Что окружало возвращение «Динамо» в Премьер-Лигу

Чтобы полноценно вернуться в Премьер-Лигу, «Динамо» понадобилось 45 минут депрессии и одна встряска в перерыве. «Первая игра в Премьер-Лиге, первый тайм – сказывалось волнение. Плюс скорости в ФНЛ и РФПЛ разные, это чувствовалось», – рассказывал нам после матча Антон Шунин. «Динамо» вернулось шумно: и команда, и её болельщики.
И оно тщательно готовилось к возвращению.
***
В билетной службе «Динамо» подготовку к дерби начали за неделю. Абонементы и билеты на «Спартак» распространяли только через клубный офис и только людям, готовым подтвердить свою любовь к бело-голубым цветам. Фотка с фанатского сектора, клубная футболка, билет с пробитого выезда – годилось всё. Спартаковским диверсантам, приходившим в офис «Динамо» (и такие были), давали от ворот поворот.
В апреле похожую акцию проводил ЦСКА, продавая билеты на дерби болельщикам, пришедшим на «Ростов» и «Локомотив», и тем самым отсекая «спартачей». Тогда «армейцев» критиковали за искусственное понижение интереса к матчу за счёт желания привести больше болельщиков своих цветов – в итоге не вышло ни аншлага, ни красно-синих трибун. Но из офиса «Динамо» за день до матча докладывали очень бодрые новости – о всего лишь 1500 оставшихся билетах.
У касс оказалось, что тест на клубную принадлежность чуть-чуть упростили, а цифру проданных билетов немножечко занизили.
– Нам два билета на трибуну D, – докладывают два типичных фаната, но без клубных цветов.
– А вы за кого болеете?
– Так за «Динамо», конечно. Скажите, а правда билетов почти не осталось?
– Да вы что, – говорит кассирша, показывая большую пачку. – Их ещё много.
Перечёркивали и подписывали лаконичным «нет» только трибуну А, куда продавали дорогущие билеты на VIP-сектора. Зато на C и D, куда требовалось доказать свою привязанность к «Динамо», билетов оставалось ещё много. Фанатская трибуна впервые за несколько лет была забита практически целиком – когда бело-голубые вылетали из Премьер-Лиги, за воротами было малочисленно, пассивно и тухло.
Зато в противовес – один сектор трибуны С, якобы динамовский, но забитый в лучших традициях «Краснодара» местной полицией.
Визуально «Арена Химки» стала красно-белой ровно наполовину. Знак всем московским командам: даже если мешать фанатам «Спартака» попасть на дерби, их всё равно будет чудовищно много.
***
Фанаты «Динамо» готовились к дерби в типичном подмосковном городе, с однополосной улицей в центре, узкими дорожками, рынком из 90-х, припаркованными автомобилями перед каждым забором с надписью «Машины не ставить». Готовились впятером, с восемью коробками аэрозольной краски, 48 баллончиками разных цветов, громадной тканью, двумя бутылками пива, девятилитровой баклажкой воды, колбаской, хлебом, музыкой Papa Roach из колонок. Хантер Томпсон со своим багажником позавидовал бы.
– Давай тут не будем красить жёлтым? – советует Денису, заводящему динамовской трибуны, один из товарищей-граффитистов.
– Ты чё, это же огонь! Корабли противников горят, вода светится огнём, – выпаливает Денис.
Его команда готовила к «Спартаку» специальный баннер. На всё про всё – 50 тысяч рублей и три дня работы: день на подготовку ткани, два выходных на рисунок. «Организованного фан-клуба у нас нет, так что собираем деньги на соревнованиях по футболу, боулингу, киберфутболу. Иногда ставим кубышку на стадионе. На «Спартаке» точно поставим», – разъясняет Денис.
Концепт баннера – отсылка к ФНЛ и надежда на светлое будущее: «Изначально хотели нарисовать «Летучий голландец», но подумали, что сложно будет понять, что именно за корабль мы имели в виду. Так что стилизовали под пиратскую тему. Над морем сверкают молнии, враги горят, а наш корабль, хоть и потрёпанный, выплывает из бури».
Как динамовский рисунок выглядел в день матча, вы видели. Очень достойно.
