимый футболист: Тьерри Анри.

Хобби: прежде чем прийти в футбол, Екатерина серьёзно посвящала себя карате, даже получила второй юношеский разряд по этому виду единоборств.

В матче против Италии: не играла.

Татьяна Шейкина, защитник

Возраст: 25 лет.

В футболе с: 14 лет.

Любимый футболист: Денис Глушаков.

Хобби: Татьяна не любит сидеть дома, так что предпочитает отдых на свежем воздухе. В будущем она хотела бы стать писателем и издать свою собственную книгу, для которой уже придумала название – «Своими глазами».

В матче против Италии: не играла.

Фото: fc-ryazan-vdv.ru

Насиба Гасанова, полузащитник

Возраст: 22 года.

В футболе с: 13 лет.

Любимый футболист: Тьерри Анри.

Хобби: любимое времяпрепровождение – где-нибудь на природе, подальше от городской суеты.

В матче против Италии: не играла.

Фото: fckubanochka.com

Елена Морозова, полузащитник

Возраст: 30 лет.

В футболе с: 15 лет.

Любимый футболист: Тони Кроос.

Хобби: помимо футбола занималась баскетболом, но одно из любимейших увлечений – кино. Она может целыми вечерами смотреть или пересматривать понравившиеся фильмы.

В матче против Италии: отыграла полный матч, забила второй гол.

Анастасия Поздеева, полузащитник

Возраст: 24 года.

В футболе с: 9 лет.

Любимый футболист: Диего Марадона.

Хобби: Анастасия — огромная поклонница домашних животных. У неё дома даже живут два кота – шотландец Макс и сфинкс Моника.

В матче против Италии: не играла.

Надежда Смирнова, полузащитник

Возраст: 21 год.

В футболе с: 14 лет.

Любимый футболист: Неймар.

Хобби: Надежда – невероятно спортивный человек. После изнурительных тренировок ей хватает сил на велосипед и аквапарк. А в детстве увлекалась ещё и лыжным спортом.

В матче против Италии: отыграла полный матч.

Наталья Солодкая, полузащитник

Возраст: 22 года.

В футболе с: 13 лет.

Любимый футболист: Криштиану Роналду.

Хобби: помимо футбола увлекается лёгкой атлетикой, которой серьёзно занималась в детстве, и баскетболом.

В матче против Италии: отыграла полный матч.

Екатерина Сочнева, полузащитник

Возраст: 31 год.

В футболе с: 10 лет.

Любимый футболист: Неймар.

Хобби: Екатерина — большой поклонник путешествий, особенно в экзотические места. Она уже была в Индии, Таиланде и Вьетнаме. Кроме того, свободное время проводит, наблюдая за трансляциями боксёрских поединков.

В матче против Италии: была заменена на 90-й минуте.

Маргарита Черномырдина, полузащитник

Возраст: 21 год.

В футболе с: 9 лет.

Любимый футболист: Андреас Иньеста.

Хобби: самое любимое хобби – кулинария. Она обожает готовить и знает рецепты самых различных блюд.

В матче против Италии: отыграла полный матч.

Анна Чоловяга, полузащитник

Возраст: 25 лет.

В футболе с: 8 лет.

Любимый футболист: Данни Алвес.

Хобби: лучшее занятие, по мнению Анны, это отдых на природе с друзьями, и именно этим она занимается в свободное от тренировок время. Любопытно, что параллельно с футболом Анна отучилась на курсах визажистов.

В матче против Италии: была заменена на 59-й минуте.

Марина Фёдорова, полузащитник

Возраст: 20 лет.

В футболе с: 8 лет.

Любимый футболист: Неймар.

Хобби: старается всячески окружить себя футболом – не только большим, но и мини и пляжным. Кроме того, обожает плавание и чтение.

В матче против Италии: не играла.

Елена Данилова, нападающий

Возраст: 30 лет.

В футболе с: 11 лет.

Любимый футболист: Роналдо.

Хобби: спорта в жизни Елены и так достаточно, поэтому дополнительным физическим нагрузкам она предпочитает умственные. Такие, как игра в шахматы или, например, чтение.

В матче против Италии: была заменена на 74-й минуте, забила первый гол.

Марина Кисконен, нападающий

Возраст: 23 года.

В футболе с: 12 лет.

Любимый футболист: Эден Азар.

Хобби: в детстве Марина занималась спортивной гимнастикой, а когда выросла, полюбила футбол и хоккей. Кроме того, увлекается рисованием и другим творчеством.

В матче против Италии: вышла на замену на 90-й минуте.

Надежда Карпова, нападающий

Возраст: 22 года.

В футболе с: 13 лет.

Любимый футболист: Златан Ибрагимович.

Хобби: в отличие от большинства своих партнёров по команде, Надежда предпочитает проводить свободное время дома. А самое любимое занятие – игра в приставку.

В матче против Италии: вышла на замену на 74-й минуте.

Екатерина Пантюхина, нападающий

Возраст: 24 года.

В футболе с: 16 лет.

Любимый футболист: Квинси Промес.

Хобби: Екатерина – очень творческая личность, и именно поэтому в детстве она мечтала стать актрисой. Сейчас же полностью поглощена футболом, а в свободное время предпочитает собирать пазлы и много читать.

В матче против Италии: вышла на замену на 59-й минуте.