Что окружало возвращение «Динамо» в Премьер-Лигу

Как фанаты рисовали баннер, клуб продавал билеты, а игроки вели себя по ходу дерби – в репортаже с возвращения «Динамо» в РФПЛ.

Чтобы полноценно вернуться в Премьер-Лигу, «Динамо» понадобилось 45 минут депрессии и одна встряска в перерыве. «Первая игра в Премьер-Лиге, первый тайм – сказывалось волнение. Плюс скорости в ФНЛ и РФПЛ разные, это чувствовалось», – рассказывал нам после матча Антон Шунин. «Динамо» вернулось шумно: и команда, и её болельщики.

И оно тщательно готовилось к возвращению.

***

В билетной службе «Динамо» подготовку к дерби начали за неделю. Абонементы и билеты на «Спартак» распространяли только через клубный офис и только людям, готовым подтвердить свою любовь к бело-голубым цветам. Фотка с фанатского сектора, клубная футболка, билет с пробитого выезда – годилось всё. Спартаковским диверсантам, приходившим в офис «Динамо» (и такие были), давали от ворот поворот.

В апреле похожую акцию проводил ЦСКА, продавая билеты на дерби болельщикам, пришедшим на «Ростов» и «Локомотив», и тем самым отсекая «спартачей». Тогда «армейцев» критиковали за искусственное понижение интереса к матчу за счёт желания привести больше болельщиков своих цветов – в итоге не вышло ни аншлага, ни красно-синих трибун. Но из офиса «Динамо» за день до матча докладывали очень бодрые новости – о всего лишь 1500 оставшихся билетах.

У касс оказалось, что тест на клубную принадлежность чуть-чуть упростили, а цифру проданных билетов немножечко занизили.

– Нам два билета на трибуну D, – докладывают два типичных фаната, но без клубных цветов.

– А вы за кого болеете?

– Так за «Динамо», конечно. Скажите, а правда билетов почти не осталось?

– Да вы что, – говорит кассирша, показывая большую пачку. – Их ещё много.

Фото: Сергей Титов, «Чемпионат»

Перечёркивали и подписывали лаконичным «нет» только трибуну А, куда продавали дорогущие билеты на VIP-сектора. Зато на C и D, куда требовалось доказать свою привязанность к «Динамо», билетов оставалось ещё много. Фанатская трибуна впервые за несколько лет была забита практически целиком – когда бело-голубые вылетали из Премьер-Лиги, за воротами было малочисленно, пассивно и тухло.

Зато в противовес – один сектор трибуны С, якобы динамовский, но забитый в лучших традициях «Краснодара» местной полицией.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Визуально «Арена Химки» стала красно-белой ровно наполовину. Знак всем московским командам: даже если мешать фанатам «Спартака» попасть на дерби, их всё равно будет чудовищно много.

***

Фанаты «Динамо» готовились к дерби в типичном подмосковном городе, с однополосной улицей в центре, узкими дорожками, рынком из 90-х, припаркованными автомобилями перед каждым забором с надписью «Машины не ставить». Готовились впятером, с восемью коробками аэрозольной краски, 48 баллончиками разных цветов, громадной тканью, двумя бутылками пива, девятилитровой баклажкой воды, колбаской, хлебом, музыкой Papa Roach из колонок. Хантер Томпсон со своим багажником позавидовал бы.

Фото: Сергей Титов, «Чемпионат»

– Давай тут не будем красить жёлтым? – советует Денису, заводящему динамовской трибуны, один из товарищей-граффитистов.

– Ты чё, это же огонь! Корабли противников горят, вода светится огнём, – выпаливает Денис.

Фото: Сергей Титов, «Чемпионат»

Его команда готовила к «Спартаку» специальный баннер. На всё про всё – 50 тысяч рублей и три дня работы: день на подготовку ткани, два выходных на рисунок. «Организованного фан-клуба у нас нет, так что собираем деньги на соревнованиях по футболу, боулингу, киберфутболу. Иногда ставим кубышку на стадионе. На «Спартаке» точно поставим», – разъясняет Денис.

Концепт баннера – отсылка к ФНЛ и надежда на светлое будущее: «Изначально хотели нарисовать «Летучий голландец», но подумали, что сложно будет понять, что именно за корабль мы имели в виду. Так что стилизовали под пиратскую тему. Над морем сверкают молнии, враги горят, а наш корабль, хоть и потрёпанный, выплывает из бури».

