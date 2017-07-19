Пора валить. Кому в РФПЛ полезно сменить прописку

В последние годы участники чемпионата России достаточно щепетильно подходят к комплектации состава. Экономить научились более или менее все – сама жизнь заставила. Впрок, «на всякий пожарный», футболистов почти никто не набирает. Почти… К новому сезону несколько команд подошли с очевидно перегруженной заявкой, и до конца лета они наверняка постараются её облегчить. Либо же, скорректировав схему мультяшного дяди Фёдора, продать кого-то ненужного, чтобы докупить кого-то нужного.



Разумеется, никто никого против его воли и наперекор контракту за клубную дверь не выставит. В то же время есть группа мастеров, наверняка не довольных своим нынешним статусом и востребованных на рынке. Для них смена прописки, скорее всего, единственная возможность выйти из тени на первые роли.

Кого-то, возможно, удивит отсутствие в списке спартаковцев, «армейцев» или краснодарцев. Но тут как раз всё, по-моему, логично. Какой, простите, болван добровольно откажется от Лиги чемпионов? А потом весь балласт, какой у них был, красно-белые уже вроде бы сбросили – не мешало бы даже добрать кого-то, под основу. В ЦСКА практически все игроки при деле (кроме второго-третьего вратаря, но это уже традиция). А в «Краснодаре» слишком хорошо умеют считать деньги, чтобы держать «туристов» на лавке.



Основная «движуха» происходит в Петербурге и Казани, и здесь тоже всё закономерно. Оба клуба не стеснены в средствах, оба сменили тренеров и ротировали топ-менеджмент. Было бы странно, не зацепи ветер перемен игровую обойму. Она что в «Зените», что в «Рубине» уже обновилась и ещё, безусловно, претерпит изменения до конца лета. Насколько существенные, сейчас нам, наверное, никто не скажет. Но круг кандидатов на выход уже, наверное, можно очертить пунктиром.



В «Зените» наверняка держат в уме грядущую реформу лимита на легионеров. В предполагаемую квоту – 8 иностранцев в заявке – бронзовый призёр в настоящее время не вписывается, и серьёзно – на 5 позиций. Было бы резонно начать разгрузку «подлимитной» части состава заблаговременно – тем более что далеко не все чужестранцы действительно нужны команде. В частности, Молло так и не нашёл себя на берегах Невы и вряд ли будет возражать против очередного перехода. Роберто Манчини уговаривать его остаться не станет – поскольку не испытывает дефицита игроков этого профиля. Найти покупателя, на худой конец арендатора на игрока квалификации Молло «Зениту» не должно составить труда. Отсутствие француза в заявочном листе на чемпионат – верный признак скорого переезда.

Роберт Мак и ещё 6 жертв лимита на легионеров Роберт Мак, вероятнее всего, покинет «Зенит» из-за лимита на легионеров. Вспоминаем других игроков, не проходящих в основу по этой причине.

В интервью греческим СМИ Лодыгин недвусмысленно дал понять, что не готов сидеть на лавке – даже петербургской и даже по соседству с давним приятелем, а теперь тренером Тимощуком. Полагаю, «Зенит» удовлетворит пожелание Юрия уйти, если оно в самом деле поступит. При стабильно уверенной игре Лунёва и наличии в резерве опытного Михаила Кержакова клуб, наверное, может себе это позволить. А податься, если что, киперу есть куда: ПАОК с радостью примет Лодыгина в свою чёрно-белую семью. Авторитет в Греции Юрий ещё до Питера завоевал. Выступления за «Зенит» и сборную только способствовали его укреплению и росту стоимости.

Манчини нужен дополнительный центральный защитник, но – полностью здоровый и способный сразу и ощутимо повысить обороноспособность команды. Как минимум первому критерию Новосельцев, к сожалению, сейчас не соответствует. Последний раз Иван показывался на поле ещё в декабре прошлого года и с тех пор не играл – когда по состоянию здоровья, когда по решению тренера. Со слов спортивного директора «Зенита», клуб не рассматривает вариант трансфера рыжеволосого бека. Другое дело, что самому игроку по выздоровлении, возможно, было бы полезно сходить куда-нибудь в аренду, восстановить игровые навыки и уверенность в себе. На язык и адрес конкретный просится: Казань, «Рубин», к Бердыеву. Одна проблема: КБ ведущий стоппер нужен, вроде Наваса, а Иван – скорее всё-таки ведомый.

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Судя по перемещениям вразвалочку по газону и конфликтам с «русскоязычным населением» «Рубина», Сонг ещё в прошлом сезоне утратил живой интерес к РФПЛ (если вообще его имел). Не такого уровня противодействия на поле и степени восторженности собой ожидала пришлая звезда от новой лиги. А поскольку игрок он крайне недешёвый в эксплуатации и, что ещё более важно, не слишком дружный с дисциплиной, убеждён, что «Рубин» охотно отпустит Алекса уже в это «окно». Последние месяцы его фамилия всплывала в прессе в контексте разных клубов – «Марселя», «Фенербахче», «Лацио». Видимо, пока никто не сформулировал «Рубину» внятного, адекватного классу игрока предложения.

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Перспективы испанца в Казани изначально представлялись туманными, а после отставки Хави Гарсии их не осталось вовсе. За полтора десятка матчей в России Саму отличился одним голом, кубковым, и ещё зимой был отправлен в заштатный «Леганес» поднастроить прицел. Для «Рубина» Гарсия уже, в сущности, отрезанный ломоть – осталось найти ему новое пристанище.

История Маргасова удивительна и парадоксальна, как, в общем-то, многое в нашем футболе. Добровольно отказаться от реальной Лиги чемпионов ради эфемерного варианта в Европе – логику в этом решении найти сложно. «Вариант» в итоге не выгорел, и Тимофей транзитом через Самару добрался до «Локомотива», где… и погряз в запасе. В прошлом чемпионате Юрий Сёмин дважды выпускал защитника на поле (раз в основе, раз на замену), а в новом сезоне предпочитает на флангах игроков более наступательного склада – таких, как Игнатьев, Фарфан. Маргасов в эту схему, похоже, не вписывается. Остаётся одно из двух: продолжать терпеливо ждать своего шанса либо хлопотать о переходе в другую команду, на временной или постоянной основе. Второе, как вы понимаете, возможно лишь в случае предметного интереса к игроку со стороны клуба N.

Кого-кого, а хавбеков разрушительной специализации в распоряжении Сёмина достаточно. Тут тебе и Тарасов, и Денисов, и Михалик. При такой конкуренции в опорной зоне Ндинге, пожалуй, и правда есть смысл задуматься о смене обстановки. По сообщениям СМИ, «Галатасарай» о Ндинге уже задумался.

Бечирай, Луценко, Вандерсон, Обольский – выбор в центре наступления у Юрия Калитвинцева широкий. Добавьте сюда Панченко с Ионовым, при необходимости способных качественно исполнить «девятку». Погребняк среди динамовских «рыцарей атаки» самый старший и, подозреваю, самый высокооплачиваемый. Эти два фактора существенно затрудняют теоретический поиск новой команды для Павла. Сильно сомневаюсь, что на практике он ведётся, но если у Погребняка ещё остались реальные спортивные амбиции, возможно, стоило бы попробовать реализовать их в другом клубе. В «Динамо» обилия игровых минут у него объективно не предвидится. Вопрос в том, как сильно нападающий нуждается в них в 33 года.