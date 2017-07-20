Рыбусь стал игроком «Локомотива». Главное — в обзоре дня

КДК рассмотрит неправомерные действия болельщиков «Динамо» и «Спартака»



Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие эпизоды комитет будет рассматривать на ближайшем заседании по итогам матчей 1-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Арсенал» и «Динамо» — «Спартак».



«По матчу «Локомотив» – «Арсенал» мы рассмотрим скандирование ненормативной лексики болельщиками обоих клубов.

«По матчу «Динамо» — «Спартак» мы рассмотрим, как болельщики «Динамо» скандировали ненормативную лексику, использовали пиротехнику, а также демонстрировали несогласованный баннер. Также рассмотрим, как болельщики «Спартака» использовали пиротехнику и скандировали ненормативную лексику. Кроме того, мы рассмотрим неправомерные действия болельщиков обоих клубов. Что конкретно – узнаете после заседания», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

«Локомотив» подтвердил переход Рыбуся



«Локомотив» официально объявил о переходе полузащитника «Лиона» Мацея Рыбуся. Подробности сделки пока не сообщаются.



«Официально! Паровозы, встречайте! Наш новый полузащитник Мацей Рыбусь!» — говорится в сообщении пресс-службы «железнодорожников».



Ранее зарубежные СМИ сообщили, что польский футболист успешно прошёл медосмотр для российской команды, с которой подпишет трёхлетний контракт. Сумма трансфера оценивается в € 1,8 млн.



Футболист сборной Польши ранее уже выступал в Премьер-Лиге — с 2012 по 2016 год он защищал цвета «Терека» (ныне — «Ахмат»). После Рыбусь перешёл в «Лион» в статусе свободного агента. 27-летний игрок в прошлом сезоне провёл 28 матчей.

«Фенербахче» отклонил первое предложение «Спартака» по Нойштедтеру за € 2 млн



«Фенербахче» не принял первого предложения «Спартака» по приобретению защитника сборной России Романа Нойштедтера. Как утверждает издание Radyogol, москвичи предлагали за 29-летнего футболиста € 2 млн и ещё € 750 тыс. в случае выполнения определённых условий по итогам сезона.



Отмечается, что руководство «Фенербахче» не согласилось с таким вариантом оплаты и потребовало от «Спартака» сразу € 1,5 млн и ещё € 1,5 млн в конце сезона. Стороны продолжают переговоры по трансферу.



Нойштедтер, после того как получил паспорт Российской Федерации, сыграл за национальную команду на чемпионате Европы 2016 года. Ранее он выступал за «Шальке», «Боруссию» (М) и «Майнц».

Головин и Лаборде разделили звание MVP 1-го тура РФПЛ

Полузащитник ЦСКА Александр Головин и полузащитник «Краснодара» Рикардо Лаборде разделили звание MVP 1-го тура РФПЛ, набрав по 10 очков. Тройку с девятью баллами замкнул полузащитник «Спартака» Квинси Промес.



Лаборде получил 10 баллов по результатам голосования экспертов. Головин набрал шесть очков, но один бонусный балл ему достался по результатам голосования на странице проекта MVP, а ещё три очка игроку «армейцев» принесла победа в голосовании в соцсети «ВКонтакте».

На звание MVP 1-го тура РФПЛ также претендовали Луис Адриано («Спартак»), Александр Кокорин («Зенит»), Кирилл Панченко («Динамо»), Леандро Паредес («Зенит»), Зе Луиш («Спартак»), Витиньо («ЦСКА»), Хуан Лескано («СКА-Хабаровск») и Лео («Ахмат»).

Голова и борода. MVP 1-го тура РФПЛ Начинаем новый сезон премии MVP РФПЛ. В голосовании за звание самого ценного игрока 1-го тура обозначились сразу два лидера.

Дубль Павлюченко помог «Арарату» стартовать в ПФЛ с победы над «Зорким»

Московский «Арарат» разгромил «Зоркий» из Красногорска в матче первого тура зоны «Центр» ПФЛ. Встреча проходила в Красногорске на стадионе «Зоркий» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.



На 11-й минуте Игорь Лебеденко вывел «Арарат» вперёд. В середине первого тайма отличился Роман Павлюченко, а на 41-й минуте Павлюченко оформил дубль, реализовав пенальти.



Во втором туре зоны «Центр» ПФЛ «Арарат» на своём поле сыграет с «Калугой» (27 июля), а «Зоркий» в тот же день в родных стенах сыграет с «Сатурном».

Гол Сычёва помог «Локомотиву-Казанке» разгромить «Знамя Труда»



«Локомотив-Казанка» выиграл у клуба «Знамя Труда» в матче первого тура ПФЛ зоны «Запад». Встреча проходила в Орехово-Зуево на стадионе «Торпедо» и завершилась со счётом 7:0 в пользу гостей.



Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычёв вошёл в игру на 54-й минуте и забил шестой гол своего клуба. Также у «Локомотива-Казанки» отличились Денис Анисимов (дубль), Александр Закускин, Дмитрий Рыбчинский, Роман Тугарев и Иван Шаров.



Во втором туре ПФЛ «Локомотив-Казанка» на выезде сыграет с клубом «Луки-Энергия» (27 июля).

Такая, блин, вечная молодость! Сычёв и Павлюченко жгут и забивают в ПФЛ Сегодня стартовал турнир в ПФЛ, где собралось много экс-звёзд РФПЛ. Сычёв и Павлюченко забили первые голы во втором дивизионе.

Сесар Навас рассказал, при каком условии возобновит карьеру

Чемпион России в составе «Рубина» и серебряный призёр в составе «Ростова» Сесар Навас прояснил ситуацию относительно собственного будущего. Ранее главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев допустил, что, возможно, испанскому защитнику придётся завершить карьеру по семейным обстоятельствам.

«26 июня я присоединился к «Рубину» в Австрии, но уже 3 июля был вынужден покинуть лагерь команды и вернуться в Мадрид по личной причине. Мой отец испытывает проблемы со здоровьем. Доктора обещают поставить более точный диагноз 15-20 августа. До тех пор я должен находиться рядом с ним. Если отец пойдёт на поправку, мне бы хотелось ещё поиграть. Чтобы не растерять формы, каждое утро занимаюсь индивидуально. Физические кондиции в норме. По меньшей мере на год игры на максимальном уровне меня ещё хватит. Но нужно дождаться вердикта докторов», — рассказал Навас корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Челси» объявил, что договорился с «Реалом» о трансфере Мораты



«Челси» объявил, что договорился с мадридским «Реалом» о трансфере нападающего Альваро Мораты.



«Челси» и «Реал» согласовали условия трансфера Альваро Мораты. Теперь клуб приступил к обсуждению условий личного контракта с Моратой, который в ближайшее время пройдёт процедуру медицинского осмотра", — сообщается на официальном сайте «Челси».



В прошлом сезоне 24-летний игрок провёл за «Реал» в Примере 26 матчей (14 — с первых минут), в которых забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи, а также получил 8 жёлтых карточек.