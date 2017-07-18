Сказочный. Как Кассано решил завершить карьеру, но передумал

Антонио Кассано наконец-то нашёл себе новый клуб. Но разорвал контракт и завершил карьеру. А потом передумал. Всё, как обычно.

Кассано спустя несколько часов передумал завершать карьеру и уходить из «Вероны»

Любить Антонио Кассано проще на расстоянии. Когда он играет в команде, за которую болеешь, становится немного нервно. В любой момент можно ждать чего угодно: драки с тренером, ругани с президентом, удаления, дисквалификации или сорванного медосмотра. Или гениального матча. А для тех, кто просто любит футбол, Антонио – постоянный источник новых впечатлений. Что он выкинет на этот раз? Ну, на этот раз он решил уйти из клуба через неделю после подписания контракта. Сделал официальное заявление, собрал пресс-конференцию, чтобы всё объяснить. И объяснил. Так, что все крупные спортивные издания в Италии стали выглядеть по-идиотски. Но начнём с начала.

Поиск команды

В конце весны Кассано рассказывал, как здорово проводит время без клуба: «Я уделяю почти всё время жене, детям. Постоянно смотрю спорт: Месси, Федерер, Валентино Росси. Мне нравится! Но пора заканчивать отдых». Он хотел бы играть в любимой «Сампдории», но там Антонио даже не разрешили тренироваться вместе с молодёжной командой, чтобы набрать форму. Неудивительно: конфликт с Риккардо Гарроне – единственный поступок в жизни Кассано, который тот хотел бы исправить. «Я никогда не прощу себе, что обидел Гарроне. Рад, что успел извиниться перед тем, как он умер, но всё равно сожалею» — говорил футболист. Видимо, в «Сампдории» его тоже пока не простили.

Поэтому Кассано попытался договориться с «Кальяри» и ещё парой клубов Серии В. Дошло даже до переговоров с любительским клубов из Серии D. Он не терял оптимизма: говорил, что он-то точно сумеет найти себе хороший клуб, ведь «вокруг полно трудоустроенных неудачников». Предупреждал, что в случае чего с удовольствием останется дома, работать «менеджером жены». И всё-таки через полгода простоя сумел попасть в клуб, который проведёт сезон в Серии А.

«Счастлив быть здесь»

«Верона». Отличный вариант, матчи против лучших команд Италии, любовь болельщиков и всего 200 км от Генуи, где живёт семья. Кассано объяснял, что никогда не поедет в Китай, Англию или Латинскую Америку, потому что это слишком далеко от дома, а он хочет жить рядом с семьёй. Что ж, получилось практически идеально, найти команду ещё ближе к дому было, пожалуй, нереально (варианты: Милан, Турин, Болонья).

Вчера он тренировался вместе с командой. Чтобы вы представляли себе, что его имя значит для города: на спортивном портале Вероны про обычную рутинную тренировку Кассано написали статью. «Мы проверяли: не было ни одного человека на трибунах «Меццано», кто не следил за каждым движением Антонио», — пафоса столько, как будто речь идёт о Поле Погба. Но речь о Кассано, и по ходу тренировки он несколько раз сорвал овации. Например, во время двусторонки в одно касание – мало кто ни разу не ошибётся за всю игру. Кассано не ошибся. Это был контраст с его внешним видом: задыхающийся, с лишним весом, но с идеальной техникой. Тренировка закончилась, болельщики поаплодировали в последний раз, игроки побрели с поля. На следующее утро Кассано объявил, что уходит. Ведущие издания вышли с заголовками вроде «Шок»

10 июля Антонио успешно прошёл медосмотр в «Вероне» (для него это всегда было непростым испытанием), 11 июля отпраздновал день рождения, а ровно через неделю разорвал контракт с новым клубом.

«Я устал…»

Об этом стало известно утром, а чуть позже он пообещал пресс-конференцию, на которой всё объяснит. Его приятели «по секрету» сообщали, что он завязывает с футболом, и все главные итальянские интернет-издания успели выложить громкие заголовки. Через два часа они выглядели очень глупо. Ну, это типичный Кассано.

Итак, пресс-конференция. К журналистам вышли Антонио и Филиппо Фуско, спортивный директор «Вероны». Кассано садится, берёт микрофон и говорит: «Я хотел всё бросить, но продолжу играть!».

Тут можно было бы закончить, но справедливости ради приведём слова Кассано полностью.

«Я поддался слабости. Но всё обдумал и решил остаться. После года вне футбола вернуться очень сложно. Сложно быть вдали от семьи. Руководство «Вероны» совершило чудо, и теперь моя семья здесь. Жена сказала, что дети не смогут не видеть меня на поле, это придало мне сил. Я совершил ошибку, меньшее, что я могу сделать – это попросить прощения у клуба и болельщиков. Я хочу провести с «Вероной» отличный сезон».

Директор клуба добавил несколько слов. «Антонио обдумал своё решение. Нужно иметь мужество, чтобы вернуться к игре. Он отвык, но очень мотивирован. Ему понадобится время, но мы готовы ждать».

Хеппи-энд. Если, конечно, Антонио не передумает ещё раз и не закончит карьеру через неделю. Но у «Вероны» теперь сильные союзники: если даже жена хочет, что он продолжал играть, уйти будет трудно. А пока мы посмотрим, как он играет в футбол.