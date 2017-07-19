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«Динамо» — «Спартак»
Текст: Дмитрий Егоров
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

VIP-избиение. Фанаты «Динамо» нападали на Зобнина и не только (ВИДЕО)

К «Спартаку» вернулся злой, горячий и буйный соперник.
19 июля 2017, среда. 12:30. Футбол

Гол Промеса выглядел насмешкой. Над тем, что «Динамо» якобы очистилось в пердиве и стало сильнее. Над тем, что команда, только что вернувшаяся в РФПЛ, уже хочет в Еврокубки. Над тем, что клуб, надолго осевший в Химках, может хоть в чём-то сравниться со «Спартаком».

Разница была грандиозной даже в первые пять минут, когда бело-голубые устроили довольно бодрый прессинг, который выглядел лишь яркой и смелой эмоциональной доминантой, уныло сломавшейся о реальные качества игроков. Например, Алексей Ионов мог подкраситься как Месси, но это вряд ли влияло на его умение разбираться с простыми выходами один на один.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Акцент на разнице в исполнителях сделать действительно необходимо. Вот что такое «Спартак»?

Это Каррера, уже замещавший главного тренера «Ювентуса» и работавший в сборной Италии.

Промес, которого прямо сейчас готов взять «Ливерпуль».

Мельгарехо – основной игрок «Бенфики» в финале Лиги Европы и персональщик Месси, не позволивший «Барсе» забить на «Камп Ноу».

Бравший Еврокубок с «Шахтёром» и задорого выкупленный «Миланом» Луис Адриано.

Это один из лучших пасующих Серии А Фернандо.

У «Динамо», конечно, тоже была своя суперзвезда. Кирилл Панченко — лучший бомбардир ФНЛ…

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В ФНЛ Кирилл Панченко был королём, а с возвращением в Премьер-Лигу сразу будет проверен дерби и «Спартаком».

…С пятой минуты, когда промахнулся Ионов, атаковал только «Спартак». Зе Луиш был главным и сверху, и снизу. Промес превышал и свою, и чужую скорость. Мельгарехо находил возможность оторваться, а Адриано – проткнуть. Примерно по этой формуле красно-белые забили первый со вторым – такие простые, но умелые мячи, что даже холерик Массимо не особо демонстрировал радость.

Мы помним, чем подобное преимущество заканчивалось для «Спартака» (если не считать «Оренбург») в прошлом, чемпионском, году. Соперник мучился и сдавался, его фанаты замолкали и мирились. Но тут вернулось злое «Динамо».

Сначала диссонанс почувствовал человек в красно-белом, сидевший на одной из главных VIP-лож. После гола Квинси он хоть и не выкорчёвывал штанги (как это было принято в конце прошлого сезона), но встал и несколько секунд показывал средний палец в сторону фанатской трибуны хозяев. Закончился перформанс избиением с вызовом ОМОНа, скорой помощи и заявлением в полицию.

В соседнем отсеке происходила другая дичь. Несколько динамовцев попытались прорваться к чемпиону России в составе «Спартака» и бывшему игроку бело-голубых Роману Зобнину, сидевшему на самом нижнем ряду ложи. Хулиганов не остановило даже то, что восстанавливающийся от тяжёлой травмы футболист пришел на матч с женой.

Стюарды, конечно, вновь не успели вмешаться, но Зобнин спасся сам: сначала вовремя увернулся, а затем ушёл из опасной зоны.

Буйство центральных секторов продолжалось. После второго гола, забитого Луисом Адриано, на трибуне С обнаружились два счастливых человека в красно-белом. Но один из них был как мешок переброшен через стеклянное ограждение к полю. Другому повезло меньше: он лишился шарфа и убедился в хрупкости бытия, когда по нему прыгало несколько человек.

Каждая из историй жутка, ненормальна, но абсолютно логична: в РФПЛ вернулся большой и бешеный клуб, которому наплевать на силу игроков и фанатов соперника – уязвлённый, он в любом случае будет биться.
Болельщики «Динамо» не будут терпеть унижения, на каком бы дне они ни находились. Молодые игроки клуба ещё раз вспомнят о клубных цветах и поймут, что переход к главному врагу — серьёзный риск.

«Спартак» получит минимум два матча в году с небезразличной командой, готовой разбиться, но затолкать спасительный мяч на последних минутах.

Посмотрите на эти трибуны – часто ли вы видите людей такими счастливыми после матча РФПЛ?

А наличие проблем — это ведь вопрос техники. Используя камеры, нападавших можно вычислить и наказать. Клуб за необеспечение безопасности – оштрафовать. Стюардов на следующих матчах либо сменить, либо правильно расставить. И радоваться тому, что наш не самый зрелищный и опустошённый футбол вновь наполняется смыслами.

«Динамо», хорошо, что ты вернулось со дна таким живым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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