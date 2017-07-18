Крали даже у Гаити. Что происходит в испанском футболе

Глава испанской футбольной федерации арестован по подозрению в коррупции

Главная новость в испанском футболе впервые в истории связана не с «Барселоной» или «Реалом». Сегодня утром был арестован человек, который возглавляет федерацию футбола Испании (аналог РФС). И не он один. Рассказываем, что вообще происходит.

Кто арестован

Анхель Мария Вильяр. Глава федерации футбола Испании в последние пару тысяч лет (точнее, с конца 80-х), бывший вице-президент ФИФА и УЕФА и бывший и. о. президента УЕФА. Был в восьмой раз переизбран в мае 2017 года.



Горка Вильяр, сын Анхеля. Бывший генеральный директор КОНМЕБОЛ (конфедерации стран Южной Америки) – занимал пост до лета 2016 года.

Хуан Падрон. Вице-президент по экономике федерации футбола Испании. Президент федерации футбола Тенерифе. В его честь названа одна из улиц на острове.



Это ещё не всё: также арестован секретарь федерации футбола Тенерифе Рамон Эрнандес Бауссоу. По сообщениям главных испанских изданий (El País, El Confidencial, ABC и других) это только первая часть спецоперации, в рамках которой под подозрением оказались десятки людей.

В чём обвиняются

Обвинение, по которому арестованы Вильяры и Хуан Падрон – финансовые махинации и подделка документов при организации международных матчей. Но сама операция – часть более масштабного расследования, которое длится уже давно. Задержание проводилось силами не обычной полиции, а Гражданской гвардии – военизированного подразделения, которое занимается, например, наркотиками и терроризмом. Почему? Просто к задержанным накопилось довольно много вопросов. Итак, о каждом по порядку.

Во время последних президентских выборов в федерации футбола Испании Вильяр набрал 112 голосов из 130 и был избран в восьмой раз.

Анхель Мария Вильяр, являясь многолетним помощником Зеппа Блаттера, ранее был неоднократно обвинён в: превышении полномочий и злоупотреблении служебным положением, организации «клиентской системы» при распределении доходов ФИФА между национальными футбольными ассоциациями и использовании международной программы по развитию футбола (с оригинальным названием «Гол») в качестве инструмента личного влияния и обогащения. Но во время расследования ФБР в 2015 году он не только сохранил все посты, но и временно исполнял обязанности Мишеля Платини – президента УЕФА. Баллотировался в президенты УЕФА, но снял кандидатуру.



Среди относительно недавних скандалов можно выделить «дело Гаити». Более миллиона евро было выделено правительством Испании на образовательные программы в рамках гуманитарной помощи нескольким странам. Через федерацию футбола шли деньги, выделенные на строительство и оборудование футбольной школы на Гаити. Что случилось дальше? Нетрудно догадаться: обвинение утверждает, что выделенная и дошедшая до адресата суммы не совпали.



Горку Вильяра в Уругвае обвиняют в вымогательстве. Речь идёт о продаже телеправ на клубные турниры в Латинской Америке. Его имя всплыло во время расследования финансовых махинаций в уругвайском футболе. Полтора года назад Вильяр превратился из свидетеля в подозреваемого. Против него дал показания экс-президент КОНМЕБОЛ Эухенио Фигередо. По данным Фигередо, Горка Вильяр был участником схемы по неправомерному распределению доходов от продажи телеправ, и осуществлял давление на недовольные этой схемой клубы. В качестве конкретного случая приводят эпизод с «Пеньяролем»: клуб подал жалобу в прокуратуру Уругвая, но был вынужден отозвать её обратно под угрозой исключения из кубка Либертадорес. Сообщается и о других подобных случаях.

Слово Хосе Луису Чилаверту (вы же помните вратаря-бомбардира сборной Парагвая?): «Горка – мозговой центр мафии, которая управляет латиноамериканским футболом. Он не просто соучастник, а главное действующее лицо. Когда мы говорим о грязных деньгах, мы говорим о нём».

Хосе Луис Чилаверт: Горка Вильяр – мозговой центр мафии, которая управляет латиноамериканским футболом.

Хуан Падрон – ещё один представитель достаточно широко (и скандально) известной в Испании семьи. В частности, его сын (и управляющий делами во многих совместных предприятиях) Франсиско Падрон был в 2011 году приговорён к тюремному заключению за сексуальные домогательства к несовершеннолетним. Хуан был обвинён в вымогательстве и финансовых махинациях, после того как стало известно, что несколько его фирм предоставляли фальшивую отчётность. Некоторые из этих фирм были бизнес-партнёрами федерации футбола Испании. Многие крупные контракты были скрыты. Зато другие сделки – абсолютно открытые – оставляли вопросы. Например, счёт на 450 тыс. евро, выставленный частной фирмой федерации футбола за услуги «которые не были оказаны», как утверждается в журналистском расследовании.

Они за «Реал» или за «Барселону»?

Наверняка этот вопрос волнует многих. Особенно про Анхеля Марию Вильяра – человека, который занимает главную должность в испанском футболе. Что ж, не ждите, что человек, который десятилетия занимает настолько серьёзный пост, станет кричать Hala Madrid или Visca el Barça. Есть только косвенные намёки вроде публичной критики.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас: Вильяр даже не знает, что значат буквы в VAR.

Так вот, в прессе между Вильяром и Хавьером Тебасом годами идёт война. Вплоть до слов «Это война», сказанных Вильяром после выборов. Хавьер Тебас – президент Профессиональной футбольной лиги (организацией, которая управляет Примерой и Сегундой, примерный аналог должности – президент РФПЛ и ФНЛ). А ещё Тебас – открытый болельщик «Реала».

Hala Madrid! Кто в руководстве испанского футбола за «Реал» Многие игроки и болельщики «Барселоны» считают, что «Реалу» помогают стать чемпионом. Но кто из представителей власти болеет за «Реал»?

Во время последних выборов Тебас поддержал второго кандидата, Хорхе Переса. Но даже кампания поддержки в прессе не помогла: Вильяр набрал 112 голосов из 130. Последнее, что Тебас говорил про Вильяра: «Он даже не знает, что значат буквы в VAR» (технология видеоповторов). Впрочем, Тебас сам отказался применять видеоповторы в чемпионате, ссылаясь на их высокую стоимость. Интересно, что тогда президент «Барселоны» обратился за содействием как раз в Анхелю Вильяру… Не помогло: продавить VAR не удалось.

Отношения с «Барселоной» у Вильяра сложились ещё с тех пор, как он был одним из доверенных лиц Мишеля Платини. Тогда, во время войны между Платини и Блаттером, «Барса» разорвала контакты с ФИФА, а руководство клуба поддерживало француза. В испанской прессе про каталонский клуб и Вильяра выходят материалы с заголовками вроде «Прирождённые союзники» (в Diario Gol).



С другой стороны, Вильяр, который шёл на компромиссы, предоставляя каталонской федерации футбола всё больше полномочий, пару лет назад сам раскритиковал каталонцев, заявив, что они стремятся к «вседозволенности». Но в целом у него хорошие отношения с представителями всех местных федераций (Арагон, Кастилия, Каталония, Баскония и тд) и неважные – с профессиональными футбольными клубами, по мнению El Confidencial.



Профессиональная деятельность Горки Вильяра не имела прямого отношения к «Реалу» или «Барселоне». Что касается Хуана Падрона, то в 2015 году на одном из заседаний совета Ла Лиги была вынесена петиция о расследовании одного из контрактов, который он заключил. Расследование началось…