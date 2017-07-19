Красота дня. Вратарь сборной России Татьяна Щербак

Кто она – вратарь сборной России? В традиционной рубрике «Красота дня» — Татьяна Щербак.

Татьяне Щербак всего 19 лет, а её сейвами во время матча с итальянками восхищался весь стадион.

«Когда я увидела наш быстрый гол, у меня по телу побежали мурашки. Мне хотелось спасать, выручать и делать просто невероятные вещи. Это непередаваемые эмоции», — рассказала Таня после матча.

Девушка родилась в хуторе Трудобеликовском в Краснодарском крае в большой и очень дружной семье.

В футболе она с 12 лет. Хотя долгое время параллельно ещё занималась верховой ездой: занятия пришлось прекратить, когда настало время окончательно определиться с будущим. «Три дня у меня был футбол, три дня – верховая езда. Когда стала играть в Краснодарском крае, у меня начало уходить больше времени. Начала пропускать занятия верховой ездой, и, когда поступило предложение от «Кубаночки», пришлось сделать выбор», — рассказала девушка.

Любимый футболист Тани – Джанлуиджи Буффон. «Я бы, конечно, хотела играть, как он. Но, к сожалению, я девушка и во многих ситуациях не могу вести себя так же».

Таня очень любит проводить свободное время с семьёй. У неё восемь братьев и сестёр!

Одно из основных занятий девушки – это учёба. Но большую часть времени она проводит, конечно же, на поле.

Кстати, в ноябре прошлого года ей присвоили звание мастера спорта.

Таня очень любит то, чем занимается. На сегодня футбол для неё – главное в жизни.

А здесь – немного обо всех игроках женской сборной: