Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Глушаков, Шунин, Ещенко и Комбаровы на рыбалке. Фото, «Инстаграм»
Текст: Андрей Панков

Глушаков, Шунин и Комбаровы на рыбалке. Как игроки отдыхают от футбола

Глушаков рассказал, как он вместе с партнёрами – и соперниками (!) – отдыхает от футбола. На рыбалке! А как это делают другие?
20 июля 2017, четверг. 11:30. Футбол

После убойного дерби игроки «Спартака» Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров отправились рыбачить в компании с голкипером «Динамо» Антоном Шуниным и братом Дмитрия Комбарова – Кириллом, который сейчас выступает за тульский «Арсенал». Денис, который активно ведёт «инстаграм», не преминул поделиться со своими подписчиками этой информацией.

Мы решили вспомнить, как ещё отдыхают игроки РФПЛ после матчей. Не в отпуске, а именно после изматывающих сражений на поле.

Вот воспоминание от Александра Кержакова. До «Зенита», как многие помнят, у него была краткосрочная командировка в «Цюрих», где он всячески пытался доказать, что ещё не готов завершать карьеру. Вот какой пост он выложил после одного из голов за швейцарскую команду. «Благодаря богатому на события футбольному уик-энду (покер Фёдора Смолова, 100-й гол Артёма Дзюбиньюшки, первый гол Александра Кокорина за «Зенит», ну и мой скромный 230-й гол в карьере), появился повод отпраздновать это всё бургером))))» Скромно, но со вкусом.

Понтус Вернблум и Роман Ерёменко как-то отметили бокалом пива разгромную победу со счётом 6:0 над «Ростовом» добердыевской эпохи. Для Романа было бы лучше, если бы он и дальше продолжал отмечать победы пивом, а не кое-чем другим.

На следующий день после матча прошлого сезона с «Ростовом» Дмитрий Тарасов пошёл восстанавливаться в баню в приятной компании.

Роман Зобнин после гостевой победы над «Тереком» в прошлом году (1:0, 90 минут на поле и оценка 6,5 от «Чемпионата») решил переключиться на роль зрителя. Чета Зобниных посетила мюзикл «Бал вампиров».

Сергей Игнашевич — обладатель, пожалуй, лучшего «инстаграма» в российском футболе. Даже проигранные матчи не мешают Сергею радовать своих подписчиков крутыми фотографиями. Так, например, Сергей пытался развеяться после проигранного дерби «Спартаку» в 2014 году.

Лучший бомбардир двух последних розыгрышей РФПЛ Фёдор Смолов после матчей приходит домой в приподнятом настроении, потому что там его ждёт любимый питомец.

Александру Самедову не составляет труда прийти на телевидение на следующий же день после победы в самом важном дерби для «Спартака» за последние годы.

Артём Ребров – не только отличный вратарь, но и прекрасный отец. Который в любой ситуации поможет малышам. Вот его занятие после сухого прошлогоднего матча с «Амкаром».

Запретное слово. Как семья Артёма Реброва готовится к Новому году
Голкипер «Спартака» Артём Ребров принял у себя дома журналистов «Чемпионата» и рассказал, как он будет встречать Новый год.

