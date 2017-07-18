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Вандерсон
Текст: Григорий Телингатер
Фото: РИА Новости

Вандерсон: люди говорят по-русски и думают, что я их не понимаю

Новичок московского «Динамо» Вандерсон – о голодном детстве, переезде в Москву и коллекции кепок.
18 июля 2017, вторник. 12:45. Футбол

В 2012 году Вандерсон приехал в «Краснодар» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. За пять лет он забил 50 мячей. Грядущий сезон бразилец начинает в составе «Динамо», которое вернулось в РФПЛ.

«Пока без прозвищ – просто Вандерсон»

– Когда вы узнали об интересе «Динамо»?
— За два тура до окончания чемпионата России. Агент рассказал о таком варианте. С «Краснодаром» мы не сходились по продлению соглашения. Так что я был рад возможности перейти в большой московский клуб.

– Откуда у вас были предложения помимо «Динамо»?
– Из Турции и Греции. Но там шли лишь обсуждения. Конкретнее и быстрее были в «Динамо». Я уехал в Бразилию на неделю. Общался с женой и родными. Сошлись на том, что Москва – лучший вариант, потому что я адаптировался в России.

– С кем советовались помимо родных?
– С Гилерме и Ари. Они всегда хорошо отзывались о столице. Россияне тоже, к примеру Мамаев. Все советовали Москву, в которой есть всё что нужно.

– Гол в ворота «Динамо» был лучшим в вашей карьере?
– Один из лучших. Классный мяч, но лучший – против «Вольфсбурга» в Лиге Европы.

– В «Краснодаре» вас звали Ваня. А в «Динамо»?
– Пока без прозвищ. Просто Вандерсон.

– Тяжело быть единственным бразильцем в команде?
– Я уже бывал в такой ситуации – ничего страшного. В «Динамо» есть переводчик, который говорит по-португальски. Многие объясняются на английском. Меня вообще отлично встретили в команде.

– По-русски хоть немного говорите?
– На самом деле я многое понимаю. Просто могу сказать не так много. Бывает, что рядом со мной кто-то говорит на русском и думает, что я не понимаю. А я отвечаю: «Да-да, продолжай». Люди смущаются.

– Где вкуснее кормят: на базе «Краснодара» или «Динамо»?
– И там, и там отлично: мясо, курица, рис, макароны, фрукты…

– Это правда, что вы в детстве продавали фрукты?
– Да, помогал деду. Было очень тяжело в детстве. Иной раз совсем нечего было кушать. Мой отец всегда был с другой семьёй. Приходилось продавать что-то для пропитания.

– Ох…
– Слава богу, что смог преодолеть тот период. Сейчас я помогаю маме, братьям и всей семье.

«Краснодар» не может жить без футболиста по имени Вандерсон»

– На днях за «Краснодар» забил ваш тёзка Вандерсон. Кто-то по ошибке вас поздравлял?
– Нет. Но я слышал много шуток, что «Краснодар» не может жить без футболиста по имени Вандерсон.

– Вас наверняка будут путать по ходу сезона.
– Так сложилось, что теперь в РФПЛ два Вандерсона. У каждого из нас своя история, своя дорога. Конечно, я о нём слышал, но лично мы не знакомы.

– Вы передали ему свои игровые футболки «Краснодара»?
– Не прокатило бы (смеётся). У меня 14-й номер, а у него – 7-й.

– С кем вы поддерживаете связь из «Краснодара»?
– Со всеми: Лаборде, Перейра, Жоаозиньо, Налдо, Мамаев, Смолов…

Вандерсон и Жоаозиньо

Вандерсон и Жоаозиньо

– Над чем вы с Жоаозиньо так смеялись?
– Он мой друг и брат. Мы каждый день общаемся обо всём. Постоянно друг друга подкалываем. О чём-то своем бразильском шутили.

– В 8-м туре «Динамо» летит в Краснодар. Отпразднуете гол, если забьёте?
– Не знаю, я первый раз сыграю против «Краснодара». Уважаю мою бывшую команду, поэтому будет тяжело праздновать.

– Что у вас осталось на память о «Краснодаре»?
– У меня дома хранится коллекция экипировки. Собираю со всех клубов, за которые выступал. Ещё, конечно, остались фото и видео.

– Что дарил Галицкий?
– После 100 матчей в составе «Краснодара» футболистам дарят часы. Есть такие и у меня.

– А что дарят лучшему бомбардиру (50 мячей) в истории клуба?
– Ничего. Вторые часы не полагаются. Похоже, что Смолов скоро меня обойдёт. Так и должно быть с любым рекордом.

– Ваш лучший и худший день в «Краснодаре»?
– Первый день, когда меня тепло встретили. А ещё, когда я стал лучшим бомбардиром РФПЛ. Худший – когда я получил травму и восстанавливался три месяца. Было тяжело психологически. Я ведь до этого находился в отличной форме.

– И последнее. У вас дикое количество кепок. Сколько?
– Около 30. Ещё 20 в Бразилии. Я их собираю: с моей фамилией, с инициалами жены, с 14-м номером…

– У Ари точно такое же увлечение. Кто кого заразил?
— Ари был первым. Он заказал себе, а я попросил сделать и мне. Так и начало копиться.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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