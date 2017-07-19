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Обзор главных событий дня в футболе
Текст: «Чемпионат»
Фото: hullcitytigers.com

Победный дебют Слуцкого и усталость «Спартака». Главное — в обзоре дня

Суперкубок не повлиял на «Локомотив», «Спартаку» не хватило сил, Слуцкий одержал первую победу в Англии, а Обамейянг остался в «Боруссии».
19 июля 2017, среда. 00:00. Футбол
Вернувшиеся дважды! «Динамо» отыгралось с 0:2 в дерби со «Спартаком»
Дерби первого же тура нового сезона принесло лихую концовку – вернувшееся из ФНЛ «Динамо» отыгралось с 0:2 в игре с чемпионом.

«Динамо» сыграло вничью со «Спартаком», забив в концовке

В матче 1-го тура российской Премьер-Лиги «Динамо» на своём поле принимало «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 2:2.

Красно-белые повели со счётом 2:0 по итогам первого тайма. Голы на свой счёт записали Квинси Промес и Луис Адриано, которые отличились на 29-й и 32-й минутах соответственно. «Динамо» во второй половине встречи на это ответило голами Кирилла Панченко и Александра Ташаева. Первый мяч хозяева провели на 54-й минуте, а второй — в компенсированное время.

Фанаты «Динамо» избили болельщиков «Спартака» ногами и выбросили их шарфы

«Во втором тайме был физический спад из-за Суперкубка. Может быть, не совсем понимали, в какую игру мы должны играть. Ну и ментальная усталость помимо всего присутствовала», — заявил после матча наставник красно-белых Массимо Каррера.

Каррера: не совсем понимали, в какую игру мы должны играть
Сумасшедшая развязка дерби «Динамо» — «Спартак» — в комментариях и оценках тренеров Массимо Карреры и Юрия Калитвинцева.
«Динамо» сыграло вничью со «Спартаком», забив в концовке

«Локомотив» победил тульский «Арсенал» благодаря голу Кверквелии

В матче первого тура российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 «Локомотив» в Москве одержал победу с минимальным счётом над тульским «Арсеналом».

Единственный гол в этом матче был забит на 57-й минуте. Со стандарта последовала подача на ближнюю штангу и скидка от Неманьи Пейчиновича на дальнюю, где тульские защитники не разобрались с выносом, подарив мяч Соломону Кверквелии, который своим мощным ударом не оставил шансов Владимиру Габулову.

«Локомотив» победил тульский «Арсенал» благодаря голу Кверквелии

«Халл» добился первой победы под руководством Слуцкого

«Халл Сити» в контрольном матче одержал победу со счётом 2:1 над клубом «Бристоль Роверс», который выступает в третьем по силе дивизионе английского футбола. В составе «Халла» голы на свой счёт записали Абель Эрнандес и Джаррод Боуэн, а за «Бристоль Роверс» гол забил Рори Гаффни. Эта победа стала первой для российского специалиста Леонида Слуцкого у руля «Халл Сити», который он возглавил нынешним летом.

Агент Канунникова может получить от «Спартака» до € 4 млн подъёмных

Нападающий «Рубина» и сборной России Максим Канунников может стать игроком «Спартака» на этой неделе. Трансфер 26-летнего игрока может обойтись красно-белым в € 1 млн. При этом руководство «Спартака» выплатит до € 4 млн подъёмных агенту футболиста Павлу Андрееву, утверждает «Бизнес Online».

В «Рубине» настаивают на € 6 млн согласно договору от 2014 года, в котором прописана именно такая сумма отступных. Игрок и агент настаивают на том, что Канунников может уйти за € 1 млн, так как в 2015 году подписал новый контракт, в одном из приложений которого была прописана именно такая сумма выкупа прав на футболиста. При этом документ был подписан неким третьим лицом. В клубе намерены провести доследственную проверку по данному факту.

Нигматуллин: Канунников в «Спартак» не перейдёт, € 6 млн — это ни в какие ворота

Обамейянг останется в «Боруссии» Д

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг на следующий сезон останется в немецком клубе. Об этом сообщил Sky Sports. Ранее появилась информация, согласно которой габонский футболист согласен пойти на понижение оклада, чтобы выступать за «Милан».

Кроме того, СМИ сообщили, что Обамейянг попал в сферу интересов «Челси», который готов заплатить за него £ 70 млн. К игроку проявлял интерес и «ПСЖ». Контракт Обамейянга с «Боруссией» действует до лета 2020 года.

Обамейянг готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Милан»

Григорьев подписал контракт с «Уралом»

Полузащитник Максим Григорьев подписал контракт с «Уралом». Об этом сообщил официальный «Твиттер» екатеринбургской команды. Сегодня днём новичок клуба уже провёл в составе «Урала» первую тренировку.

Первую часть прошлого сезона Григорьев провёл в «Ростове», после этого 27-летний футболист выступал в «Оренбурге» на правах аренды, сыграв 16 матчей в Российской футбольной Премьер-Лиге.

Григорьев принадлежал «Ростову» с 2016 года. Ранее он также защищал цвета «Спартака», МИТОСа (Новочеркасск) и столичного «Локомотива».

Кассано спустя несколько часов передумал завершать карьеру и уходить из «Вероны»

Нападающий Антонио Кассано собрал специальную пресс-конференцию по случаю своего ухода из «Вероны», однако на встрече с журналистами 35-летний игрок сообщил о том, что изменил своё решение.

Несколько часов назад появилась информация, что Кассано решил покинуть «Верону», с которой восемь дней назад подписал контракт. Ожидалось, что на сегодняшней пресс-конференции форвард должен был объяснить своё решение, а также объявить о завершении карьеры.

Сказочный. Как Кассано решил завершить карьеру, но передумал
Антонио Кассано наконец-то нашёл себе новый клуб. Но разорвал контракт и завершил карьеру. А потом передумал. Всё, как обычно.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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