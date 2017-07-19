Символическая сборная 1-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 1-го тура сезона-2017/18.

Вратарь

Александр Беленов («Уфа»)

В первом же матче сезона Александр Беленов доказал, что по праву считается одним из сильнейших наших вратарей. В игре 1-го тура против «Тосно» голкипер «Уфы» сыграл уверенно и забить хозяевам не позволил.

Защита

Марио Фернандес (ЦСКА)

Лидер прошлого сезона по количеству попаданий в символическую сборную Марио Фернандес оказался в её составе в первом же туре нового чемпионата. Всё благодаря удачным действиям в игре с «Анжи».

Первый гол в карьере центрального защитника Соломона Кверквелии пришёлся на матч 1-го тура нового сезона «Локомотив» — «Арсенал».

Василий Березуцкий (ЦСКА)

Попаданием в символическую сборную тура за первый матч сезона (ЦСКА – «Анжи») отметился и Василий Березуцкий.

Доменико Кришито («Зенит»)

Хорошо смотрелся в матче против «СКА-Хабаровск» левый защитник «Зенита» Доменико Кришито.

Полузащита

Игорь Денисов («Локомотив»)

Новый капитан «Локомотива» Игорь Денисов потихоньку становится лидером «железнодорожников» на поле. Во многом его уверенная игра в центре поля в матче против «Арсенала» помогла красно-зелёным победить в 1-м туре.

На счету Александра Головина гол в ворота «Анжи». Его ЦСКА выиграл дебютный матч сезона (3:1) на непростом выезде.

Квинси Промес («Спартак»)

Несмотря на упущенную в самом конце победу в матче с «Динамо», некоторые футболисты «Спартака» достойны попадания в сборную тура. Например, Квинси Промес отметился голом и результативной передачей во вчерашнем матче.

Лео («Ахмат»)

Новичок «Ахмата» бразилец Лео в первом же для себя матче (и для клуба с новым названием) забил шикарный гол в ворота «Амкара». Грозненцы выиграли встречу с минимальным счётом.

Нападение

Выдвинутый в атаку в матче с «Рубином» Рикардо Лаборде забил два прекрасных гола и принёс «Краснодару» выездную победу над клубом Курбана Бердыева.

Александр Кокорин («Зенит»)

Одним из самых заметных действующих лиц на поле стадиона в Хабаровске во время матча «СКА-Хабаровск» — «Зенит» был Александр Кокорин. Его активные действия на протяжении всей встречи в итоге привели к голу, а сине-бело-голубые выиграли – 2:0.

Тренер

«Краснодар» Игоря Шалимова даже без своего лидера Фёдора Смолова сумел достичь выездной победы в матче против «Рубина» Курбана Бердыева. Дважды потенциально лучшую оборону страны взломал Рикардо Лаборде, которого Шалимов выдвинул вперёд.