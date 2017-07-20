Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Александр Головин
Текст: Анатолий Романов
Фото: РИА Новости

Даёшь молодёжь? Кто из российских талантов играл в 1-м туре

В 1-м туре чемпионата сыграли более чем полтора десятка молодых российских футболистов. «Армеец» Головин подаёт пример ровесникам.
20 июля 2017, четверг. 13:30. Футбол
Символическая сборная 1-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева
Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 1-го тура сезона-2017/18.

Лимит на легионеров по идее должен открывать дорогу в РФПЛ молодым, талантливым российским футболистам. Мы ждём притока свежей крови, благодаря которой сборная России сделает шаг вперёд и сможет хотя бы приблизиться к своему же уровню на Евро-2008. Посмотрим, кто из наших игроков не старше 21 года принял участие в первом туре чемпионата.

Новая пушка «Зенита». 5 лучших голов 1-го тура РФПЛ
Комбинация «Анжи», дебютный гол Кузяева и возрождение Лестьенна – в подборке лучших голов 1-го тура РФПЛ.

Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Михаил Лысов

Браво, «Локомотив»! Юрий Сёмин на деле, а не на словах доказывает, что поддерживает ставку на российскую молодёжь. В основу «железнодорожников» на матч с «Арсеналом» попали защитник Баринов и полузащитники братья Миранчуки, а на замену более чем за полчаса до финального свистка вышел нападающий Лысов. Это не помешало «Локомотиву» победить – 1:0.

Понятно, что Сёмин ждёт большего от, например, Алексея Миранчука, но доверяет же! И ведь кандидат в сборную России прибавил под руководством опытнейшего тренера. По игре с туляками отметим статистику Баринова: по два отбора и перехвата, а также четыре выноса мяча.

Алексей Миранчук

Алексей Миранчук

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Александр Головин, Фёдор Чалов, Константин Кучаев, Тимур Жамалетдинов

Целый квартет юных россиян помог и ЦСКА завоевать три очка в Каспийске. Правда, Виктор Гончаренко, в отличие от коллеги Сёмина, выпустил с первых минут только Александра Головина. 21-летний полузащитник забил красивый победный гол точным выстрелом из-за штрафной. Всего же Головин нанёс три удара, два из которых пришлись в створ ворот «Анжи». Вдобавок в его активе четыре отбора и шесть удачных дриблингов. Чалов, Кучаев и Жамалетдинов добавили «армейцам» свежих ног во втором тайме. Они помогли красно-синим удержать добытое преимущество.

Илья Жигулёв, Магомед-Шапи Сулейманов

Возможно, однажды в «Краснодаре» на радость своему владельцу Сергею Галицкому сыграют 11 воспитанников клубной школы, а пока мы видим первые плоды работы академии «быков». Жигулёв и Сулейманов вышли на замену в Казани, где «Краснодар» испортил праздник возвращения Курбана Бердыева в «Рубин». Жигулёву, как более опытному уже игроку, выпало 20 минут. За этот отрезок он заработал на себе четыре фола. 17-летний Сулейманов появился на поле в компенсированное время, чтобы просто успеть почувствовать атмосферу Премьер-Лиги.

Возможно, однажды в «Краснодаре» на радость своему владельцу Сергею Галицкому сыграют 11 воспитанников клубной школы, а пока мы видим первые плоды работы академии «быков».

Иван Обляков, Игорь Безденежных

«Уфа» тоже победила в стартовом туре, при активной поддержке двух молодых игроков. Сергей Семак выпустил на «Петровском» с первых минут воспитанника петербургского футбола Облякова, рассчитывая, очевидно, на кураж полузащитника в родных краях. Обляков нанёс два удара (оба – в створ), выиграл три верховых единоборства, заработал на себе четыре фола. Интересно, что когда Иван наносил свой последний удар в матче, у него свело ногу, поэтому Семак решил выпустить вместо него Дмитрия Сысуева. Показалось, что Обляков готов был продолжить игру и даже чуть-чуть обиделся на замену, однако Сысуев тут же забил гол, чем подтвердил правоту тренера. Безденежных появился на поле в концовке.

