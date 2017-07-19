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Кто такой Эмильяно Ригони, который близок к переходу в «Зенит»
Текст: Анатолий Романов
Фото: Reuters

Ракета для Манчини. Аргентинец, которого хочет купить «Зенит»

Роберто Манчини знает аргентинский рынок не хуже, чем итальянский. Теперь главный тренер переманивает в «Зенит» Эмильяно Ригони.
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«Зенит» близок к приобретению третьего легионера из Аргентины за нынешнее лето. К Леандро Паредесу и Себастьяну Дриусси может присоединиться в Петербурге их соотечественник полузащитник «Индепендьенте» Эмильяно Ригони. Ориентировочная стоимость трансфера – 10 млн евро. В Португалии пишут, что «Зенит» перебил предложение лиссабонского «Спортинга», да и агент игрока Хуан Крус подтвердил информацию о переговорах. Знакомимся с потенциальным новичком сине-бело-голубых.

Видео игры Ригони

Досье «Чемпионата»
Эмильяно Ригони
Родился 4 февраля 1993 года
Рост: 180 см
Амплуа: полузащитник
Прозвища: ракета; молния
Воспитанник клуба «Бельграно» из Кордовы
Карьера: «Бельграно» (2013-2016), «Индепендьенте» (2016-2017).

Если в Португалии в связи с именем Ригони называли «Спортинг», то в Италии в эти дни сообщали об интересе к полузащитнику со стороны «Фиорентины», которая якобы видит в нём замену уходящему в «Ювентус» Федерико Бернардески. Кроме того, в числе претендентов на Эмильяно значится и «Аякс». Чуть раньше на его клуб выходили представители «Ривер Плейт», однако сам игрок не захотел трансфера внутри страны. «В Аргентине нигде не лучше, чем в «Индепендьенте», – сказал, как отрезал, Ригони.

Чем же привлёк внимание «Зенита» этот аргентинец? Хорошо владеющий обеими ногами, особенно левой, Ригони – универсальный атакующий футболист. Как правило, он действует на правом фланге, однако имеет достаточно большой опыт игры и слева, и в центре. Эмильяно обладает высокой скоростью, за что получил прозвища Ракета и Молния. Проворный, любящий красиво обыграть защитника один в один, умело исполняющий штрафные. В частности, в мае он забил победный гол со стандарта в дерби с «Расингом», хитро закрутив мяч в дальний нижний угол ворот соперника.

Ригони: Всегда есть кто-то, кто подталкивает вас к чему-то важному по жизни. В моём случае это был дедушка. Он привил мне любовь к игре, когда я был ещё ребёнком, и заставил меня идти по этой дороге.

Ригони в любом случае не привязан к тому месту на поле, на которое поставлен в тактической схеме. Например, действуя на фланге, он при атаках своей команды охотно смещается в центр: открывается между линиями обороны противника или располагается на одной линии с центральными защитниками, превращаясь в дополнительную фигуру на острие. Если получает мяч, становится опасен как раз за счёт своей высокой скорости.

Статистика Ригони в чемпионате Аргентины – 2016/17 (в среднем за 90 минут игры)

Ключевые передачи — 2,0
Короткие передачи — 20,0
Точность коротких передач — 68,5%
Длинные передачи — 1,8
Точность длинных передач — 44%
Дриблинг — 1,3 (38% успеха)
Удары по воротам — 2,3
Точность ударов — 47%
Потери мяча — 5,1
Выигранные верховые единоборства — 0,8 (40% успеха)
Отборы и перехваты мяча — 1,2 + 0,6
Заработанные фолы — 0,7
Совершённые фолы — 1,0.

Очевидно, Эмильяно не был первым выбором главного тренера «Зенита» Роберто Манчини и его основного помощника в зарубежной селекционной деятельности клуба Оресте Чинквини. Стремясь приобрести игрока на эту позицию, «Зенит» ранее вёл переговоры по поводу другого аргентинца – Кристиана Павона из «Боки Хуниорс», мелькали в СМИ и ещё несколько фамилий. Должно быть, потенциал Ригони оценивается ниже потенциала Павона, Дриусси и Паредеса. Собственно, это подтверждает сама трансферная история полузащитника «Индепендьенте». В отличие от Паредеса он не уехал в Европу до 24 лет, а Павон с Дриусси, которые младше Ригони на три года, стоят в полтора раза дороже.

