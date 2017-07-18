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Лучшие голы 1-го тура РФПЛ – Кузяев, Маркелов, Головин
Текст: «Чемпионат»
Фото: fc-zenit.ru

Новая пушка «Зенита». 5 лучших голов 1-го тура РФПЛ

Комбинация «Анжи», дебютный гол Кузяева и возрождение Лестьенна – в подборке лучших голов 1-го тура РФПЛ.
18 июля 2017, вторник. 22:30. Футбол

Скучали? Чемпионат России сезона-2017/18 стартовал и уже в первом туре подарил несколько очень зрелищных матчей. Снимаем сливки и показываем самые эффектные голы по версии нашей редакции.

5. Рикардо Лаборде, «Краснодар»

(«Рубин» — «Краснодар» — 1:2, 17-я минута – 0:1)
Героем «Краснодара» в первом туре стал Рикардо Лаборде, в прошлом сезоне чаще остававшийся на скамейке запасных. В игре с «Рубином» колумбиец играл вдохновенно и забил два отличных мяча. Отметим первый – после комбинации в центре поля.

4. Максим Лестьенн, «Рубин»

(«Рубин» — «Краснодар» — 1:2, 72-я минута – 1:2)
Максим Лестьенн, потенциально один из сильнейших футболистов нашего чемпионата, провалил прошлый сезон, зато под руководством Бердыева может вернуться на былой уровень. В матче с «Краснодаром» он сотворил мини-шедевр, доставив мяч почти из центра поля до дальнего угла ворот Синицына.

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3. Александр Головин, ЦСКА

(«Анжи» — ЦСКА – 1:3, 64-я минута – 1:2)
Александр Кержаков назвал Головина лучшим игроком РФПЛ. Да и на Кубке конфедераций молодой «армеец» выглядел неплохо, потому в этом сезоне от него ждут шага на новый уровень. А пока талант ЦСКА подтверждает все разговоры, забивая красивые мячи. Как в ворота «Анжи», например.

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2. Иван Маркелов, «Анжи»

(«Анжи» — ЦСКА – 1:3, 64-я минута – 1:2)
«Анжи» на три мяча «армейцев» ответил только одним — зато каким! Махачкалинцы разыграли эффектную комбинацию и вывели Маркелова на ударную позицию. Тот не оплошал.

1. Далер Кузяев, «Зенит»

(«СКА-Хабаровск» — «Зенит» — 0:2, 52-я минута – 0:1)
У многих возникли вопросы после того, как «Зенит» подписал Далера Кузяева. Однако после предсезонки ясно, что Далер может стать игроком основы уже в этом сезоне. Красивый и важный мяч в ворота «СКА» тому подтверждение.

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Бонус

Хуан Лескано, «СКА-Хабаровск»
Вполне возможно, «Зенит» и не одержал бы победы на выезде против «СКА-Хабаровск», забей во втором тайме Хуан Лескано. Фантастический удар рабоной. Завершись он голом — без вопросов стал бы мячом тура. А то и всего сезона.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Головин Далер Кузяев Максим Лестьенн Рикардо Лаборде Видео Лучшие голы тура
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