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Павел Погребгняк
Текст: Иван Карпов
Фото: РИА Новости

Погребняк: «Спартак» — супер! Но мы возьмём командной игрой

Павел Погребняк пока забил за «Динамо» один гол – «Спартаку». Сегодня он постарается забить второй – если, конечно, выпустят на поле.
18 июля 2017, вторник. 16:00. Футбол

— Павел, какие ощущения перед дерби?
— Со здоровьем всё в порядке, готов сыграть со «Спартаком». Все мы прекрасно понимаем важность этого матча. Единственный мяч за «Динамо», кстати, я забил именно «Спартаку». Болельщики на недавней встрече напомнили мне про это. В моменте с голом Кокорин ударил, Ребров отбил — а я добил. По ходу матча вели 2:1, должны были доводить игру до победы, но из-за недопонимания в обороне проиграли, бездарно отдав концовку. Несмотря на тогдашнее поражение, я ожидал, что дальше будет легче. Но как сложился сезон, все прекрасно помнят (Динамо заняло 15-е место и вылетело из Премьер-Лиги. — Прим. «Чемпионата»).

— Ваш последний гол был забит не без помощи Кокорина. Каким он был на тот момент?
— Тогда я думал, что Саша уедет в Европу, варианты были. Мы мало поиграли вместе, но, когда я ехал в «Динамо», думал, что у меня будет ударная связка с лучшим нападающим России на тот момент и благодаря этому клуб попадёт в еврокубки. В итоге всё сложилось несколько иначе.

— «Спартак» взял Суперкубок. Заслуженно?
— Команда сыграла мощно. Это действительно был «СуперСпартак», как бы странно это ни звучало из моих уст. Луис Адриано угрожал воротам Гилерме все 120 минут и забил-таки, это говорит о том, что он хорошо готов к сезону. Ну а поставивший точку в матче Промес доказал свой класс ещё в прошлом сезоне, и его отъезд в Европу не за горами.

Считаю, что в спорном эпизоде между Адриано и Тарасовым судья поступил правильно: команды должны были доиграть в равных составах.

— Луис Адриано мог и не доиграть матч до конца.
— Считаю, что в спорном эпизоде между Адриано и Тарасовым судья поступил правильно: один конкретный матч решал судьбу трофея, и команды должны были доиграть в равных составах. В чемпионате это была бы красная карточка для Адриано.

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— Концовка прошлого чемпионата в исполнении «Спартака» удивила?
— Даже когда «Спартак» проиграл «Ростову» 0:3, все мои знакомые из Ростова говорили: это поражение не помешает красно-белым стать чемпионами. После того матча у «Спартака» был лёгкий график, с которым они расправились по-чемпионски и вполне заслуженно взяли трофей. Зобнин, Глушаков или Фернандо? Не могу выделить явного лидера, благодаря которому «Спартак» достиг результата. Здорово сыграла вся команда, и всё это было помножено на мотивацию от Карреры. О том, как классно Массимо мотивирует, мне рассказывал Самедов.

— Что «Динамо» может противопоставить нынешнему «Спартаку»?
— Возможно, хорошо, что первый матч сезона у нас именно с красно-белыми. Эмоции, трибуны — всё это будет нам на руку. Возьмём командной игрой, плюс у нас в составе отличные исполнители. Панченко — однозначно лучший игрок прошлого сезона как по мнению болельщиков, так и по мнению игроков. Посмотрим, как он сможет проявить себя в лиге уровнем выше. Сам Кирилл на встрече с болельщиками заявил, что 15 голов за сезон будут для него хорошим результатом. Я бы сказал, что этот результат будет не просто хорошим, а отличным, учитывая, что большинство нападающих у нас забивает не больше 10. С 15 голами Панченко «Динамо» будет в первой семёрке.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
18 июля 2017, вторник
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