Можно сказать, Ригони – поздний фрукт. Он, конечно, был на виду и в период выступлений за родной «Бельграно», в составе которого дебютировал ещё летом 2013-го в матче с «Ланусом». Однако одним из самых популярных игроков чемпионата Аргентины стал уже в «Индепендьенте», куда перебрался в январе 2016 года за сумму, равную приблизительно 1,5 млн евро (цена за половину прав). Повзрослев, Эмильяно прибавил в физических качествах и эффективности игры на последней трети поля, стал стабильнее. Это доказывает статистика выступлений атакующего полузащитника: в 46 матчах чемпионата Аргентины за «Индепендьенте» он забил 15 голов и отдал восемь голевых передач. По результатам минувшего сезона попал в десятку лучших бомбардиров местной Примеры. Впрочем, по словам главного тренера команды Ариэля Холана, Ригони ещё не достиг своего потолка и должен продолжать прогрессировать.

Потенциальный зенитовец пока даже не имеет опыта игры за сборные Аргентины. Хотя находится на карандаше у нового наставника национальной команды Хорхе Сампаоли. В конце июня Сампаоли посетил матч заключительного тура чемпионата страны «Индепендьенте» – «Ланус», чтобы посмотреть в деле на четырёх кандидатов – Ригони и Фабрисио Бустоса из «Индепендьенте», а также Эстебана Андраду и Ивана Марконе из «Лануса». В этой встрече Эмильяно забил первый гол, здорово пробив с линии штрафной. Тем самым приблизил себя к российскому ЧМ-2018.

Потенциальный зенитовец пока даже не имеет опыта игры за сборные Аргентины. Хотя находится на карандаше у нового наставника национальной команды Хорхе Сампаоли.

Ригони казался реальным претендентом на попадание в олимпийскую сборную Аргентины. Признавался, что это всегда было его мечтой. Однако ему, в отличие от Павона, поехать на Олимпиаду-2016 не посчастливилось. Правда, для аргентинцев счастье оказалось сомнительным. В Бразилии бело-голубые выбыли уже на групповом турнире, заняв третье место в квартете с Португалией, Гондурасом и Алжиром. Такой результат – скорее, антиреклама футболистам.

Пару недель назад Эмильяно принял участие в благотворительном матче Пауло Дибалы. Нападающий «Ювентуса» пригласил Ригано, Хуана Итурбе, Матиаса Суареса и других. Затем атакующий полузащитник помог «Индепендьенте» победить в первой встрече второго раунда Южноамериканского кубка «Депортес Икике» – 4:2. Возможно, это последние игры Эмильяно за аргентинский клуб перед переездом в Петербург. Ригони стал героем сражения «Индепендьенте» и с перуанской «Альянсой» в первом раунде Южноамериканского кубка: парни в красно-белых футболках выиграли двухматчевое противостояние благодаря его единственному голу в гостях.

На первый взгляд, Ригони будет не так-то просто заиграть в «Зените». На фоне лимита на легионеров его ждёт конкуренция со стороны Паредеса, Дриусси, Жулиано, капитана Доменико Кришито, одного-двух новых центральных защитников. Но у аргентинца есть хороший пример – нападающий Херман Денис, который в 26 лет покинул «Индепендьенте» ради Серии А, адаптировался к европейскому футболу, пусть и не сразу, провёл пять успешных сезонов в «Аталанте». Кстати, Эмильяно заслужил похвалу от Дениса, советовавшего клубу из Бергамо приобрести атакующего полузащитника.

У Ригони есть татуировка в честь дедушки. Когда он забивает гол, обязательно целует её. Эмильяно объясняет суть трогательного ритуала:

— Всегда есть кто-то, кто подталкивает вас к чему-то важному по жизни. В моём случае это был дедушка. Он привил мне любовь к игре, когда я был ещё ребёнком, и заставил меня идти по этой дороге. Татуировка – знак благодарности ему. Сегодня дедушки уже нет с нами, но после каждого моего гола я обязательно вспоминаю его.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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