Как динамовский рисунок выглядел в день матча, вы видели. Очень достойно.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

***

Захожу в комнату пресс-атташе на «Арене Химки» – туда, где лежит кипа программок к матчу, где распечатывают составы на матч. Два часа до игры, а в комнате необъяснимая паника: фотограф «Динамо» Константин Твердовский спешно распихивает по рамкам свои неповторимые кадры с прошлого чемпионата ФНЛ, чтобы потом развесить их по кабинету. Рядом с футболками Уилкшира, Воронина и Александра Антипенко (необязательно помнить, за кого и когда он играл).

– Что ты хочешь снимать здесь? Как будто здесь что-то интересное, – говорит фотограф.

Оставляю его. Паника — она как и влюблённость: захватывает целиком.

Но там-то не обязательно быть готовым: у нас, творческих личностей, так не принято. Паниковать надо, когда в некоторых деталях за пределами стадиона «Динамо» осталось командой ФНЛ. Особенно речь касается маркетинга, за который Евгения Муравьёва поддушивали на встрече с болельщиками недельной давности. «Мы им недовольны. И это слишком мягкое слово», – выпалил Муравьёв.

Нужен маркетинг «Динамо» в одной картинке? Прошу.

Фото: Сергей Титов, «Чемпионат»

Летом 2017-го «Динамо» продаёт чехлы на айфон с Юрием Жирковым и Игорем Денисовым, хотя одного в команде нет год, другого – полтора. Сейчас самое время сделать новую серию чехлов, где будут красоваться герои новой команды – Панченко, Сапета, Ионов. Обновить брелок (он ниже и правее) с формой «Динамо» откуда-то из начала 2000-х. Запустить собственную коллекцию одежды, которую «не стыдно носить» (прямая цитата с той самой встречи с болельщиками). В конце концов, начать продавать новую игровую форму на матче со «Спартаком»: когда ещё рассчитывать на прибыль с новых футболок, если не на дерби с почти гарантированным аншлагом?

Идея хорошая. Но делать этого, конечно, не будут.

В Черкизово над маркетингом и обустройством стадиона работает большая бригада пиарщиков, и силу её работы видно на каждом домашнем матче «Локомотива». Там можно поесть шашлыков, поваляться на пуфиках, поиграть в приставку на громадном экране, поучаствовать в конкурсах. На «Динамо» можно… прийти на футбол. Съесть холодный хот-дог и попробовать развлечь детей (развлекательная программа работает вроде как лишь на одном секторе – поправьте меня, если не так). Ещё хорошо, что в маркетинговой службе решили снизить цены на программки: смешно, но программки с матчей ФНЛ продавали за 250 рублей.

***

ОМОН подготовился к дерби лучше, чем маркетинговая служба. У касс «Арены-Химки» продажа билетов тоже была обустроена так, чтобы болельщики «Динамо» и «Спартака» не пересекались. Однако двое красно-белых (пусть и без клубных цветов) попали в динамовскую очередь… дальше можно не продолжать, исход немножко предсказуем.

Омоновцы, стоявшие метрах в 15 от касс, сразу бросились разнимать драку. Разобрались, как настоящие миротворцы: болельщиков «Спартака», получивших по лицу, отвели к своей кассе за билетами, а динамовца ткнули лицом в землю под матерные реплики. И понесли за руки-ноги.

Наконец-то настал новый сезон отчётности по правонарушителям!

Фото: Сергей Титов, «Чемпионат»

***

Я очень люблю наблюдать за разминкой игроков от кромки поля – мимика, жестикуляция и реакция полностью выдают их настрой на матч. И в этом плане многие игроки «Динамо» подготовились к дерби оптимально. Александр Сапета, делая физические упражнения вместе с тренером Юрием Ковтуном, кулаком салютовал одной из трибун. Тони Шуньич, кидая взгляд на певшую трибуну «Спартака», напрягал мышцы и улыбался. Главный хипстер нового «Динамо» Алексей Ионов тоже разминался с улыбкой, зато Кирилл Панченко был недоволен собой: замыкая подачи на разминке, он то не попадал в ворота, то вообще не попадал по мячу.

Со скамейки запасных на разминке постоянно вставал только Антон Соснин. И попадал под просьбы болельщика «Динамо» с трибуны.

– У нас зарплата маленькая, отдай пацану футболку! – кричит папаня, указывая на сына.

Соснин разводит руками, говорит, что оставит майку на память. Но потом сдаётся.

– Ладно, подходи после матча к выходу, – говорит Антон.