Георгий Мелкадзе

В этой же встрече на «Петровском» сыграл арендованный «Тосно» у «Спартака» Мелкадзе. Георгий заработал место в основе – на позиции левого атакующего полузащитника. Если в ФНЛ Мелкадзе выглядел достаточно хорошо в составе спартаковского фарм-клуба, который соперничал с «Тосно», то к более динамичному футболу РФПЛ ему ещё нужно привыкнуть. Пара-тройка опасных атак хозяев с участием 20-летнего игрока запомнилась, тем не менее в целом он должен прибавлять, если хочет завоевать в будущем доверие Массимо Карреры.

Георгий Мелкадзе

Георгий Мелкадзе

Фото: РИА Новости

Аяз Гулиев

В матче «Анжи» – ЦСКА помимо группы молодых «армейцев» сыграл и полузащитник хозяев Гулиев. Махачкалинский клуб продлил аренду футболиста «Спартака», что, несомненно, выгодно как «Анжи», так и самому Аязу. Правда, игра с красно-синими ему не совсем удалась. Конечно, молодости свойственна нестабильность, но причины невысокого КПД Гулиева конкретно с ЦСКА объяснил главный тренер. «Я выпускал его с целью иметь лишнего игрока, который владеет прекрасным дриблингом. Он должен был создавать проблемы на фланге за счёт дриблинга в тех случаях, когда смещается в середину. Не получилось, потому что для Гулиева это не свойственная позиция. Поэтому он сыграл непродуктивно», – сказал Александр Григорян.

Александр Зуев

Список отданных в аренду игроков «Спартака» продолжает перешедший этим летом в «Ростов» Зуев. В основе ростовчан в Екатеринбурге мы увидели много новых имён, среди которых был как раз и 21-летний атакующий игрок. Статистика Александра в дебютном матче не особо впечатлила: пара ударов по воротам, одна ключевая передача, пять потерь мяча. Очевидно, что Зуеву нужно какое-то время, чтобы набрать форму и адаптироваться к футболу «Ростова».

Артём Юсупов

За «Урал» против ростовчан сыграл 20-летний форвард Юсупов. Впрочем, Артёму выпало всего семь-восемь минут, так как он вышел на замену в концовке второго тайма. Возможно, в дальнейшем Александр Тарханов будет смелее задействовать воспитанника екатеринбургского клуба, тем более этот тренер умеет работать с молодёжью.

Алексей Гасилин

Гасилин, как и Головин, Баринов и Зуев, – победитель юношеского Евро-2013. В той же сборной России Дмитрия Хомухи были и некоторые другие футболисты, которые ранее дебютировали в РФПЛ. Радует, что в карьерах наших «золотых» ребят есть прогресс. Гасилин сыграл за «Амкар» полтайма в гостевом матче с «Ахматом». Спасти пермяков от поражения не сумел, но свои голы в элите ещё обязательно забьёт. Главное, чтобы Гаджи Гаджиев продолжал давать ему шансы.

