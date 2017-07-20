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Сесар Навас
Текст: Олег Лысенко
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Истинный «Рубин» Бердыева увидите в сентябре». Куда пропал Сесар Навас

Почему один из лучших легионеров в истории РФПЛ Сесар Навас ушёл из «Ростова», но не дошёл до «Рубина» и ждать ли его возвращения в футбол.
20 июля 2017, четверг. 08:30. Футбол

Вокруг гиганта Сесара Наваса Бердыев отстроил две монументальные оборонительные конструкции – золотого «Рубина» и серебряного «Ростова». Взялись было давние знакомые сообща возводить третью, опять-таки в Казани, но были вынуждены прервать сотрудничество. Испанский ветеран по семейным обстоятельствам покинул расположение клуба, и с тех пор о нём не было слышно. Неужели и правда закончил?

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— Сесар, где вы, как вы? – отбиваю сообщение обладателю всех возможных медалей РФПЛ и обоих российских кубков на WhatsApp. Не проходит и пары минут, как на мессенджер прилетает традиционно бодрый для Испании ответ: «Привет! Как сам?». После обмена любезностями переходим к делу.

— Я дома, в Мадриде, — начинает Навас. – У сына Луки – ему четыре – каникулы в школе, но мы никуда в этот раз не поехали. Гуляем в городских парках, купаемся в бассейнах, гоняем мяч. Нянчусь с девятимесячной дочуркой Ноа – в общем, веду образ жизни среднестатистического главы семейства на отдыхе.

— Ощущения?
— Довольно странные. С одной стороны – радость от общения с родными людьми. Последние годы семья жила на два дома: то со мной в России, то в Испании. С другой – чего-то не хватает. Ежедневных тренировок с командой, матчей. Таких длинных отпусков в моей жизни ещё не было.

— Так вы завершили карьеру или нет, а то разные версии на этот счёт существуют?
— Окончательного решения не принято. Может быть, и поиграю ещё.

— Вы же проходили предсезонную подготовку с «Рубином».
— К сожалению, недолго. 26 июня присоединился к «Рубину» в Австрии, а уже 3 июля был вынужден покинуть лагерь команды и вернуться в Мадрид.

— Главная причина – болезнь отца?
— Она же единственная. Отец испытывает проблемы со здоровьем. Более точный диагноз доктора обещают поставить примерно 15-20 августа. До тех пор я должен находиться рядом с ним.

— Помимо «Рубина» были предложения о продлении карьеры?
— Было несколько – из Испании, США, Голландии, Шотландии.

— А от «Ростова»?
— От «Ростова» предложений продлить контракт не поступало.

— Обидно было?
— Нет. Футбольный мир живёт по своим законам – в нём не осталось места романтизму.

— Но в глубине души ведь ожидали предложения?
— Мне казалось, что клуб должен быть доволен моей производительностью труда, а раз так – предложит продлить контракт. Но, видимо, когда Бердыев решил покинуть «Ростов», там посчитали, что я тоже не захочу оставаться. По умолчанию.

— С новым тренером контактов не было?
— С Кучуком? Нет.

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— Зато раздался звонок от Курбана Бекиевича: «Сесар, давай со мной в «Рубин»?
— Немного не так. С Бердыевым в отпуске я вообще не разговаривал. 15 июня позвонили из клуба, предложили контракт.

— Первая реакция?
— Это было предложение мечты – я чувствовал себя абсолютно счастливым человеком! Считал большой честью возможность продолжить работу с Курбаном Бердыевым и снова оказаться в Казани. Это была бы красивая история – вернуться в клуб, с которым пережил шесть чудесных лет. Я не строил далеко идущих планов, но как минимум сезон-2017/18 надеялся провести в «Рубине».

— Со времени вашего ухода команда серьёзно изменилась.
— По составу – да, прилично. Но ветераны – Кузьмин, Рыжиков, Карадениз, с которыми меня связывает настоящая дружба, — по-прежнему на месте. Они – душа команды. Персонал – администраторы, массажисты – тоже практически не поменялся. Все эти дни в Австрии я чувствовал себя так, словно вернулся домой…

— А потом поступили тревожные новости с родины.
— Болезнь отца была единственным мотивом моего возвращения в Испанию. Из России мне было бы тяжело оказывать ему помощь и поддержку.

— Как Курбан Бекиевич воспринял ваше решение?
— С пониманием. Вошёл в положение и на прощание пожелал моему отцу скорейшего выздоровления. Сейчас для меня самое главное, чтобы папа преодолел недуг. Он ведь нестарый человек – всего 62 года.

— Желание продолжить карьеру ещё есть?
— Конечно! Если отец пойдёт на поправку, мне бы хотелось ещё поиграть на хорошем уровне.

— Физически вы в норме?
— С этим проблем нет. Чтобы не растратить кондиций, каждое утро занимаюсь индивидуально. По меньшей мере на год игры на максимальном уровне меня ещё точно хватит.

— Стартовые игры «Рубина» и «Ростова» в новом чемпионате видели?
— Обе смотрел по ТВ.

— И как впечатления?
— «Ростов» кардинально изменился: новый тренер, масса новых игроков. После такой масштабной перезагрузки трудно ожидать высоких результатов с начала сезона. Им нужно время, чтобы элементарно раззнакомиться. В любом случае желаю «Ростову», команде и её болельщикам, всего наилучшего. Два года в этом клубе были поистине счастливым временем.

— Что вспоминается?
— Много было приятных моментов. Например, игра против «Аякса» в Ростове. Незабываемая квалификация в групповой турнир Лиги чемпионов. Домашний матч и беспрецедентная победа над «Баварией». А главное – люди. Люди, которых я встретил в Ростове, навсегда останутся в моём сердце. Я благодарен болельщикам за поддержку, которую они оказывали команде и мне лично. Без неё мы бы не добились стольких успехов.

— «Ростов» что-то остался вам должен?
— Генеральный директор клуба заверил, что задолженности будут погашены. Так что всё нормально.

— Как вам «Рубин»?
— «Рубин» меньше «Ростова» изменился кадрово, но там тоже новый тренер. Нужно немного времени, чтобы игроки поняли его требования и система Бердыева заработала идеально. Истинный «Рубин» вы увидите через два месяца, в сентябре. Это уже скоро. Желаю «Рубину» год успеха и триумфов!

— Эксперты полагают, что казанской обороне очень пригодился бы такой боец, как Сесар Навас.
— Вопрос к Бердыеву. Я не знаю его мнения на этот счёт.

— Полагаете, обновлённый «Рубин» сразу включится в борьбу за титул?
— Уверен в этом! Всё необходимое для успеха у клуба есть – отличные футболисты и великий тренер.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Ростов ФК Рубин Курбан Бердыев Сесар Навас
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