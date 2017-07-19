Такая, блин, вечная молодость! Сычёв и Павлюченко жгут и забивают в ПФЛ

«Сычёв, забей!»

«Сычёв, забей! Сычёв, забей!» – мотив, знакомый болельщикам «Локомотива» по 2000-м – зазвенел заново в Орехово-Зуево, где «Казанка» проводила свой первый матч в истории. Город из одинаковых девятиэтажек, типовых домов, типичных дворов, пропащих безлюдных дорог – идеальное место, чтобы начинать сезон в ПФЛ. Да и соперник, «Знамя Труда», был подходящим для старта. Статус самой старой команды в истории русского футбола – единственное, чем ореховцы гордятся уже много лет подряд.

Сам Сычёв впервые за долгое время услышал знаменитый заряд на разминке, но в качестве запасного. Пока тренер «Казанки» Денис Клюев работал с основным молодняком, Дмитрий разминался и растягивался отдельно, а потом проверял вратаря ударами по воротам. Когда забивал – получал аплодисменты от фанатов фарм-клуба «Локомотива».



Их, кстати, в Орехово-Зуево приехало очень много – на своём секторе они вывесили и майку Дмитрия Сычёва, и баннер с ним.

Дебют Сычёва после возвращения в «Локомотив» случился, когда матч можно было уже заканчивать – к тому времени «Казанка» вела 5:0, трижды забила за первые 15 минут, и даже поигравший в раменском «Сатурне» голкипер Дмитрий Чилюшкин (вдруг помните: в 2010-м он здорово провёл важный матч с «Зенитом») вредил своей команде, пропуская необязательные мячи. Неудивительно, учитывая, что «Знамя Труда» собиралось на сезон с миру по нитке на минимальные зарплаты, а питалось, как рассказывали местные, пирожками с вокзала.



Но дебют должен был случиться только ради такой мощной встречи фанатов – сразу после выхода Дмитрия на поле они зарядили: «Сычёв, забей! Сычёв, забей!»

Он сразу вошёл в игру с капитанской повязкой, запрессинговал защитников, попросил остальных игроков «Казанки» поджимать ещё выше. С красно-зелёного сектора (а болельщиков «Локомотива» приехало чуть больше сотни) даже кричали молодым игрокам, уже сделавшим результат: «На Сычёва делай!»



И он сделал. Со стандарта, который сам же заработал.



– Писец ему! Ещё две игры сыграет, и сломают его! Будем пенсию платить! – говорит уходивший с трибуны пожилой болельщик, реагируя на нарушение на Сычёве.



– Вот это специалист, – отвечают ему.



Дмитрий впихивает мяч в ворота после подачи со штрафного и как бы доказывает: списывать со счетов его не стоит. Фанаты награждают его своим новым зарядом, в честь гола: «Сычёв забил, Сычёв забил!»

По ходу матча работники пресс-службы «Казанки» пытались организовать автограф-сессию с Дмитрием Сычёвым, но с финальным свистком она стала неизбежной: фанаты красно-чёрных выбежали на поле, позировать на общекомандной фотографии, а потом набросились на Сычёва с просьбой сфотографироваться. Дмитрий не отказывал никому, хотя с каждой минутой будто бы всё сильнее смущался и уставал от внезапной автограф-сессии.

– Если честно, не ожидал, что болельщики окажут такой тёплый приём, – после матча говорил мне Сычёв. – Их приехало сегодня очень много, радует, что они помнят меня и поддерживают. Будем платить тем же. Молодые ребята очень стараются: когда их приучают к такому болению, они ответственно это принимают.



– Показалось, вы устали к концу общения с болельщиками…

– Не, от этого нельзя устать.

Есть предчувствие, что на каждом выезде в ПФЛ Дмитрий Сычёв будет чувствовать себя легендой. В официальном магазине «Локомотива» уже расходятся чёрно-красные футболки с его фамилией и 11-м номером. После финального свистка Сычёв нараздавал массу автографов и напозировал для фотографий на год вперёд. Если к статусу легенды Дмитрий добавит свои голы – цены ему не будет.

Сергей Титов, Александр Богатырев из Орехово-Зуево

Бомбардир Павлюченко обыграл «дядьку» Алдонина

Другой «именитый» матч второго дивизиона состоялся в Красногорске, где у «Зорького», возглавляемого Сергеем Юраном на тренерском мостике и Евгением Алдониным на поле, гостил новомодный «Арарат» с Павлюченко, Ребко, Лебеденко, Измайловым и ещё несколькими менее известными, но всё же бывшими игроками уровня РФПЛ.



Тут тоже было весело: зажигательная музыка, несколько сотен человек на трибунах, очаровательная лиса у бровки…

Местные фанаты били в барабан, жгли файеры и развлекались, как могли. Игра их веселью не способствовала – красногорцев громили.

«Арарат» тоже приехала поддержать русско-армянская группа поддержки.

Марат Измайлов пока не набрал форму и за игрой наблюдал со скамейки. Зато Роман Павлюченко вышел на матч с капитанской повязкой и был неудержим.

С игры он забил первый свой гол в ПФЛ, с пенальти – второй. Так, глядишь, и лучшим бомбардиром станет во втором дивизионе. А там и повыше вернётся, ведь цель «Арарата» — выход в ФНЛ, причём скорейший.

«Молодцы! Молодцы!» — так провожали «Арарат» после матча.

А вот у команды Сергея Юрана пока всё не так хорошо. И Евгений Алдонин пока может выходить только на несколько минут.



— Пригласили в команду выполнять роль «дядьки», управлять игрой, — рассказал он после игры. — Но таковым меня сейчас сложно назвать, я ведь пока и ребят не всех знаю. В команде только считаные дни. Чувствуется большая разница между уровнем РФПЛ и ПФЛ, но я начинал свою карьеру во втором дивизионе, поэтому меня удивить меня чем-то сложно. У нас молодая команда, играют ребята физически активные. Всё зависит от того, как управлять ими и их игрой. Всё в руках тренерского штаба и лидеров команды.



Андрей Сенченко из Красногорска