Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Массимо Каррера
Текст: Михаил Тяпков
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Каррера: не совсем понимали, в какую игру мы должны играть

Сумасшедшая развязка дерби «Динамо» — «Спартак» — в комментариях и оценках тренеров Массимо Карреры и Юрия Калитвинцева.
18 июля 2017, вторник. 22:13. Футбол
Вернувшиеся дважды! «Динамо» отыгралось с 0:2 в дерби со «Спартаком»
Дерби первого же тура нового сезона принесло лихую концовку – вернувшееся из ФНЛ «Динамо» отыгралось с 0:2 в игре с чемпионом.

Всего несколько дней назад Массимо Карреру поздравляли со вторым спартаковским трофеем. А после дерби с «Динамо» спрашивали – что же было не так со «Спартаком»?

— Чем вызвана ранняя замена Луиса Адриано?
— Он попросил замену из-за усталости. Когда ты устал – ты больше не можешь выполнять установки тренера.

— В чём главная причина провального второго тайма? Команда рано поверила, что победа уже одержана?
— Я надеюсь, что нет. Прошлый сезон должен был нас научить, что матчи играются до финального свистка, тем более дерби. Во втором тайме был физический спад из-за Суперкубка. Может быть, не совсем понимали, в какую игру мы должны играть. Ну и ментальная усталость помимо всего присутствовала.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
18 июля 2017, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 – Промес – 29, 0:2 – Адриано – 32, 1:2 – Панченко – 54, 2:2 – Ташаев – 90+2

— В чём причина такого большого количества брака в действиях спартаковцев? Как с этим бороться?
— Я здесь именно для того, чтобы работать над этим. Во втором тайме мы неправильно подошли к игре. Брак – это результат того, что команда делала не то, к чему мы готовились.

— Сегодня была новая пара центральных защитников: Боккетти – Кутепов, которая много ошибалась. Как оцените их игру?
— В первом тайме всё было хорошо, во втором много ошибок, но это касается всей команды, а не только этой пары.

— Ничья – справедливый результат?
— Мы всегда играем на победу, но есть соперник. Эта игра разделилась на два тайма: в первом были лучше мы, во втором – «Динамо». Они практически не дали нам больше возможностей забить и забили сами.

Наставника «Динамо» Юрия Калитвинцева пресс-центр встретил овациями.

— Спасибо за аплодисменты, я передам футболистам – они этого заслуживают. Отталкиваюсь от качества той игры, которую показали во втором тайме при счёте 0:2. Мы спокойно разобрали ситуацию в раздевалке, внесли коррективы и вышли уже, не глядя на счёт на табло.

В первом тайме немного не справились с коллективной скоростью соперника. Сколько бы ни сыграли товарищеских матчей, в ФНЛ таких скоростей не было. Не справились, но потом адаптировались и во втором тайме показали больше, чем соперник. Не забили те моменты, которые должны были, хотя всегда говорим, что моментов не бывает много, их надо использовать. Но в итоге именно додавили. Своей самоотдачей, верой в себя заслужили эту ничью.

— Не считаете, что ошиблись со стартовым составом, со связкой Сапета – Зотов в центре? Готов ли Сов играть 90 минут?
— Если отталкиваться от счёта, то можно рассуждать – угадали или нет. Ребята под наблюдением – медицинским, функциональным. Играют те, кто лучше готов на данный момент. По всем показателям, по тренировкам Сапета и Зотов смотрелись хорошо. И первый тайм – это ошибки всей команды, а не двух конкретных игроков. Замена Сапеты на Сова – корректива, внесённая в игру, а не результат недовольства Сашей. 90 минут Сову на сегодняшний день играть тяжело, но он идёт семимильными шагами и в физических кондициях, и в понимании нашей игры — он все-таки только присоединился к нам. У нас достаточно хорошая обойма, и мы ломаем голову над тем, кто лучше, а не над тем, кто менее плох, – это здорово.

