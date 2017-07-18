Шашлыки в ФНЛ. Всё, что нужно знать о дерби «Динамо» — «Спартак»

Именно «Спартак» отправил «Динамо» в ФНЛ

В последнем туре РФПЛ сезона-2015/16 разыгрывалось не только золото, но и две прямые путёвки из Премьер-Лиги в ФНЛ. «Спартак», пропустив уже на первой минуте, неожиданно проиграл «Уфе», а «Динамо» разгромно уступило «Зениту» в Химках. Так «Спартак» «помог» заклятым соперникам отправиться в первый дивизионвпервые в своей истории.

Причём в двух встречах того сезона «Спартак» отобрал у «Динамо» шесть очков. В первом круге матч закончился со счётом 3:2 — за бело-голубых ещё забивал Кокорин с передачи Жиркова и Погребняк (его единственный гол за «Динамо» в карьере), а в составе спартаковцев лучшим стал Денис Давыдов.

Обмен Зобнина на Зотова

После вылета «Спартак» и «Динамо» обменялись футболистами: Роман Зобнин ушёл к Дмитрию Аленичеву, а Александр Зотов отправился спасать вторых из ФНЛ. Оба стали важными игроками в своих командах. Спартаковец успел поиграть при Каррере на всех позициях от правого защитника до левого нападающего, а динамовец составил в центре поля мощную тройку с Сапетой и Панченко. В итоге каждый выиграл по трофею — в РФПЛ и в ФНЛ. Правда, против бывшей команды в первом матче сезона сыграет только Зотов — Зобнин вылетел из-за «крестов» ориентировочно до конца этого года.

«Спартак» выиграл чемпионство из-за «Динамо»

Во взаимоотношениях «Спартака» и «Динамо» прослеживаются интересные закономерности. В последний на данный момент раз динамовцы выигрывали чемпионство в 1976 году — в том же году их соперники впервые в истории вылетели в низший дивизион. В то же время в прошлом сезоне «Спартак» выиграл первое за 16 лет золото, а «Динамо» впервые в истории не играло в высшей лиге. Выходит, именно бело-голубые всё это время мешали «Спартаку» завоевать чемпионство.

Шашлыки в ФНЛ

В первом дивизионе «Динамо» без дерби не осталось — матчи со «Спартаком-2» вызывали у болельщиков не меньший ажиотаж, чем когда-то матчи с главной командой. Матч в Химках закончился победой 2:1, на «Открытии» — 1:1, но оба раза в составе «Динамо» забивал Александр Сапета. Хотя фанатам запомнились не столько его голы, сколько оригинальное празднование — Сапета изображал, как жарит шашлыки. Если сегодня динамовец забьёт, наверняка покажет этот жест снова.

Перенос из-за Depeche Mode

В первоначальном варианте календаря РФПЛ в первом туре «Спартак» играл дома, а «Динамо» — в последнем. Однако после Кубка конфедераций на «Открытие Арене» было сыграно уже два концерта, «Ленинграда» и Depeche Mode, поэтому команды решили поменяться кругами.



Вчера появилась информация о том, что МВД просило перенести матч и из Химок из-за авиасалона «МАКС-2017», который будет проходить в Жуковском. Однако в РФПЛ просьбу не удовлетворили, и матч пройдёт там, где и планировалось — на «Арене Химки».

Другие любопытные факты о дерби:

— За всю историю противостояния двух московских команд соперники выдали немало беспроигрышных серий. Но рекорд по количеству побед подряд принадлежит красно-белым. 6 матчей – именно столько насчитывает победная серия «Спартака» в матчах против «Динамо» и является самой длительной за всю историю противостояния. Своё начало она берёт с матча 27 июля 2013 года, когда красно-белые разгромили динамовцев на «Арене Химки» со счётом 1:4. Последний же матч состоялся 8 мая 2016 года – «Спартак» на своем поле одержал победу 3:0.

— Из тех составов, которыми располагают команды на сегодняшний момент, лучшим бомбардиром московского дерби является полузащитник «Спартака» Квинси Промес. У голландского футболиста на счету 4 гола в матчах против бело-голубых. За всю же историю противостояния рекордсменом по количеству забитых мячей – 13 – является Сергей Сальников, который забивал и за «Спартак» (10), и за «Динамо» (3).



— За всю историю чемпионатов России по футболу «Динамо» и «Спартак» лишь в четвёртый раз начнут выступление в турнире с очного противостояния. Впервые лицезреть классическое московское дерби в первом туре удалось в 2004 году. Тогда, 13 марта, на стадионе имени Эдуарда Стрельцова была зафиксирована результативная ничья 2:2. Следующий раз дерби пришлось на первый тур чемпионата в 2007 году: 11 марта на стадионе «Динамо» победу со счётом 1:0 одержали красно-белые. Ещё через три года, в 2010, и тоже в марте, 14 числа, на БСА Лужники выиграли динамовцы – 1:0. После той игры было знаменитое выражение тогдашнего тренера «Спартака» Валерия Карпина «Игра была равна…». Таким образом, счёт в противостоянии в первых турах на данный момент равный.



— Матчи между «Динамо» и «Спартаком» являются одними из самых результативных. В чемпионате России команды забили в общей сумме 155 мячей, а за всю историю противостояния – 437. Последний «сухой» поединок зафиксирован 15 мая 2006 года. После этого команды провели между собой 22 встречи, в которых забили 70 мячей на двоих. Уверен, что и сегодня данная традиция продолжится, и мы увидим как минимум парочку мячей в сетке ворот (подготовил Андрей Сенченко).

Что ещё прочитать перед дерби:

Ваня, Калита. Каким возвращается «Динамо» Заключительная серия сезонных превью Премьер-Лиги – о «Динамо», оттолкнувшемся со дна.

Трудное лето Карреры. Как «Спартак» подготовился к сезону Впервые в жизни Каррера готовил команду к старту сезона полноправным главным тренером. Результаты этой работы начнём оценивать уже сегодня.