Пора уходить. Кому в РФПЛ полезно сменить прописку
Разбираемся, кому из известных – как минимум по меркам РФПЛ – мастеров следовало бы задуматься о смене команды.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
Александр Головин Александр Зуев Алексей Миранчук Антон Миранчук Георгий Мелкадзе Фёдор Чалов
Новости. Футбол
20 июля 2017, четверг
16:09 Агент: интерес к Давыдову есть, хочется, чтобы Денис имел игровую практику
16:08 «Краснодар» договорился с «Младой Болеслав» о переходе Комличенко
16:01 Защитник «Нефтчи» Наваловский бесплатно перейдёт в «СКА-Хабаровск»
15:46 Смолов входит в шорт-лист «Депортиво»
15:44 Тошич на матче ЦСКА — «Локомотив» попрощается с «армейскими» болельщиками
15:30 Экс-игрок «Анжи» Обертан может продолжить карьеру в «Левски»
15:26 «Зенит» проявляет интерес к защитнику «Марселя» Роланду
15:16 «Зенит» заработал на трансфере Йовановича в «Бордо» € 3,25 млн
15:14 «Милан» объявил о подписании контракта с Бонуччи до 2022 года
15:10 «Зенит» договорился о переходе 21-летнего аргентинца примерно за € 10 млн
15:04 «Реал» официально представил Себальоса в качестве своего игрока
14:49 Мората: рад возможности работать с Конте, он один из лучших тренеров в мире
14:46 Сесар Навас: «Зенит» сразу показал амбиции, «ударил кулаком по столу»
14:28 Гнабри: не думаю, что «Бавария» больше никого не приобретёт
14:25 Фурсенко: в этом году в Санкт-Петербург возвращается футбольная столица России
14:19 Плетикоса: Пашалич спрашивал про «Спартак», советовал ему соглашаться на переход
14:11 Милевский принял участие в презентации спиннеров от брестского «Динамо»
14:07 Нигматуллин: разговоры про усталость «Локомотива» перед дерби умиляют
14:06 «Гуанчжоу Эвергранд» наказали за баннер про «британских собак»
13:49 «Енисей» выкупит билеты для своих болельщиков на выездной матч с «Сибирью»
13:47 Защитник «Боруссии» Д Шмельцер из-за травмы выбыл из строя на несколько недель
13:36 Хуммельс уверен, что Хамес и Толиссо будут полезны «Баварии»
13:33 Почта России начала продажу марок, посвящённых Ростову как организатору ЧМ-2018
13:29 Спортивный директор «Томи»: надеюсь, до 3-го тура подпишем контракт с Олейником
13:27 Полузащитник Бобёр будет выступать за «Крылья Советов — 2» в ПФЛ
13:27 «Ювентус» объявил о приобретении Де Шильо у «Милана» за € 12 млн
13:12 Мората, который близок к переходу в «Челси», эмоционально попрощался с «Реалом»
13:05 Полузащитник Морозова: когда сборная России уезжала на ЧЕ, в нас никто не верил!
13:03 «Томь» подпишет контракт с воспитанником «Шахтёра» Олейником
12:56 «Барселона» планирует приобрести Паулиньо зимой
12:43 Бодул: не буду до конца доволен, пока не выиграю гонку бомбардиров в РФПЛ
12:41 Защитник «Уфы» Карп: Луису Адриано уготована нелёгкая участь
12:35 «Зенит» отказался приобрести защитника «Сан-Паулу» Кайо за € 18 млн
12:33 Калинич покинул расположение «Фиорентины» и может перейти в «Милан»
12:21 Левандовски, исходя из личных интересов, рад, что Обамейянг остаётся в «Боруссии
12:16 «Лион» получил от «Локомотива» за трансфер Рыбуся € 1,75 млн
12:15 «Кубань» должна футболистам зарплату за пять месяцев
12:13 Конте: с друзьями люблю играть в петанк, в теннис или в Playstation
12:05 Фанаты «Крыльев Советов» встретились с руководством клуба
12:03 Экс-нападающий «Крыльев Советов» Паскуато стал игроком «Легии»
11:59 «Севилья» возобновит переговоры с Х. Навасом насчёт его возвращения
11:42 Рафинье очень не понравились слова Румменигге о Киммихе
11:36 Новичок «Локомотива» Рыбусь: надеюсь, однажды вернусь в «Лион»
11:36 Ватцке: публичный интерес «Милана» к Обамейянгу — неуважение к «Боруссии»
11:35 Саму Гарсия прибыл в расположение «Рубина»
Все новости RSS
Партнерский контент
Кто из призёров прошлого сезона РФПЛ произвёл на вас наилучшее впечатление на старте нового чемпионата?
Архив →
© championat.com, 2000–2017