А вот пост от Фёдора Кудряшова. 9 июня он сыграл против чилийцев за сборную России, а на следующий день отправился на велопрогулку. Отдыхать от спорта с помощью… спорта – что может быть оригинальнее!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 36
Теги
Александр Кержаков Александр Самедов Антон Шунин Артём Ребров Денис Глушаков Дмитрий Комбаров Дмитрий Тарасов Кирилл Комбаров Понтус Вернблум Роман Ерёменко Роман Зобнин Сергей Игнашевич Фёдор Кудряшов Фёдор Смолов Фото
Новости. Футбол
20 июля 2017, четверг
13:05 Полузащитник Морозова: когда сборная России уезжала на ЧЕ, в нас никто не верил!
13:03 «Томь» подпишет контракт с воспитанником «Шахтёра» Олейником
12:56 «Барселона» планирует приобрести Паулиньо зимой
12:43 Бодул: не буду до конца доволен, пока не выиграю гонку бомбардиров в РФПЛ
12:41 Защитник «Уфы» Карп: Луису Адриано уготована нелёгкая участь
12:35 «Зенит» отказался приобрести защитника «Сан-Паулу» Кайо за € 18 млн
12:33 Калинич покинул расположение «Фиорентины» и может перейти в «Милан»
12:21 Левандовски, исходя из личных интересов, рад, что Обамейянг остаётся в «Боруссии
12:16 «Лион» получил от «Локомотива» за трансфер Рыбуся € 1,75 млн
12:15 «Кубань» должна футболистам зарплату за пять месяцев
12:13 Конте: с друзьями люблю играть в петанк, в теннис или в Playstation
12:05 Фанаты «Крыльев Советов» встретились с руководством клуба
12:03 Экс-нападающий «Крыльев Советов» Паскуато стал игроком «Легии»
11:59 «Севилья» возобновит переговоры с Х. Навасом насчёт его возвращения
11:42 Рафинье очень не понравились слова Румменигге о Киммихе
11:36 Новичок «Локомотива» Рыбусь: надеюсь, однажды вернусь в «Лион»
11:36 Ватцке: публичный интерес «Милана» к Обамейянгу — неуважение к «Боруссии»
11:35 Саму Гарсия прибыл в расположение «Рубина»
11:28 Полузащитник Горецка заинтересовал «Арсенал» и «Манчестер Сити»
11:23 Заммер: при конкуренции Гётце теряет свои качества, если не чувствует поддержки
11:00 Инсинье: если «Наполи» станет чемпионом, готов сделать татуировку в честь этого
10:52 Экс-игрок «Ювентуса» Эрнанес продолжит карьеру в «Сан-Паулу»
10:44 Андрей Иван: постараюсь отдать Смолову как можно больше голевых передач
10:43 Бартомеу встретился с Неймаром, чтобы воспрепятствовать его переходу в «ПСЖ»
10:26 В Англии сообщили, что «Сток Сити» интересуется Ярмоленко и Коноплянкой
10:16 Хеккинг не верит, что «Бавария» не станет чемпионом Германии
10:01 Мората рассказал, почему отдал предпочтение «Челси»
10:01 Эмери: Неймар? «ПСЖ» должен иметь одного из сильнейших 5-7 игроков мира
09:59 Калешин: на выход в РФПЛ претендуют «Крылья», «Оренбург», «Балтика» и «Кубань»
09:49 Лам: в лице Нойера «Бавария» имеет суперкапитана
09:37 Моуринью: было очевидно, что «Челси» купит форварда, но меня это не интересует
09:33 Гнабри: чувствую себя частью «Баварии»
09:31 Футболисты лондонского «Арсенала» отравились едой в Китае
09:27 Экс-защитник тульского «Арсенала» Тесак стал игроком «Гомеля»
09:24 Рибери: в Китае мне предлагали невероятные деньги, но я играю не ради них
09:11 Агент: «ПСЖ» и «Барселона» связывались со мной по поводу Кондогбиа
09:08 А. Зотов: моя максимальная задача — попасть в сборную России
08:55 Сисиньо рассказал, как из-за Бекхэма потратил € 25 тыс. на куртку и джинсы
08:55 «Ливерпуль» и «Эвертон» претендуют на защитника «ПСЖ» Кимпембе
08:53 «Эвертон» хочет приобрести Жиру, чтобы заменить Лукаку
08:36 В «Вердере» не хотят, чтобы Крузе покинул команду, перейдя в «Спартак»
08:34 «Ювентус» готов заплатить «Лацио» € 40 млн за Милинкович-Савича
08:33 «Челси» и «МЮ» следят за ситуацией с новым контрактом между Баркли и «Эвертоном»
08:26 Зидан: сезон будет для «Реала» сложным и потребует большого напряжения сил
08:13 «Интер» провёл переговоры с агентом Ковачича
Все новости RSS
Партнерский контент
Кто из призёров прошлого сезона РФПЛ произвёл на вас наилучшее впечатление на старте нового чемпионата?
Архив →
© championat.com, 2000–2017