***
Захожу в комнату пресс-атташе на «Арене Химки» – туда, где лежит кипа программок к матчу, где распечатывают составы на матч. Два часа до игры, а в комнате необъяснимая паника: фотограф «Динамо» Константин Твердовский спешно распихивает по рамкам свои неповторимые кадры с прошлого чемпионата ФНЛ, чтобы потом развесить их по кабинету. Рядом с футболками Уилкшира, Воронина и Александра Антипенко (необязательно помнить, за кого и когда он играл).
– Что ты хочешь снимать здесь? Как будто здесь что-то интересное, – говорит фотограф.
Оставляю его. Паника — она как и влюблённость: захватывает целиком.
Но там-то не обязательно быть готовым: у нас, творческих личностей, так не принято. Паниковать надо, когда в некоторых деталях за пределами стадиона «Динамо» осталось командой ФНЛ. Особенно речь касается маркетинга, за который Евгения Муравьёва поддушивали на встрече с болельщиками недельной давности. «Мы им недовольны. И это слишком мягкое слово», – выпалил Муравьёв.
Нужен маркетинг «Динамо» в одной картинке? Прошу.
Летом 2017-го «Динамо» продаёт чехлы на айфон с Юрием Жирковым и Игорем Денисовым, хотя одного в команде нет год, другого – полтора. Сейчас самое время сделать новую серию чехлов, где будут красоваться герои новой команды – Панченко, Сапета, Ионов. Обновить брелок (он ниже и правее) с формой «Динамо» откуда-то из начала 2000-х. Запустить собственную коллекцию одежды, которую «не стыдно носить» (прямая цитата с той самой встречи с болельщиками). В конце концов, начать продавать новую игровую форму на матче со «Спартаком»: когда ещё рассчитывать на прибыль с новых футболок, если не на дерби с почти гарантированным аншлагом?
Идея хорошая. Но делать этого, конечно, не будут.
В Черкизово над маркетингом и обустройством стадиона работает большая бригада пиарщиков, и силу её работы видно на каждом домашнем матче «Локомотива». Там можно поесть шашлыков, поваляться на пуфиках, поиграть в приставку на громадном экране, поучаствовать в конкурсах. На «Динамо» можно… прийти на футбол. Съесть холодный хот-дог и попробовать развлечь детей (развлекательная программа работает вроде как лишь на одном секторе – поправьте меня, если не так). Ещё хорошо, что в маркетинговой службе решили снизить цены на программки: смешно, но программки с матчей ФНЛ продавали за 250 рублей.
***
ОМОН подготовился к дерби лучше, чем маркетинговая служба. У касс «Арены-Химки» продажа билетов тоже была обустроена так, чтобы болельщики «Динамо» и «Спартака» не пересекались. Однако двое красно-белых (пусть и без клубных цветов) попали в динамовскую очередь… дальше можно не продолжать, исход немножко предсказуем.
Омоновцы, стоявшие метрах в 15 от касс, сразу бросились разнимать драку. Разобрались, как настоящие миротворцы: болельщиков «Спартака», получивших по лицу, отвели к своей кассе за билетами, а динамовца ткнули лицом в землю под матерные реплики. И понесли за руки-ноги.
Наконец-то настал новый сезон отчётности по правонарушителям!
***
Я очень люблю наблюдать за разминкой игроков от кромки поля – мимика, жестикуляция и реакция полностью выдают их настрой на матч. И в этом плане многие игроки «Динамо» подготовились к дерби оптимально. Александр Сапета, делая физические упражнения вместе с тренером Юрием Ковтуном, кулаком салютовал одной из трибун. Тони Шуньич, кидая взгляд на певшую трибуну «Спартака», напрягал мышцы и улыбался. Главный хипстер нового «Динамо» Алексей Ионов тоже разминался с улыбкой, зато Кирилл Панченко был недоволен собой: замыкая подачи на разминке, он то не попадал в ворота, то вообще не попадал по мячу.
Со скамейки запасных на разминке постоянно вставал только Антон Соснин. И попадал под просьбы болельщика «Динамо» с трибуны.
– У нас зарплата маленькая, отдай пацану футболку! – кричит папаня, указывая на сына.
Соснин разводит руками, говорит, что оставит майку на память. Но потом сдаётся.
– Ладно, подходи после матча к выходу, – говорит Антон.
Год назад такой диалог невозможно было представить – Соснину, как и Дьякову, Ещенко, Погребняку, очень сильно доставалось после вылета от болельщиков. Из той команды Антон – единственный, кто смог поменять негативное отношение в свой адрес на нейтральное.
