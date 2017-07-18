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Иностранные футболисты с татуировками на русском – Промес, Коста, Данни
Текст: Михаил Георгиев

Дуглас Коста и ещё 7 иностранных игроков с татуировками на русском

После перехода в «Ювентус» Коста сделал себе тату с надписью на русском языке. Вспоминаем других иностранцев с кириллицей на теле.
18 июля 2017, вторник. 18:00. Футбол

Дуглас Коста

Дуглас Коста даже после ухода из «Шахтёра», кажется, подписан на несколько пацанских цитатников из «ВКонтакте», откуда он черпает темы для новых наколок. Теперь на его руке красуется надпись «Если Бог за нас, кто против нас?». А если серьёзно, не секрет, что бразильцы – люди ну очень религиозные, и тату на религилзнуютему, есть у множества игроков из этой страны. Но то, что Дуглас помнит о своём периоде пребывания в «Шахтёре», должно быть приятно болельщикам из Донецка.

Квинси Промес

Ещё немного, и Промесу можно будет вручать российский паспорт. Правда, придётся менять имя с Квинси на Антона. Ну, или указывать среднее имя. Поход в баню, русские фразы с обязательным «братуха» в конце, татуировка на нашем языке. Ну и признания в любви к России. Тату «Я верю в Бога» на торсе Промеса болельщики заметили на совместным фото с Дмитрием Комбаровым в «инстаграме» голландца. Вобщем, обрусел Антошка.

Мигель Данни

Нет, речь не только о той самой динамовской букве «Д» на предплечье, которой Мигеля попрекали после перехода в «Зенит». На своём теле Данни увековечил питерский период карьеры разводным мостом на бицепсе. Но самые важные сделал на русском – имена Бернардо и Франсишко вытатуированы на его спине именно кириллицей.

Доменико Кришито

Наколол тату на русском и Доменико Кришито, до недавнего времени бывший одноклубником Данни. Несмотря на все разговоры о том, что итальянец хочет вернуться на родину, Миммо последовал примеру Мигеля и набил имена детей – Альфредо и Алессандро – на русском. Кстати, мастером была Александра Масюк, помогавшая «забиваться» Акселю Витселю.

Алехандро Домингес

С 2013 года на руке Алехандро Домингеса вытатуированы слова, которые были у всех на устах в России в 2008-м. Хотя, может, никакой связи между Чори и Димой Биланом не существует. В любом случае круто, что даже после отъезда из России аргентинец не забывает, как жил и играл у нас.

Росен Колев

Неофициальный приз за самое оригинальное тату на русском получает болгарин Росен Колев из «Енисея». Видимо, команда соответствует заводному клубному «твиттеру». «Не предавай мечту» — написано чуть выше колена Колева жирным шрифтом. В любом случае оригинально.

Благой Георгиев

Другой выступающий в России болгарский легионер и вовсе расписан не хуже Сикстинской капеллы. Все его тату на русском, нет и смысла перечислять.

Гёкдениз Карадениз

В отличие от Домингеса, Карадениз провёл в Казани много-много лет. Да и не такой он страстный любитель тату, как Чори. Но любовь к городу и клубу – не просто слова, которые турок произносит почти в каждом интервью. Уже не первый сезон на плече Гёкдениза красуется недвусмысленная надпись.

P.S. У защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки нет надписи на русском, но зато на икре изображена колоритная матрёшка.

«Это для меня как дань уважения стране, болельщикам и клубу, который много для меня сделал. Теперь матрёшка будет прекрасным воспоминанием о России на всю жизнь», — сказал хорват.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Алехандро Домингес Благой Георгиев Гёкдениз Карадениз Доменико Кришито Дуглас Коста Квинси Промес Мигел Данни Фото
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