Год назад такой диалог невозможно было представить – Соснину, как и Дьякову, Ещенко, Погребняку, очень сильно доставалось после вылета от болельщиков. Из той команды Антон – единственный, кто смог поменять негативное отношение в свой адрес на нейтральное.

А тот пацан, кажется, заделался заядлым коллекционером футболок. Уже после финального свистка, когда Кирилл Панченко давал флеш-интервью, он кричал: «Кирилл, дай футболку!». Шансов у него точно было больше, чем у другого болельщика, называвшего Панченко Алексеем, но Кирилл проигнорировал просьбу – дал пятёру пресс-атташе «Динамо» и ушёл в раздевалку.

Не в этот раз, пацан.

Тот самый пацан — в синем Фото: Сергей Титов, «Чемпионат»

***

Когда оркестр отзвенел российский гимн, Александр Зотов – сам бывший спартаковец – потирал руки, но весь первый тайм не шло ни у «Динамо», ни у самого Зотова. Красно-белые постоянно съедали центр, пользуясь позиционными ошибками Зотова, и в такие моменты у Антона Шунина кончались нервы.

– Встречай! – кричит Шунин Зотову, когда «десятка» бело-голубых открывает Промесу большой коридор. Не встретил, привёз момент на свои ворота, но тогда «Динамо» повезло.

С бровки видно, что Антон Шунин ведёт себя на поле как настоящий капитан. Много подсказывает защитникам, открывается под передачи, когда не видно продолжения. Иногда затягивает темп. «Все вон!» – командует Шунин минуте на 15-й… и пасует ближнему. Когда «Динамо» пропускает, Антон бежит к рекламному щиту и гаркает на мальчишку, подающего мячи: «Где мяч?!». Вспомнилась история из детства Антона Шунина, которую сам вратарь когда-то рассказывал: однажды он специально тянул время, чтобы «Динамо» выиграло у «Торпедо-ЗИЛ», и тогда на него наорал Андрей Новосадов. Только тут-то к чему было затягивать игру – динамовцы уже «горели» 0:2.

Вся игра «Динамо» с 15-й минуты до конца тайма – это Кирилл Панченко, тянущий с себя шорты от досады после точного удара Луиса Адриано. Пока на одной из трибун вычисляли болельщиков «Спартака» среди динамовцев, у команды не получалось совершенно ничего. Друг другу пихали Шуньич и Хольмен. Антон Шунин с каждым разом всё сильнее раздражался из-за передач в никуда. Очень мало вставал Юрий Калитвинцев. Сергей Терехов, почти не игравший в Премьер-Лиге, после первого пропущенного мяча с выпученными глазами доказывал Сергею Карасёву, что его толкнули. Карасёв отреагировал, как типичный Карасёв – никак.

Но во втором тайме очень быстро стало ясно, что биться со «Спартаком» вышло другое, невероятно заряженное «Динамо». Первый сигнал – удары Самба Соу, второй – жесты Кирилла Панченко: он лично поставил мяч Артёму Реброву, подмигнул и попросил выбивать быстрее. Потом был другой жест – указательным на букву «Д».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Всё, что было дальше, напоминало максимально красивый навал – «Спартак» сдулся физически, «Динамо» давило, но стремилось забить по-эстетски, а не запихать мяч в ворота. Когда не забили Вандерсон и Козлов, возникло ощущение, что таких моментов больше не будет. Потом свой шанс загубил Алексей Ионов – мысль повторилась. Но Панченко, ещё один ментальный лидер «Динамо», что-то знал: когда Алексей остался наедине со своим промахом, Кирилл протянул руку Ионову и, кажется, заверил его, что момент ещё будет.

А дальше был гол Александра Ташаева, снёсший крышу всем динамовцам.

***

Год назад игроки «Динамо» и лидеры фан-движения встретились в неформальной обстановке, где предложили устраивать перекличку после матчей. «Сапета, Рыков и молодые ребята загорелись идеей, потом поддержали и остальные. Мы давно хотели, чтобы у команды и фанатов было единение, и здесь подобрались идеальные ребята для такой обстановки, – рассказывал мне Денис, заводящий на «Динамо». – Посмотрим, как часто команда будет подходить к нашему сектору теперь. Соперники всё-таки другие».

После мощного камбэка со «Спартаком» иначе быть не могло. Игроки «Динамо» услышали в свой адрес ободряющее «Молодцы!» (когда в последний раз такое было в Премьер-Лиге?), похлопали, встали перед трибуной, по-фанатски развели руки – и хлопали в такт заряду.

В чём-то «Динамо» ещё не готово к Премьер-Лиге, но команда и фанаты готовы точно.