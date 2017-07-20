«Давай-давай, дискриминируй-унижай…» На что нужно обратить внимание КДК

Скандирования фанатов «Спартака» в ходе Суперкубка стали предметом бурных обсуждений журналистов «Чемпионата». Действительно, было о чём поговорить. В частности, на 21-й минуте матча с «Локомотивом» фанатская трибуна «Спартака» выразила своё отношение к вратарю «железнодорожников» таким образом: «Банана, банана-мама… На*** российской сборной обезьяна?!» Это прозвучало сразу после того, как натурализованный вратарь сборной России Гилерме потолкался со спартаковцем Джикией. Сегодня на заседании КДК, вероятно, будет дана оценка этому эпизоду. Насколько нам известно, в итоговом протоколе речь шла об оскорбительных высказываниях.

Несмотря на всю очевидность ситуации, возникли споры – расизм это или нет? Позиции тех, кто именно расизма в данном инциденте не видит, сводятся к пяти тезисам. Попробую объяснить их абсурдность.

1. «Гилерме – не темнокожий. Значит, тут нет расизма!»

Цвет кожи у Гилерме действительно далеко не самый тёмный. Хотя и не самый светлый. Скорее смуглый. Но это не имеет вообще никакого значения. Существует заблуждение, будто расизм – это оскорбление темнокожих. Это не так. Вот какое определение даёт, скажем, «Википедия».



«Расизм – совокупность воззрений, в основе которых лежат положения о физической и умственной неравноценности человеческих рас».



Назвать Гилерме обезьяной – это значит как минимум намекнуть на то, что он глупее других. Ведь нет же сомнений, что, будь на его месте, скажем, Никита Медведев, оскорбления если бы и прозвучали, то совсем другого свойства. Причём очень важно понять: оскорбления по расовому признаку опасны. История знает достаточно примеров, когда одна нация ставила себя выше другой. Адекватным людям не нужно объяснять, почему это недопустимо и к чему приводит.

2. «Расизма нет, потому что спартаковцы поддерживают Промеса, Адриано...»

А ещё Зе Луиша и Фернандо. Это не меняет сути. Допустим, я маньяк, который убивает брюнетов-водителей, но поддерживает брюнетов-кассиров. Получается, что я не убийца? Нет, не получается. Если я у кого-то забираю жизнь, то меня не оправдывает человечное отношение к другим. Так и с расизмом. Безусловно, убийства – это более радикальный пример, но речь лишь о подходе к трактовке. Аплодисменты для Промеса и Адриано не могут оправдывать оскорбления других на расовой почве.

3. «Ухания и скандирования – это инициатива лишь нескольких человек»

Здесь достаточно посмотреть видео – вот оно. Увы, присутствует ненормативная лексика! Каждый может составить своё мнение о масштабах.

Комиссар Мегрэ против Суперкубка России. Что не показали по ТВ «Спартак» победил «Локомотив» в Суперкубке и завоевал второй трофей при Каррере. О том, как отмечали победу красно-белые, – в фотоленте.

4. «Не стоит педалировать тему, потому что скоро ЧМ-2018»

Судя по всему, именно этой точки зрения придерживаются в РФС и РФПЛ, которые просто замалчивают проблему. Английские СМИ не подняли скандал на весь мир? Значит всё в порядке, молчим дальше. Хотя ещё неизвестно, будет ли реакция со стороны КДК.

Примечательно, что на Суперкубке присутствовал офицер РФС по борьбе с расизмом Алексей Смертин. Милейший человек, надо заметить. Он даже вышел на поле вместе с игроками, а перед этим на новых табло показали ролик. В нём Смертин призвал отказаться от дискриминации. Работает слабовато, прямо скажем.

Я (как и вся наша редакция) не хочу терять ЧМ-2018 в России. Но если молчать, то будет только хуже. Скоро «Спартаку» предстоит сыграть в Лиге чемпионов (ЦСКА, кстати, тоже). Допустим, к нам приедет «Ливерпуль». Десятки английских СМИ с радостью снимут, как ухают и скандируют российские фанаты. Мундиаль у нас, вероятно, не отнимут, но клубу пару матчей без зрителей впаяют запросто, а весь ЧМ-2018 будут воспринимать через призму расизма. Нам это нужно?

А знаете, что сделают иностранные арбитры, будь то еврокубки или мундиаль? Они вполне могут остановить матч и увести команды с поля. Перед КК-2017 генсек ФИФА Фатма Самура подробно рассказала, как это делается.

5. «Такова фанатская культура. С этим ничего не поделаешь»

При строительстве стадионов у нас чуть ли не первым делом рассказывают, сколько понаставили камер наблюдения. Хотя в данной ситуации они даже не требуются. Все прекрасно знают, кто из фанатов бьёт в барабаны, а кто использует мегафоны, заряжая толпу. Бороться с проявлениями расизма можно – было бы желание. Вопрос только в том, будем ли это делать мы сами внутри страны или ждать дисквалификаций из-за рубежа.

***

И последнее – про Гилерме. Он говорит по-русски с акцентом, но нашу речь понимает отлично. Наверняка он слышал оскорбления в свой адрес, поскольку его ворота находились именно у трибуны спартаковцев. На матче присутствовала жена Гилерме и обе их дочки. Можно представить, что чувствовал вратарь. Однако после Суперкубка он отказался от комментариев, не стал развивать тему с расизмом. Полагаю, потому что не хотел навредить России.



За этого соотечественника мне не стыдно.