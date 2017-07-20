Даёшь молодёжь? Кто из российских талантов играл в 1-м туре

Символическая сборная 1-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 1-го тура сезона-2017/18.

Лимит на легионеров по идее должен открывать дорогу в РФПЛ молодым, талантливым российским футболистам. Мы ждём притока свежей крови, благодаря которой сборная России сделает шаг вперёд и сможет хотя бы приблизиться к своему же уровню на Евро-2008. Посмотрим, кто из наших игроков не старше 21 года принял участие в первом туре чемпионата.

Новая пушка «Зенита». 5 лучших голов 1-го тура РФПЛ Комбинация «Анжи», дебютный гол Кузяева и возрождение Лестьенна – в подборке лучших голов 1-го тура РФПЛ.

Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Михаил Лысов

Браво, «Локомотив»! Юрий Сёмин на деле, а не на словах доказывает, что поддерживает ставку на российскую молодёжь. В основу «железнодорожников» на матч с «Арсеналом» попали защитник Баринов и полузащитники братья Миранчуки, а на замену более чем за полчаса до финального свистка вышел нападающий Лысов. Это не помешало «Локомотиву» победить – 1:0.

Понятно, что Сёмин ждёт большего от, например, Алексея Миранчука, но доверяет же! И ведь кандидат в сборную России прибавил под руководством опытнейшего тренера. По игре с туляками отметим статистику Баринова: по два отбора и перехвата, а также четыре выноса мяча.

Алексей Миранчук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Александр Головин, Фёдор Чалов, Константин Кучаев, Тимур Жамалетдинов

Целый квартет юных россиян помог и ЦСКА завоевать три очка в Каспийске. Правда, Виктор Гончаренко, в отличие от коллеги Сёмина, выпустил с первых минут только Александра Головина. 21-летний полузащитник забил красивый победный гол точным выстрелом из-за штрафной. Всего же Головин нанёс три удара, два из которых пришлись в створ ворот «Анжи». Вдобавок в его активе четыре отбора и шесть удачных дриблингов. Чалов, Кучаев и Жамалетдинов добавили «армейцам» свежих ног во втором тайме. Они помогли красно-синим удержать добытое преимущество.

Илья Жигулёв, Магомед-Шапи Сулейманов

Возможно, однажды в «Краснодаре» на радость своему владельцу Сергею Галицкому сыграют 11 воспитанников клубной школы, а пока мы видим первые плоды работы академии «быков». Жигулёв и Сулейманов вышли на замену в Казани, где «Краснодар» испортил праздник возвращения Курбана Бердыева в «Рубин». Жигулёву, как более опытному уже игроку, выпало 20 минут. За этот отрезок он заработал на себе четыре фола. 17-летний Сулейманов появился на поле в компенсированное время, чтобы просто успеть почувствовать атмосферу Премьер-Лиги.

Возможно, однажды в «Краснодаре» на радость своему владельцу Сергею Галицкому сыграют 11 воспитанников клубной школы, а пока мы видим первые плоды работы академии «быков».

Иван Обляков, Игорь Безденежных

«Уфа» тоже победила в стартовом туре, при активной поддержке двух молодых игроков. Сергей Семак выпустил на «Петровском» с первых минут воспитанника петербургского футбола Облякова, рассчитывая, очевидно, на кураж полузащитника в родных краях. Обляков нанёс два удара (оба – в створ), выиграл три верховых единоборства, заработал на себе четыре фола. Интересно, что когда Иван наносил свой последний удар в матче, у него свело ногу, поэтому Семак решил выпустить вместо него Дмитрия Сысуева. Показалось, что Обляков готов был продолжить игру и даже чуть-чуть обиделся на замену, однако Сысуев тут же забил гол, чем подтвердил правоту тренера. Безденежных появился на поле в концовке.

В этой же встрече на «Петровском» сыграл арендованный «Тосно» у «Спартака» Мелкадзе. Георгий заработал место в основе – на позиции левого атакующего полузащитника. Если в ФНЛ Мелкадзе выглядел достаточно хорошо в составе спартаковского фарм-клуба, который соперничал с «Тосно», то к более динамичному футболу РФПЛ ему ещё нужно привыкнуть. Пара-тройка опасных атак хозяев с участием 20-летнего игрока запомнилась, тем не менее в целом он должен прибавлять, если хочет завоевать в будущем доверие Массимо Карреры.

Георгий Мелкадзе Фото: РИА Новости

Аяз Гулиев

В матче «Анжи» – ЦСКА помимо группы молодых «армейцев» сыграл и полузащитник хозяев Гулиев. Махачкалинский клуб продлил аренду футболиста «Спартака», что, несомненно, выгодно как «Анжи», так и самому Аязу. Правда, игра с красно-синими ему не совсем удалась. Конечно, молодости свойственна нестабильность, но причины невысокого КПД Гулиева конкретно с ЦСКА объяснил главный тренер. «Я выпускал его с целью иметь лишнего игрока, который владеет прекрасным дриблингом. Он должен был создавать проблемы на фланге за счёт дриблинга в тех случаях, когда смещается в середину. Не получилось, потому что для Гулиева это не свойственная позиция. Поэтому он сыграл непродуктивно», – сказал Александр Григорян.

Список отданных в аренду игроков «Спартака» продолжает перешедший этим летом в «Ростов» Зуев. В основе ростовчан в Екатеринбурге мы увидели много новых имён, среди которых был как раз и 21-летний атакующий игрок. Статистика Александра в дебютном матче не особо впечатлила: пара ударов по воротам, одна ключевая передача, пять потерь мяча. Очевидно, что Зуеву нужно какое-то время, чтобы набрать форму и адаптироваться к футболу «Ростова».

Артём Юсупов

За «Урал» против ростовчан сыграл 20-летний форвард Юсупов. Впрочем, Артёму выпало всего семь-восемь минут, так как он вышел на замену в концовке второго тайма. Возможно, в дальнейшем Александр Тарханов будет смелее задействовать воспитанника екатеринбургского клуба, тем более этот тренер умеет работать с молодёжью.

Алексей Гасилин

Гасилин, как и Головин, Баринов и Зуев, – победитель юношеского Евро-2013. В той же сборной России Дмитрия Хомухи были и некоторые другие футболисты, которые ранее дебютировали в РФПЛ. Радует, что в карьерах наших «золотых» ребят есть прогресс. Гасилин сыграл за «Амкар» полтайма в гостевом матче с «Ахматом». Спасти пермяков от поражения не сумел, но свои голы в элите ещё обязательно забьёт. Главное, чтобы Гаджи Гаджиев продолжал давать ему шансы.