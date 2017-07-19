Защитники позволяют веселиться. Четыре вывода по дерби

Вернувшиеся дважды! «Динамо» отыгралось с 0:2 в дерби со «Спартаком» Дерби первого же тура нового сезона принесло лихую концовку – вернувшееся из ФНЛ «Динамо» отыгралось с 0:2 в игре с чемпионом.

1. Обе команды ещё не настроили игру в пас. У «Динамо» это выражается в слабом переходе из обороны в атаку: защитники долго переводят мяч друг другу и не находят ничего лучше, чем запустить его в сторону игроков атаки, в борьбу. У «Спартака» тоже не идеальный процент передач вперёд – 66% (если долгий перекат поперёк поля не стиль, как у многих испанских команд, то нужно стремиться к 75%), но у «Динамо» он совсем печальный – всего 60%. При этом нельзя сказать, что «Спартак» терзал бело-голубых прессингом, особенно во втором тайме, когда чемпион страны перешёл на режим энергосбережения.

Проблема «Спартака» заключалась в низкой плотности передач – на минуту владения красно-белые отдавали даже меньше пасов, чем «Динамо». Что это означает: принимающий мяч игрок тратит больше времени на раздумья о том, как продолжить атаку, что приводит к потере темпа. Здесь стоит отметить, что похожие проблемы были у «Спартака» и в первых матчах Массимо Карреры в прошлом сезоне – тогда индикатором стала форма Фернандо. Как только бразилец набрал кондиции, «Спартак» зашевелился быстрее.

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2. В чемпионате России всё плохо с центральными защитниками. Из четырёх центрдефов на поле (трое из них – легионеры) лучшим на поле был Тони Шуньич, которого в чемпионате России не слишком ценили. Дело в том, что подбирают их по физическим параметрам, совершенно не обращая внимания на их тактические умения и взаимодополняемость. Лучший центральный защитник «Спартака» — Сердар Таски, а лучший в дерби без Таски – Шуньич, и нет ничего удивительного в том, что оба были востребованы в Германии, которая в последние 10 лет переосмыслила подход к подбору центрдефов.

Проблема «Спартака» заключалась в низкой плотности передач – на минуту владения красно-белые отдавали даже меньше пасов, чем «Динамо».

Если раньше немцы ориентировались на физику и характер (что-то вроде микса Маркуса Баббеля и Лотара Маттеуса), то теперь, принимая во внимание то, как ускорилась игра, они предпочитают тактически сильных футболистов. Единоборство в меньшей цене, чем умение правильно выбрать позицию, подобрать мяч и сохранить его – а в России по-прежнему стремятся выиграть борьбу. Это приводит к нелепым ошибкам в выборе позиции в тех экстремальных ситуациях, когда до борьбы доходить не успевает (а это бывает часто, ведь ещё раз: игра стала гораздо быстрее, чем 20 лет назад). Важно понимать, что 2:2 – это не только потому что команды весело играли, а потому что центральные защитники позволяли весело играть.

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3. Если Юрий Калитвинцев планирует весь сезон провести с такой игрой в опорной зоне, то для него есть плохие новости. 10 из 19 острых передач «Спартака» за матч прошли из зоны по центру перед штрафной – наиболее опасной для соперника. И это при том, что у красно-белых был вариант игры без номинальной «десятки»! Это просто удручающие цифры.

Важное отличие от ФНЛ, которое тренеру «Динамо» необходимо учитывать: в Премьер-Лиге не вся игра состоит из забросов на высокого нападающего.

Особенно показательным получился эпизод со вторым голом «Спартака». Офсайд или нет, но не должно ни при каких обстоятельствах быть такого, когда два опорных полузащитника смотрят в спину своим оппонентам, и те, даже успев запнуться друг о друга, получают время, чтобы разобраться и вывести партнёра на верный гол. Важное отличие от ФНЛ, которое тренеру «Динамо» необходимо учитывать: в Премьер-Лиге не вся игра состоит из забросов на высокого нападающего. Нужно закладываться на то, что в твоей опорной зоне будут оказываться полузащитник и отваливающиеся за зонами более смышлёные тактически форварды. (Чувствуете? Мы снова говорим о тактических, интеллектуальных недочётах.)

4. Пока нет Романа Зобнина, «Спартаку» нужно иметь запасной вариант игры. Схема с использованием одного Фернандо в опорной зоне работает именно с Зобниным, универсальность и работоспособность которого рядом с Глушаковым обеспечивает необходимый объём прессинга – бразильцу остаётся только подчищать то, что прошло через них.

Схема с двумя опорниками, когда один из них Глушаков, работает плохо, как и работала всегда: место Дениса – выше опорной зоны. Таким образом, чтобы сохранить Фернандо работу, которая у него получается лучше всего (разыгрывать мяч), и на случай травм/дисквалификаций Зобнина или Глушакова, нужен новый вариант, при котором второй из пары не станет вынужденно опускаться в опорную зону.



«Спартаку» нужен связующий футболист между обороной и полузащитой – тот, который и поможет сыграть на удержание (а такие ситуации будут, потому что команде предстоит играть лигочемпионские недели, и экономить силы нужно), и поможет в организации атак. Не знаю, насколько верна информация об интересе клуба к Роману Нойштедтеру, но по крайней мере это поиск в верном направлении. Футболист, который знает, как разрушать, связывать линии и созидать, «Спартаку» как минимум в качестве варианта отступления необходим.