— Поделитесь, какие коррективы внесли в перерыве?
— Я уважаю Александра Фёдоровича Тарханова, но зачем я буду все карты сейчас раскрывать? Мы к «Уралу» что-то новое придумаем.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 22
Теги
ФК Динамо Москва ФК Спартак Массимо Каррера Юрий Калитвинцев
Новости. Футбол
19 июля 2017, среда
01:02 Слуцкий: «Халл» показал характер во втором тайме матча с «Бристоль Роверс»
01:01 Жена Зобнина: Романа можно не замечать, обсуждать за спиной, но не унижать
00:59 Sky Sports: Алексис Санчес — главная цель «ПСЖ» в летнее трансферное окно
00:50 Конфликт в VIP-ложе начался с оскорблений фанатов «Динамо» в адрес Зобнина
00:49 Юрченко: надеюсь, в ближайших турах к «Тосно» придёт удача и мы начнём забивать
00:39 Кузяев: посвящаю свой первый гол в карьере семье и «Зениту»
00:39 Кокорин: надеюсь, «СКА-Хабаровск» все игры будет проводить дома
00:26 Источник: «Локомотив» заплатит «Лиону» за трансфер Рыбуся € 1,8 млн
00:20 Кулаков: не будем забывать, что «Урал» играл с командой, обыгрывавшей «Баварию»
00:17 «Зенит» поддержал Кубок мира по соломенному футболу в Ставропольском крае
00:11 «Партизан» пробился в 3-й квалификационный раунд ЛЧ и сыграет с «Олимпиакосом»
00:03 Трансфер Шика из «Сампдории» в «Ювентус» был отменён
00:01 Брызгалов: «Анжи» недооценивают, у нас хорошая, крепкая команда
18 июля 2017, вторник
23:53 Промес: результат разочаровал, но доволен своим голом и голевой передачей
23:36 Ал. Миранчук: нам с братом отлично играется вместе, но ещё есть куда стремиться
23:36 Конте подписал новый контракт с «Челси»
23:32 Зотов: в раздевалке «Динамо» были такие чувства, будто выиграли у «Спартака»
23:28 Футболисты «Ливерпуля» записали видеообращение к ушедшему из клуба Лукасу Лейве
23:16 «Динамо» — «Спартак» — 2:2. Видеообзор матча
23:14 Прядкин вручил Кадырову памятный знак за вклад в развитие отечественного футбола
23:14 Червиченко: при 2:0 «Спартак» думал, что поймал бога за причинное место
23:08 Кавазашвили: «Спартак» встал после 2:0 – это пижонство. Может, игроки зазнались?
23:05 Вандерсон: после игры Калитвинцев напомнил игрокам, что «Динамо» — большой клуб
22:58 Бубнов: у тренеров «Динамо» точно будут вопросы к арбитру матча со «Спартаком»
22:57 Силкин: не все игроки «Динамо» соответствуют уровню, необходимо усиливаться
22:55 Л. Федун после матча «Динамо» — «Спартак»: первый блин вышел комом
22:48 Чаушич: в матче с «Локомотивом» тульскому «Арсеналу» не хватило везения
22:41 Бышовец: не сомневался, что «Динамо» сможет отыграться в матче со «Спартаком»
22:41 Гилерме: ожидали, что будет непросто, «Арсенал» был свежее «Локомотива»
22:40 Лысов: очень важно, что в моём дебютном матче в РФПЛ «Локомотив» выиграл
22:36 Гилерме — о расисткой кричалке фанатов «Спартака»: даже не слушаю это!
22:30 Ан. Миранчук: к ЦСКА есть личная неприязнь, «Локомотив» не боится «армейцев»
22:30 Глушаков: ничья — хороший результат для «Спартака» и пища для размышлений
22:29 Александров: второй тайм матча с «Локомотивом» был полностью за «Арсеналом»
22:25 Ещенко: в дальнейшем «Спартаку» надо забивать больше голов в первых таймах
22:25 Зотов: в первом тайме «Динамо» втягивалось в РФПЛ, во втором — уже втянулось
22:22 «Халл» добился первой победы под руководством Слуцкого
22:18 Шунин: матч со «Спартаком» был положительным для «Динамо»
22:15 Хольмен: футболисты «Динамо» в матче со «Спартаком» провели отличный второй тайм
22:15 Фанаты «Динамо» избили болельщиков «Спартака» ногами и выбросили их шарфы
22:13 Романцев: «Спартак» переоценил себя во втором тайме матча с «Динамо»
22:12 Сикоев: в раздевалке Божович сказал игрокам «Арсенала», что все молодцы
22:06 Горбатенко: у тульского «Арсенала» были моменты, не повезло во втором тайме
22:04 Панченко: эта ничья со «Спартаком» для «Динамо» сродни победе
21:59 Калитвинцев: на 2-й тайм вышли, не глядя на счёт на табло, и додавили «Спартак»
Все новости RSS
Партнерский контент
Способен ли Канунников усилить "Спартак"?
Да
981 (9%)
Способен в РФПЛ, но никак не в ЛЧ
2852 (27%)
Нет
6608 (63%)
Проголосовало: 10441
Архив →
© championat.com, 2000–2017