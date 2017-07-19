6 драк между футболистами и фанатами в российском футболе

От подножки Ковача до нападения на Зобнина — самые громкие драки между игроками и болельщиками, случавшиеся в России.

Антонио Баррихо vs фанат ЦСКА

Когда: август 2004 года

Где: стадион «Сатурн»

Знаменитое побоище в Раменском помнят все: футболисты ЦСКА и «Сатурна» после 90 минут грубости устроили самую эпичную драку в истории российского футбола. Мало кто помнит, что тогда досталось и болельщику «армейцев»: тот выскочил на поле в самый разгар происходящего и полетел на аргентинца Баррихо, который встретил противника мощным ударом, а затем добил фаната ногой в ухо. Футболист «Сатурна» за свои действия удалён с поля не был.



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Радослав Ковач vs фанат «Локомотива»

Когда: июль 2008 года

Где: стадион «Локомотив»



Сценарий матча между «Спартаком» и «Локо» в 2008-м напоминал вчерашнее дерби наоборот: «железнодорожники» забили два гола в первом тайме, а во втором подсели к своим воротам и отбивались от соперника. Когда спартаковцы уже почти сравняли счёт, на поле выбежал 18-летний фанат «Локомотива», которому не помешали ни стюарды, ни ОМОН. Зато нарушителя порядка смог остановить жёсткий чех — в своём стиле, подсечкой сзади. Арбитр не оценил помощь Ковача и показал ему карточку, а сам футболист после игры принёс тинейджеру публичные извинения и избежал дисквалификации.

Отец Антона Шунина vs фанат «Спартака»

Когда: апрель 2009 года

Где: стадион «Лужники»



О своём столкновении с фанатами «Спартака» динамовский вратарь Антон Шунин рассказывал в большом интервью «Чемпионату».

Шунин: после дерби со «Спартаком» чуть не получил травму от коня Капитан «Динамо» — о вылете в ФНЛ, отношениях с Калитвинцевым и Березовским, фанатских конфликтах и своих амбициях.

«Искал глазами своих родителей на трибуне. Увидел, что идёт драка именно в том месте, где они сидят, а охрана стоит внизу и просто на это смотрит. Наверное, так поступил бы каждый сын: я перемахнул через ограду и бросился наверх. Мы быстро разняли эту драку, потому что за мной моментально побежала служба безопасности. Охрана подумала, что главный дебошир — мой папа. Но мы разобрались, всё было хорошо. Так получилось, что моим родителям достались билеты на трибуну, где сидели одни спартаковцы. Один из пьяных болельщиков оскорбил мою маму. Папа вежливо попросил извиниться один раз, второй. Извинений не последовало. На третий раз он снял очки, сломал тому болельщику нос, и понеслось… После этого его забрали в отделение милиции как наименее пострадавшего».

Спартак Гогниев vs фанаты «Терека»

Когда: ноябрь 2011 года

Где: стадион имени Султана Билимханова



В 2011-м тренер «Краснодара» Славолюб Муслин отправил Гогниева в дубль на перевоспитание. В последнем матче тура нападающий был капитан «молодёжки», сделал дубль в ворота «Терека», но в середине второго тайма повздорил с соперниками. Арбитр удалил Гогниева с поля, после чего у Спартака разгорелась драка сначала с футболистами, затем с судьёй, а потом с тренерским штабом «Терека» и фанатами.



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Кто: Владимир Гранат vs Гулливер

Когда: май 2014 года

Где: стадион «Петровский»



В предпоследнем туре сезона-2013/14 матч «Зенита» и «Динамо» был прерван из-за беспорядков фанатов. Болельщики с «виража» проигнорировали все службы безопасности «Петровского», высыпали на поле и побежали на гостей, которые вели со счётом 4:2. Один из фанатов «Зенита», Алексей Нестеров по прозвищу Гулливер, подбежал к динамовцу Владимиру Гранату и ударил его голове, в результате чего футболист получил сотрясение мозга. «Зениту» засчитали техническое поражение, а вот Гулливера простили — реального срока он избежал, но ходить на футбольные матчи больше не может.



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Роман Зобнин vs фанаты «Динамо»

Когда: июль 2017-го

Где: стадион «Арена Химки»



Во вчерашнем дерби между «Динамо» и «Спартаком» болельщики хозяев пытались напасть на Романа Зобнина, который перешёл из одной команды в другую прошлым летом. В вип-ложу, где сидел спартаковец, пытались проникнуть фанаты «Динамо».

«Болельщики „Динамо“ с нижней трибуны увидели меня и начали оскорблять. Я ушёл от них внутрь, они полезли за мной в ложу, но мои друзья их не пустили. Пробыл внутри минут пятнадцать, потом вернулся на своё место. За десять минут до конца встречи ушёл, чтоб избежать дальнейшего конфликта», — рассказал сам Зобнин.

Бонус: Леонид Слуцкий против болельщика на «Уэмбли»

После последнего матча в ЦСКА — против «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов — Леонид Слуцкий чуть было не прорвался на трибуну, чтобы подраться с болельщиком ЦСКА по прозвищу Микамо. Однако, нынешнего тренера «Халл Сити» не пустила на сектор служба безопасности «Уэмбли».



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«Его фамилия Маликов, кличка Микамо, — рассказывал сам Слуцкий об инциденте. — Считает себя VIP-болельщиком, который якобы многое делает для клуба. На каком-то этапе был его спонсором. Считает, что вправе критиковать тренеров, оценивать внутреннюю жизнь клуба, вступать в открытое противоборство с тренерским составом, с руководителями».

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Что окружало возвращение «Динамо» в Премьер-Лигу Как фанаты рисовали баннер, клуб продавал билеты, а игроки вели себя по ходу дерби – в репортаже с возвращения «Динамо» в РФПЛ.