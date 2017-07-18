«Разгроми здесь всё, Панча!» Как играет лучший футболист «Динамо»

В ФНЛ Кирилл Панченко был королём, а с возвращением в Премьер-Лигу сразу будет проверен дерби и «Спартаком».

24 гола за сезон, болельщицкий приз лучшему игроку «Динамо» по итогам сезона, статус главной звезды ФНЛ, золотая бутса в награду от Сергея Степашина, первый вызов в сборную России – слишком много даже для игрока, спустившегося из команды-чемпиона в команду ФНЛ. Прошлым летом «Динамо» разменяло Алексея Ионова на Кирилла Панченко и выиграло (в кои-то веки на трансферном рынке!) – Ионов, несмотря на хорошую подвижность в ЦСКА Гончаренко, не был выкуплен и вернулся в «Динамо», а Панченко разгромил всю ФНЛ. Только вместо семи секунд, предписанных Кириллу в известном меме, у него был полный сезон с заоблачным доверием.

Вокруг Панченко строилась вся игра прошлогоднего «Динамо». Бело-голубые обычно играли по схеме 4-4-1-1 или 4-1-4-1, где Кирилл всегда оказывался под нападающим, но его функционал был гораздо шире. Панченко постоянно опускался за мячом в глубину, раскидывал диагонали на фланги, а потом сам забегал в штрафную, или на полукруг перед ней, завершать атаку. Кирилл стал лучшим игроком ФНЛ по передачам вразрез (97, у ближайшего конкурента Андрея Мурнина из «Тамбова» – 53), так что Панченко впечатлил не только как бомбардир, но и как ассистент. Если провести динамовскую параллель, то столь же большой объём работы в атаке выполнял Андрей Воронин в силкинском «Динамо».

Юрий Калитвинцев адаптировал игру бело-голубых под Панченко во многих деталях. Ему отводилась особенная роль при угловых у чужих ворот – забегать на дальнюю штангу, за спину защитникам, и готовить оттуда удар в касание. Во многих матчах, когда «Динамо» пыталось взломать массированную оборону подачами в штрафную, Панченко отходил на линию штрафной или полукруг, ловил скидку от таргетмена (Бечирая или Луценко) и наносил удар по воротам. Часто Кирилл оставался без опеки за секунду до момента удара, как в моменте на скриншоте, – в лучшем случае его накрывали бросавшиеся блокировать защитники.

Однако в громадных полномочиях Панченко в нынешнем «Динамо» есть и недостаток – Кирилл бьёт слишком часто. Невероятно часто.



В декабрьском интервью Кирилл Панченко рассказывал нам, что его стиль игры в «Динамо» навеян установкой Юрия Калитвинцева: «Он говорит, что количество перетекает в качество». Это так, но лишь отчасти. Часто нацеленность Панченко на ворота переходит в злоупотребление дальними ударами (особенно оно заметно в матчах, где команда или сам Кирилл не могут забить или же когда соперник окапывается в собственной штрафной), и тогда «Динамо» получает сразу несколько проблем.

Панченко: мне нужен клон, чтобы играть и за ЦСКА, и за «Динамо» Лучший бомбардир «Динамо» и ФНЛ Кирилл Панченко – об авансе Черчесова, меме со Слуцким и выборе между бело-голубыми и ЦСКА.

1. Как задействовать в игре Панченко, если он начинает лупить по воротам со всех дистанций?



2. Как атаковать, если Панченко нацелен на дальний удар? В такой ситуации команда лишается более правильных вариантов развития атаки – логичнее сделать лишний пас или попытаться разрезать оборону соперника. Тем более что в «Динамо» собрались игроки, умеющие обострять из глубины: помимо Панченко Зотов и Сапета.

3. Какую выгоду можно извлечь из беспорядочных ударов Панченко (когда они становятся именно беспорядочными, с любых дистанций)? Даже на уровне ФНЛ защитники часто блокировали удары Кирилла, в лучшем случае мяч улетал на угловой, но корнер не даёт никакой особой выгоды. Согласно исследованиям Криса Андерсона и Дэвида Салли в книге «Игра с числами», лишь 20,5% угловых приводят к моментам и лишь 2,2% – к забитым мячам. Гораздо логичнее продолжить атаку и довести момент до более привлекательной ударной ситуации – смотри пункт 2.

Вот карта ударов Кирилла Панченко в прошлом сезоне. Всего их набралось 202, а из-за штрафной – 107: это больше, чем у любого другого игрока ФНЛ ударов ВООБЩЕ, с любых дистанций. Ближайший «преследователь», Хасан Мамтов, настрелял 98. Дальние удары Панченко правильно разделить на две категории – подготовленные (после тех самых скидок или подборов) и удары «от безысходности». Вторая категория ударов – следствие той самой установки Калитвинцева, согласно которой количество должно переходить в качество. Либо в таких моментах нет продолжения атаки с пасом вперёд, и Панченко решает бить сразу, а не развернуть атаку пасом назад и сделать её позиционной, либо продолжение есть, но Кирилл его не видит.



Вот скриншот, объясняющий установку Калитвинцева. У Панченко есть вариант с пасом на Темникова (он разводит руками, уже понимая, что будет дальше), есть свободный правый фланг с хорошим предложением крайнего защитника. Но Кирилл заряжает сам.

Именно от ударов такого типа Панченко стоит вылечить свою игру. Концепция xG может быть спорной в плане оценки командной игры, однако действия бьющего она помогает оценивать правильно, и, согласно ей, дальние удары – штука такая же малополезная, как Погребняк в составе. При лучшем раскладе удар из-за штрафной наносится с весом 0,04-0,05, то есть имеет шанс на успех в размере 4-5%. Реализация дальних ударов Панченко (7,48%) превышает традиционные рамки, но не стоит забывать, что 4 из 8 дальнобойных мячей Кирилл забил со стандартов – процент реализации с игры будет ещё ниже.



На встрече с болельщиками Кирилл Панченко сказал, что 15 мячей за чемпионат он посчитает хорошим результатом. С его способностями задача не кажется невозможной, даже с учётом классовой ямы между РФПЛ и ФНЛ, однако главное в выполнении задачи – забыть про количество ударов и сосредоточиться на качестве. Если брать удары с игры, нанесённые из dangerzone, процент реализации Панченко уже составляет 32,3% – так что при улучшении качества ударов улучшение реализации неизбежно.



В материале использованы данные Wyscout.

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