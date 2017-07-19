Комбаров: дерби – все всё понимали, но физически устали

Первое дерби нового чемпионата получилось и ярким, и драматичным. Доминирование «Спартака» в первом тайме и сказочное возвращение вернувшихся (в Премьер-Лигу динамовцев) – сюжет нарочно не придумаешь. Когда красно-белые немного отошли от шока последних минут, который стоил чемпионам первых потерянных очков, мы поговорили о причинах осечки с Дмитрием Комбаровым.

Вернувшиеся дважды! «Динамо» отыгралось с 0:2 в дерби со «Спартаком» Дерби первого же тура нового сезона принесло лихую концовку – вернувшееся из ФНЛ «Динамо» отыгралось с 0:2 в игре с чемпионом.

— Как команда подходила к старту сезона после победы Суперкубка?

— Здорово тренировались, готовились к матчу как обычно. Первая игра сезона, дерби, все всё понимали. В последние 25 минут физически устали после тяжёлой игры с «Локомотивом», в которой отбегали 120 минут. Немного сели в оборону, поэтому у «Динамо» начали появляться моменты. К сожалению, не дотерпели и на последней минуте пропустили гол.

— В первом тайме шансов было больше у «Спартака». Почему после перерыва ситуация изменилась?

— В первой половине второго тайма у нас тоже были моменты, проходы с флангов. Вспомните сумасшедший удар Зе Луиша через себя. А потом во второй половине подустали физически, и от этого начались проблемы. Сильно опустились назад, мало прессинговали. Давали свободу сопернику. Они больше стали контролировать мяч и поэтому забили.

— Что произошло в моменте с голом Панченко?

— Был отскок, он на подборе хорошо сработал и пробил. Попал и забил. Всё просто.

— В РФПЛ Панченко сможет повторить успехи ФНЛ?

— Он забил гол плюс был полезен на поле. Наверное, не просто так был лучшим бомбардиром в ФНЛ.

«Разгроми здесь всё, Панча!» Как играет лучший футболист «Динамо» В ФНЛ Кирилл Панченко был королём, а с возвращением в Премьер-Лигу сразу будет проверен дерби и «Спартаком».

— Что говорил в перерыве Массимо Каррера?

— Чтобы контролировали мяч и не допускали простых ошибок. Должны были быстро переводить мяч с фланга на фланг, заставлять соперника бегать без мяча. И продолжать действовать так, как в первом тайме.

— Что было в раздевалке после матча?

— После игры у всех было упадническое настроение. Ничья равносильна поражению. Очень обидно пропускать на последней минуте. В раздевалке по лицам парней было понятно, что все очень сильно расстроились.

Теперь нужно готовиться к следующей игре и выигрывать. Самое главное – хорошо восстановиться. Было видно, что сегодня нам не хватило сил. К «Уфе» должны подойти в хорошей физической готовности, чтобы от первой до последней минуты смогли прессинговать соперника.

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