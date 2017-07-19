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Александр Головин
Текст: Галина Козлова
Фото: РИА Новости

Голова и борода. MVP 1-го тура РФПЛ

Начинаем новый сезон премии MVP РФПЛ. В голосовании за звание самого ценного игрока 1-го тура обозначились сразу два лидера.
19 июля 2017, среда. 17:35. Футбол

Первый тур нового сезона РФПЛ состоялся, и «Чемпионат» возобновляет проект MVP РФПЛ, призванный определить самых ценных футболистов лиги по итогам каждого тура, месяца и всего сезона.

Многие команды обновили составы, усилив позиции яркими легионерами и россиянами. Посмотрим, кто из новичков и старожилов команд продемонстрирует мастерство в новом футбольному году. А пока напомним, по какому принципу между претендентами на звание MVP распределяются очки.

Процедура определения лауреатов

По окончании всех матчей тура Премьер-Лиги ответственный сотрудник «Чемпионата» собирает «тройки» 12 участников опроса (журналисты + специалисты + представитель РФПЛ) и суммирует голоса. Каждое упоминание в анкете равняется одному голосу. Параллельно на главной странице проекта и в социальной сети «ВКонтакте» запускается опрос с предложением читателям определить своего MVP тура из числа футболистов, упомянутых членами жюри. Победителю каждого из болельщицких опросов начисляется три дополнительных балла, второму призёру – два, третьему – один.

После опроса все голоса суммируются и определяется лидер по результатам тура. По итогам каждого отчётного месяца определяется самый полезный игрок месяца, который получит приз от «Чемпионата» и Российской футбольной премьер-лиги. В конце сезона определяется также главный лауреат – MVP сезона.

В стартовом туре отлично проявили себя лидеры ЦСКА и «Краснодара», а также блеснули участники столичного дерби «Динамо» — «Спартак». Даже в отсутствие самого забивного форварда чемпионата Фёдора Смолова в «Краснодаре» есть кому превращать атаки в забитые мячи. В матче с «Рубином» сразу два гола на свой счёт оформил колумбиец Рикардо Лаборде, которого в своей символической сборной отметил и эксперт «Чемпионата» Валерий Газзаев. Три выездных очка благодаря усилиям Лаборде получает «Краснодар», а сам футболист – звание одного из двух лучших игроков тура.

Компанию Лаборде на пьедестале составил полузащитник ЦСКА Александр Головин. Трудами Александра и его партнёров по команде «армейцам» удалось одержать уверенную победу над «Анжи» на выезде – 3:1.

Оба лидера тура набрали суммарно по 10 баллов от членов экспертного жюри, журналистов и читателей «Чемпионата». В опросе в социальной сети «ВКонтакте» болельщики поставили Головина на первое место, определив ему три балла, а на странице проекта – на третье, благодаря чему он получил ещё один балл. Жюри наградило Александра шестью очками. Лаборде не удалось зацепить ни одного очка в опросах пользователей, но зато эксперты щедро одарили его сразу 10 баллами.

«Серебро» на старте чемпионата взял спартаковец Квинси Промес, записавший на свой счёт гол и результативную передачу в матче против «Динамо». 6 баллов он набрал в основном голосовании жюри, ещё 2 и 1 очко подарили ему читатели в опросах.

Символическое третье место занял оппонент Квинси с другой половины поля – динамовец Кирилл Панченко. Эффектный дальний голевой удар Кирилла, к сожалению, не попал в пятёрку лучших по версии «Чемпионата», хотя вполне заслуживал этого.

Гонка за звание лучшего игрока июля и августа только началась. А значит, любой футболист Премьер-Лиги ещё может помериться силами с обозначившимися лидерами. Но главное оружие – заветные голоса – в любом случае в руках наших читателей. Голосуем за любимых футболистов и решаем исход этой борьбы вместе!

Специалисты

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер России: Промес, Панченко, Лескано.
Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»: Лескано, Лаборде, Панченко.
Сергей Силкин, бывший тренер «Динамо»: Головин, Адриано, Промес.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Головин, Лаборде, Промес.

РФПЛ

Лаборде, Панченко, Головин.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Лаборде, Витиньо, Панченко.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Лаборде, Промес, Паредес.
Денис Целых, «Чемпионат»: Лаборде, Промес, Головин.
Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Лео, Лаборде, Головин.
Григорий Телингатер, «Чемпионат»: Зе Луиш, Лаборде, Паредес.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Головин, Лаборде, Кокорин.
Индира Шестакова, редактор отдела «Спорт», газета «Метро»: Лаборде, Головин, Промес.

Читатели

Лео («Ахмат») – 586 – 3 дополнительных балла.
Квинси Промес («Спартак») – 438 – 2.
Александр Головин (ЦСКА) – 392 – 1.

«ВКонтакте»

Александр Головин (ЦСКА) – 1521 голос (22,9%) – 3 дополнительных балла.
Кирилл Панченко («Динамо») — 1210 (18,2%) – 2.
Квинси Промес («Спартак») — 1193 (18%) – 1.

Итоги 1-го тура РФПЛ:

Рикардо Лаборде («Краснодар») – 10;
Александр Головин (ЦСКА) – 10;
Квинси Промес («Спартак») – 9;
Кирилл Панченко («Динамо») – 6;
Лео («Ахмат») – 4;
Хуан Лескано («СКА-Хабаровск») – 2;
Леандро Паредес («Зенит») – 2;
Витиньо (ЦСКА) – 1;
Зе Луиш («Спартак») – 1;
Александр Кокорин («Зенит») – 1;
Луис Адриано («Спартак») – 1.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Всего голосов: 3
Теги
Александр Головин Рикардо Лаборде MVP РФПЛ
Новости. Футбол
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