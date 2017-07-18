Глушаков: я же не буду вам говорить, какая у нас была тактика

Вернувшиеся дважды! «Динамо» отыгралось с 0:2 в дерби со «Спартаком» Дерби первого же тура нового сезона принесло лихую концовку – вернувшееся из ФНЛ «Динамо» отыгралось с 0:2 в игре с чемпионом.

«Спартак» упустил победу на 92-й минуте, так что из красно-белых с журналистами не общался практически никто. Однако Глушаков как капитан нашёл в себе силы ответить на вопросы журналистов.

– После Суперкубка устали, подсели физически, – объяснил Глушаков. – Но для нас это хороший результат, пища для размышлений. Пусть такое случится в первом туре, чтобы перестроиться психологически и дальше идти в правильном направлении.

– Каррера сказал, что «Спартаку» не хватило эмоций.

– Где-то эмоций, где-то везения. В прошлом сезоне забивали много голов в концовках, а тут пропустили. Может, что-то нам вернулось. Надо сделать выводы и двигаться дальше.

– Почему в первом тайме «Динамо» сыграло так слабо?

– Думаю, мы были посвежее, а во втором тайме не выполнили установку тренера. Стали неправильно играть.

– Как именно?

– Я же не буду вам говорить, какая у нас была тактика на эту игру.

Для бразильца Вандерсона этот матч составе «Динамо» стал дебютным. Из состава бело-голубых он первым вышел из раздевалки и дал «Чемпионату» эксклюзивное интервью.



– В первом тайме игра получилась открытой. У нас были моменты, но мы их не реализовали. Вместо этого пропустили дважды. Во втором тайме мы вышли на поле более агрессивными и пришли к хорошему результату.

– Что изменил Калитвинцев в перерыве?

– Не знаю, потому что меня не было в раздевалке. Судя по всему, слова он подобрал верные. После матча тренер поблагодарил нас за игру. Напомнил, что мы большая команда и нам не нужно никого бояться. Так и есть. Мы взяли одно очко, и теперь нам нужно побеждать «Урал». Тем более что мы снова играем дома.

– Вас пока не хватает на 90 минут?

– Я общался с тренером на этот счет. Постепенно набираю форму. Верю, что в нужный момент сыграю весь матч. Тем более когда сыграюсь с партнёрами по команде. Спасибо партнёрам и тренерам, что помогают мне обжиться в новом городе.

– Только что вас приобнял Зе Луиш. Вы знакомы?

– Да. Это мой друг. Мы каждый раз общаемся, когда оказываемся в одном самолёте. Отличный парень.



На матче не было аншлага, но на 90-95% трибуны были заполнены. Вратарю «Динамо» Шунину понравилась атмосфера дерби.

Фанаты «Динамо» избили болельщиков «Спартака» ногами и выбросили их шарфы

– Получился хороший, зрелищный матч. Мы много читали прессу, где высоко оценивали нашу команду, и рад, что мы это доказали.

– Почему пропустили такие голы?

– Первая игра, первый тайм – волнение сказалось. Скорости в ФНЛ и РФПЛ разные, и это чувствовалось. Плюс так часто бывает, что команда почти сразу после первого мяча пропускает второй.

– За счёт чего удалось переломить матч?

– Думаю, «Спартак» отталкивался от своей игры, решил действовать на контратаках. А мы пошли вперёд, у нас получился хороший второй тайм. Забили быстрый гол, и игра поменялась, как и планировали. У нас стало получаться, появились моменты.

– Что случилось в раздевалке?

– Рассказывать не имею права, хотя хотел бы.

«Динамо» сыграло вничью со «Спартаком», забив в концовке

А защитник Хольмен признался, что счастлив, и объяснил, почему у «Динамо» были такие проблемы в первом тайме.

– Что почувствовали после финального свистка?

– Облегчение и, конечно же, радость. Между линиями было много пространства, поэтому Промес, Зе Луиш и Адриано этим пользовались. Пожалуй, это было самым сложным. Но сейчас это уже неважно. Во второй половине матча мы собрались, решились показать свою игру. И у нас это получилось. Здорово, что забили два гола, тем более при такой поддержке болельщиков.

– Атмосфера впечатлила?

– Она была просто замечательная. Почти полный стадион! Наши болельщики были с нами в прошлом сезоне, когда мы играли в ФНЛ, они остались с нами и сейчас. Спасибо им за это.

– Возвращение удалось?

– Было бы лучше, если бы мы взяли три очка. Но мы в любом случае счастливы.