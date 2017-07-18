Вернувшиеся дважды! «Динамо» отыгралось с 0:2 в дерби со «Спартаком»

Вернулись править – вернулись побеждать

«Динамо» и «Спартак» — как инь и ян российского футбола: друг без друга никак. Вылеты каждой из команд – а такое случалось всего по разу в нашей истории – неизменно накладывались на чемпионство заклятых соперников. Бело-голубые в 1976 году в последний раз стали чемпионами, а красно-белые в том же году покинули Высшую лигу. Спустя 40 лет очищаться первым дивизионом отправились уже динамовцы. Вернулись через год – аккурат встретив «Спартак» в ранге чемпиона. В общем, дерби первого тура смело тянуло на вывеску Суперкубок-2 – чемпион РФПЛ против чемпиона ФНЛ.

Хоть «Динамо» и не строит наполеоновских планов на сезон, от дерби болельщики явно ждали чего-то большего, чем указания на то, что титул в первом дивизиона ещё не говорит о состоятельности в РФПЛ. И состав у бело-голубых отнюдь не аутсайдерский – только Зотов да Терехов имеют минимум опыта игры в элите.

Первая десятиминутка дерби, которую многие посетители «Арены Химки» не увидели из-за длинных очередей на вход (в день матча в продаже оставалось всего полторы тысячи билетов), вселяла оптимизм в вернувшихся из ФНЛ. «Спартак» выглядел сонно (усталость после Суперкубка?), а Боккетти и Кутепов пожарили так, словно играли не против чемпиона первого дивизиона, а против «Баварии» или «Реала» в ЛЧ. Чудо-момент упустил Ионов, после свистка послал мяч в сетку Бечирай… Правда, на этом чудеса и закончились.

«Вернулись побеждать!» — гласил баннер динамовцев. «Вернулись править!» — пост-чемпионский лозунг красно-белых, и он явно больше соответствовал происходившему на поле в следующие 35 минут тайма. Забросы в никуда, обрезы, удары в молоко – динамовцы не только не выдержали скоростей РФПЛ, но и просто посыпались, не понимая, что делать, когда редкие мгновения владели мячом. Выбирали самое простое – «переход хода».

Красота по-итальянски

«Спартак» благодаря такой халатности быстро пережил период непонятно чем вызванной паники и принялся раскатывать медлительное «Динамо». Луис Адриано со своей повязкой был на всех участках поля одновременно, и закономерно, что в итоге забил – после проникающего паса Промеса.

Но комбинации красно-белых, которые к взятию ворот не привели, были даже более искусными. А уж первый гол – просто загляденье. Шикарный обыгрыш Глушакова и Мельгарехо – пас Дениса на свободную зону и стремительный рывок Лоренсо в штрафную с выверенной подачей на Промеса – настоящая красота по-итальянски от Карреры. Движение, открывания, забегания – в этом «Спартак» за короткое время сборов, кажется, прибавил даже по сравнению с великолепным прошлым сезоном. На этом фоне «Динамо» выглядело командой абсолютно стоячей.

«Разгроми здесь всё, Панча!» Как играет лучший футболист «Динамо» В ФНЛ Кирилл Панченко был королём, а с возвращением в Премьер-Лигу сразу будет проверен дерби и «Спартаком».

Разгроми всё, Панча!

Можно констатировать, что Юрий Калитвинцев как минимум не угадал с составом: центр Сапета – Зотов оказался вчистую переигран, не в состоянии ни контролировать мяч, ни срывать атаки соперника. Плохо справлялся со своими обязанностями Бечирай. Не работали фланги. Во втором тайме тренерский штаб эти ошибки постарался поправить. Выход Сова, Ташаева, а затем и Вандерсона оживил игру динамовцев в атаке. А на «Спартаке» понемногу сказывались 120 минут в Суперкубке.

Но главное, что поспособствовало возвращению интриги – довольно быстрый гол «Динамо» во втором тайме. Бечирай зацепился за мяч у чужой штрафной, а набежавший Панченко безупречно пробил, показав скептикам, что не собирается быть «бомбардиром уровня ФНЛ». Ещё раньше отличиться мог новичок бело-голубых Сов. Эпизодами малиец был неуклюж и топорен, но в других моментах его энергетика и активность помогали выгрызать мячи – то, чего так не хватало динамовцам в первой половине.

В конечном счёте «Динамо» сделало всё, чтобы дерби закончилось вничью. Убойные моменты на 85-й и 89-й минутах – что ещё надо, чтобы вытащить такой матч? Сначала Вандерсон и Козлов так и не пробили вновь запаниковавшую оборону, а затем второй свой стопроцентный шанс за матч упустил Ионов. Вот почему ЦСКА решил не выкупать полузащитника, которого так стремился заполучить у бело-голубых год назад.

Но добавленное время всё-таки принесло маленькое чудо. Продолжавшая паниковать чемпионская оборона (пожалуй, самое слабое на данный момент звено у Карреры) упустила Ташаева на дальней штанге, и он, уже лёжа, буквально затолкал мяч в сетку, показав всем – «Динамо» действительно вернулось. И в РФПЛ, и в большую игру.