А тот пацан, кажется, заделался заядлым коллекционером футболок. Уже после финального свистка, когда Кирилл Панченко давал флеш-интервью, он кричал: «Кирилл, дай футболку!». Шансов у него точно было больше, чем у другого болельщика, называвшего Панченко Алексеем, но Кирилл проигнорировал просьбу – дал пятёру пресс-атташе «Динамо» и ушёл в раздевалку.
Не в этот раз, пацан.
Тот самый пацан — в синем
***
Когда оркестр отзвенел российский гимн, Александр Зотов – сам бывший спартаковец – потирал руки, но весь первый тайм не шло ни у «Динамо», ни у самого Зотова. Красно-белые постоянно съедали центр, пользуясь позиционными ошибками Зотова, и в такие моменты у Антона Шунина кончались нервы.
– Встречай! – кричит Шунин Зотову, когда «десятка» бело-голубых открывает Промесу большой коридор. Не встретил, привёз момент на свои ворота, но тогда «Динамо» повезло.
С бровки видно, что Антон Шунин ведёт себя на поле как настоящий капитан. Много подсказывает защитникам, открывается под передачи, когда не видно продолжения. Иногда затягивает темп. «Все вон!» – командует Шунин минуте на 15-й… и пасует ближнему. Когда «Динамо» пропускает, Антон бежит к рекламному щиту и гаркает на мальчишку, подающего мячи: «Где мяч?!». Вспомнилась история из детства Антона Шунина, которую сам вратарь когда-то рассказывал: однажды он специально тянул время, чтобы «Динамо» выиграло у «Торпедо-ЗИЛ», и тогда на него наорал Андрей Новосадов. Только тут-то к чему было затягивать игру – динамовцы уже «горели» 0:2.
Вся игра «Динамо» с 15-й минуты до конца тайма – это Кирилл Панченко, тянущий с себя шорты от досады после точного удара Луиса Адриано. Пока на одной из трибун вычисляли болельщиков «Спартака» среди динамовцев, у команды не получалось совершенно ничего. Друг другу пихали Шуньич и Хольмен. Антон Шунин с каждым разом всё сильнее раздражался из-за передач в никуда. Очень мало вставал Юрий Калитвинцев. Сергей Терехов, почти не игравший в Премьер-Лиге, после первого пропущенного мяча с выпученными глазами доказывал Сергею Карасёву, что его толкнули. Карасёв отреагировал, как типичный Карасёв – никак.
Но во втором тайме очень быстро стало ясно, что биться со «Спартаком» вышло другое, невероятно заряженное «Динамо». Первый сигнал – удары Самба Соу, второй – жесты Кирилла Панченко: он лично поставил мяч Артёму Реброву, подмигнул и попросил выбивать быстрее. Потом был другой жест – указательным на букву «Д».
Всё, что было дальше, напоминало максимально красивый навал – «Спартак» сдулся физически, «Динамо» давило, но стремилось забить по-эстетски, а не запихать мяч в ворота. Когда не забили Вандерсон и Козлов, возникло ощущение, что таких моментов больше не будет. Потом свой шанс загубил Алексей Ионов – мысль повторилась. Но Панченко, ещё один ментальный лидер «Динамо», что-то знал: когда Алексей остался наедине со своим промахом, Кирилл протянул руку Ионову и, кажется, заверил его, что момент ещё будет.
А дальше был гол Александра Ташаева, снёсший крышу всем динамовцам.
***
Год назад игроки «Динамо» и лидеры фан-движения встретились в неформальной обстановке, где предложили устраивать перекличку после матчей. «Сапета, Рыков и молодые ребята загорелись идеей, потом поддержали и остальные. Мы давно хотели, чтобы у команды и фанатов было единение, и здесь подобрались идеальные ребята для такой обстановки, – рассказывал мне Денис, заводящий на «Динамо». – Посмотрим, как часто команда будет подходить к нашему сектору теперь. Соперники всё-таки другие».
После мощного камбэка со «Спартаком» иначе быть не могло. Игроки «Динамо» услышали в свой адрес ободряющее «Молодцы!» (когда в последний раз такое было в Премьер-Лиге?), похлопали, встали перед трибуной, по-фанатски развели руки – и хлопали в такт заряду.
В чём-то «Динамо» ещё не готово к Премьер-Лиге, но команда и фанаты готовы точно.