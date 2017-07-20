Глушаков, Шунин и Комбаровы на рыбалке. Как игроки отдыхают от футбола

Глушаков рассказал, как он вместе с партнёрами – и соперниками (!) – отдыхает от футбола. На рыбалке! А как это делают другие?

После убойного дерби игроки «Спартака» Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров отправились рыбачить в компании с голкипером «Динамо» Антоном Шуниным и братом Дмитрия Комбарова – Кириллом, который сейчас выступает за тульский «Арсенал». Денис, который активно ведёт «инстаграм», не преминул поделиться со своими подписчиками этой информацией.

Мы решили вспомнить, как ещё отдыхают игроки РФПЛ после матчей. Не в отпуске, а именно после изматывающих сражений на поле.



Вот воспоминание от Александра Кержакова. До «Зенита», как многие помнят, у него была краткосрочная командировка в «Цюрих», где он всячески пытался доказать, что ещё не готов завершать карьеру. Вот какой пост он выложил после одного из голов за швейцарскую команду. «Благодаря богатому на события футбольному уик-энду (покер Фёдора Смолова, 100-й гол Артёма Дзюбиньюшки, первый гол Александра Кокорина за «Зенит», ну и мой скромный 230-й гол в карьере), появился повод отпраздновать это всё бургером))))» Скромно, но со вкусом.

Понтус Вернблум и Роман Ерёменко как-то отметили бокалом пива разгромную победу со счётом 6:0 над «Ростовом» добердыевской эпохи. Для Романа было бы лучше, если бы он и дальше продолжал отмечать победы пивом, а не кое-чем другим.

На следующий день после матча прошлого сезона с «Ростовом» Дмитрий Тарасов пошёл восстанавливаться в баню в приятной компании.

Роман Зобнин после гостевой победы над «Тереком» в прошлом году (1:0, 90 минут на поле и оценка 6,5 от «Чемпионата») решил переключиться на роль зрителя. Чета Зобниных посетила мюзикл «Бал вампиров».

Сергей Игнашевич — обладатель, пожалуй, лучшего «инстаграма» в российском футболе. Даже проигранные матчи не мешают Сергею радовать своих подписчиков крутыми фотографиями. Так, например, Сергей пытался развеяться после проигранного дерби «Спартаку» в 2014 году.

Лучший бомбардир двух последних розыгрышей РФПЛ Фёдор Смолов после матчей приходит домой в приподнятом настроении, потому что там его ждёт любимый питомец.

Александру Самедову не составляет труда прийти на телевидение на следующий же день после победы в самом важном дерби для «Спартака» за последние годы.

Артём Ребров – не только отличный вратарь, но и прекрасный отец. Который в любой ситуации поможет малышам. Вот его занятие после сухого прошлогоднего матча с «Амкаром».

Запретное слово. Как семья Артёма Реброва готовится к Новому году Голкипер «Спартака» Артём Ребров принял у себя дома журналистов «Чемпионата» и рассказал, как он будет встречать Новый год.

А вот пост от Фёдора Кудряшова. 9 июня он сыграл против чилийцев за сборную России, а на следующий день отправился на велопрогулку. Отдыхать от спорта с помощью… спорта – что может быть оригинальнее!