Роналдиньо в Грозном, феерия в Химках — в мгновениях 1-го тура РФПЛ

Дети тура

Футболисты «Урала» Николай Димитров и Чисамба Лунгу со своими детьми. На втором фото дети знакомятся с главным тренером «Урала» Александром Тархановым и тренером Юрием Матвеевым.

Дебютант тура

Клуб из Ленинградской области «Тосно», основанный в 2013 году, дебютировал в Премьер-Лиге.

Стиль тура

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак.

Сергей Семак Фото : РИА Новости

Техника тура

Удар Хуана Лескано в перекладину ворот «Зенита» стал самым обсуждаемым моментом матча. Про то, как забивались голы питерцев, уже никто толком и не помнит, а вот удар игрока «СКА-Хабаровск» будут обсуждать ещё долго.

«Удара Лескано рабоной? Да простят меня болельщики «Зенита», но я хотел, чтобы «Зенит» пропустил в этом моменте. Это впервые, когда я хотел, чтобы «Зенит» пропустил гол. Непросто решиться на такой удар в таком матче и в такой ситуации», — сказал экс-зенитовец Александр Кержаков в программе «После футбола».

Новая пушка «Зенита». 5 лучших голов 1-го тура РФПЛ Комбинация «Анжи», дебютный гол Кузяева и возрождение Лестьенна – в подборке лучших голов 1-го тура РФПЛ.

Обещание тура

«Манчини заявил, что я и Дзюба должны забить 35 голов на двоих за сезон? Мы будем стараться это сделать. Нам нужно забивать, потому что результат по большей части зависит от форвардов. Мы не ставим себе именно такую задачу на сезон, но понимаем, что нужно забивать в каждой игре. Если получится забить 35, будем только рады», — прокомментировал Александр Кокорин пожелание своего тренера Роберто Манчини.

И забил в первом же туре.

Александр Кокорин Фото : РИА Новости

Возвращение тура

«Рубин» и Куран Бердыев снова вместе.

Гости тура

В Грозном на матче 1-го тура РФПЛ против «Амкара» присутствовало множество звёзд, как футбольных, так и музыкальных.

Аншлаг тура

Сам матч в Грозном стал не только открытием сезона, но и презентацией нового бренда клуба. Напомним, что в межсезонье клуб поменял название с «Терек» на «Ахмат». На такое событие собрался полный стадион.

Рекорд тура

ЦСКА одержал победу над «Анжи» в матче 1-го тура российской Премьер-Лиги со счётом 3:1.



Красно-синие остаются единственной командой, начинавшей все 17 сезонов в рамках РФПЛ без поражения в первом туре.

Перформансы тура

На столичном дерби.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Драки тура

В Химках, впрочем, всё прошло не совсем гладко. Прямо во время матча произошли драки на трибунах.

VIP-избиение. Фанаты «Динамо» нападали на Зобнина и не только (ВИДЕО) К «Спартаку» вернулся злой, горячий и буйный соперник.

Приветствие тура

Фанаты «Динамо» приветствуют коллег из «Спартака».

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Болельщик тура

Интересно, за кого он болел в Химках?

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Характер тура

«Динамо» отыграло два мяча у действующего чемпиона «Спартака» в старейшем дерби страны и вернулось в Премьер-Лигу почти триумфально.

Кирилл Панченко Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Улыбка тура

Павел Погребняк по традиции не играл, но результатом матча со «Спартаком» доволен.

Павел Погребняк Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Наблюдатели тура

Виктор Онопко и Виктор Гончаренко приехали в Черкизово, чтобы вживую посмотреть на соперника ЦСКА в матче второго тура. Им, напомним, будет «Локомотив».