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Милан Бадель
Текст: Кирилл Хаит
Фото: Reuters

Кто такой Милан Бадель и почему он нужен «Спартаку»

Рассказываем о хорватском полузащитнике «Фиорентины» Милане Баделе.
20 июля 2017, четверг. 12:30. Футбол

До начала чемпионата оставалось меньше двух недель, когда Массимо Каррера наконец-то смог приступить к тренировкам с полным составом. Впрочем, и этот состав назвать полным не совсем правильно. Просто взгляните на скамейку запасных в матче с «Динамо»: становится даже как-то неловко. Дело не только в отсутствии Романа Зобнина, 20 человек плюс «молодёжка» на три турнира и девять месяцев – это недобор больше чем одного игрока. Но даже на фоне этого недобора отсутствие Зобнина выделяется, как айсберг на фоне и без того бурного океана. Приобретения явно необходимы.

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Среди трансферных целей называют Романа Нойштедтера и Милана Баделя. С первым мы знакомы, поэтому познакомимся со вторым.

Как играет

Последние три года он провёл в «Фиорентине», и через год адаптации стал частью основы. В прошлом провальном сезоне, после которого Паулу Соуза решил уйти из команды, Бадель провёл 33 игры в Серии А. Вместе с Матиасом Весино и Борхой Валеро хорват образовал треугольник в центре поля. В несбалансированном, местами просто слабом составе «Фиорентины» этот треугольник (наряду с ещё парой игроков) был ключом к организации игры. Напомним, как играла команда: в техничный футбол с владением мяча. Вторые в чемпионате по владению, третьи по точности паса, четвёртые по количеству ударов. Только в турнирной таблице восьмые, но это точно не вина трёх центральных полузащитников.

Милану Баделю была отведена самая скромная роль в этом треугольнике. Он реже других бил по воротам (раз в две игры), реже создавал моменты для партнёров (чуть меньше одного паса под удар за игру), чаще вступал в отбор (около четырёх раз за игру). Пока Борха Валеро доставлял мяч в атаку, Весино и Бадель не только «бокс-ту-боксили» от штрафной до штрафной, но и страховали испанца. Хорват чаще других оказывался у своих ворот. По общему количеству оборонительных действий за игру он в два раза превосходит соседа по позиции Весино.

У Баделя в прошлом сезоне в среднем около 60 пасов за игру с точностью 86%. В «Спартаке» с ним сравнится только Сальваторе Боккетти.

Из предыдущего абзаца может сложиться впечатление, что Милан – чуть ли не классический опорник. Это не так. Во-первых, почти 60 пасов за игру (второй показатель в команде), с точностью 86%. Вовлечённость выше, чем у Зобнина (и любого игрока «Спартака», кроме Боккетти), а точность паса – лучше всех москвичей, включая того же Боккетти. Во-вторых, средняя длина паса 18 метров (чуть больше, чем у других полузащитников) говорит о том, что Бадель не злоупотребляет игрой с ближним. То есть техника присутствует.

Кроме собственно класса, Бадель даст команде опыт. Он играл на чемпионате мира и Европы, в еврокубках. В 28 лет он – в отличие от большинства футболистов «Спартака» — уже привык к большим матчам.

Почему так дёшево

Итальянские СМИ сообщали, что «Спартак» предлагает за Баделя три млн евро. Цена выглядит явно заниженной, но всё просто: через год у него заканчивается контракт. Милан хотел уйти из «Фиорентины» прошлым летом, но клуб отклонил все предложения. Тогда хорват отказался продлевать контракт. Зимой «Фиорентина» была готова его продать – но за 12 млн, и желающих не нашлось. Сейчас можно попробовать заплатить меньше. Насколько? «Спартак» выясняет сейчас.

Месяц назад агент Баделя Деян Йоксимович говорил, что футболист не заинтересован в переходе в Россию. Но предсезонные сборы уже начались, а хорват всё ещё в «Фиорентине». И агент уже называет новости о переходе в Россию слухами, но оговаривается, что это «пока». Переговоры по нему просто не могут быть простыми: «Фиорентина» близка к тому, чтобы потерять ещё одного ценного полузащитника за копейки (недавно Борха Валеро ушёл в «Интер», хотя болельщики даже собирались у него под домом и пели, чтобы он остался), и торгуется. У «Спартака» нет денег (или всё-таки есть?). Наконец, остаётся интерес самого игрока, но с этим должно быть проще: в Италии он зарабатывает один млн евро в год, ресурсов, чтобы серьёзно повысить такую зарплату, у «Спартака» хватит. Правда, Бадель ещё может захотеть надбавку за РФПЛ/вредность.

Бадель играл в еврокубках, на чемпионате мира и Европы. В 28 лет он уже привык к большим матчам.

Кто ещё им интересуется

До того как приобрести Лукаса Билью, «Милан» одновременно с ним вёл переговоры по Баделю. Хорват был альтернативой аргентинцу, по мнению итальянских СМИ. Сейчас среди заинтересованных клубов называют «Валенсию». В прошлом его просматривали скауты «Тоттенхэма». В этом сезоне на игры «Фиорентины» приезжали скауты «МЮ», в британской прессе сообщали, что Баделя хотел Моуринью до того, как Майкл Кэррик продлил контракт на следующий сезон.

Непростая ситуация в клубе, ряд ограничений у самого игрока и его агента (изначально не хотел покидать Италию, потом не рассматривал варианты из России) препятствовали переговорам, но интерес у клубов с именем хорват вызывает. Один из болельщиков «Валенсии» даже разместил пост в «Твиттере» с Плитвицких озёр: там он искал футболиста, чтобы «притащить» в Испанию. Тем временем Бадель вернулся в «Фиорентину» и тренируется с командой в ожидании трансфера. Как и год назад.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Фиорентина ФК Спартак Милан Бадель Трансферы
Новости. Футбол
20 июля 2017, четверг
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