Кучук отказался от наследия Бердыева. 7 тактических тезисов тура

Кучук отказался от модели Бердыева

Тактическая мини-революция в «Ростове», затеянная ещё на сборах, выглядит авантюрной, но с точки зрения Леонида Кучука – логичной. Прошлой осенью Кучук мотался на стажировку к гуру схемы 3-4-3 Джан-Пьеро Гасперини, остался под впечатлением от общения с итальянцем, а весной уже пытался строить по 3-4-3 днепродзержинскую «Сталь». Неизвестно, как Кучук объяснял тактику в «Ростове» – может, на яичнице и сосисках, как в бытность работы тренером киевского «Арсенала», – но уже после одного матча стало ясно, во что хочет играть новый «Ростов».

Схематически это выглядит так: впереди – большой форвард, цепляющийся за верховые мячи (Бухаров или Дядюн – неважно), два шустрых инсайда, центр, составленный из разрушителя и глубинного плеймейкера, и два латераля, пусть и очень среднего уровня. Явный упор делается на фланговые треугольники, Гацкан – Байрамян – Зуев и Юсупов – Устинов – Калачёв. Зуев и Калачёв при этом могут меняться полуфлангами в зависимости от ситуации.

Взаимодействие Устинова и Калачёва – один из самых интересных тактических моментов «Ростова» в Екатеринбурге. В главной майонезной банке Премьер-Лиги очень хорошая акустика, так что команды Калачёва новичку были слышны всем. «Когда мяч у меня, поднимайся выше!» – кричал Тимофей Устинову на старте матча (это самое цензурное и полезное – остальными репликами Калачёв «пихал» защитнику). Устинов хорошо чувствовал момент, когда нужно забежать на фланг под передачу Калачёва, и грамотно смещался за мячом в центр, так что очевидно, что читать и понимать игру он умеет, но его действия с мячом – ужас: Устинов допускал слишком много брака, подач в молоко, а в одном из моментов пошёл в обводку против Данцева настолько неудачно, что был вынужден нарушить правила.

Абсолютно точно ключевую роль в «Ростове» Кучука примерит на себя Артур Юсупов. Хватило одного матча, чтобы понять, как тактика 3-4-3 раскрывает и плюсы Юсупова, и минусы. Он подвижен, традиционно неплохо видит варианты передач вперёд (второй в «Ростове» по Packing – 36 – после Мацея Вилюша), жёлто-синие часто использовали Артура как помощника по выходу из-под прессинга, когда он опускался глубже, к центральным защитникам. При всём этом он недостаточно силён в оборонительной работе и принимает решения с невероятно низкой скоростью, как в моменте на скриншоте ниже.

«Зенит» слишком много бьёт издали

«Зенит» Луческу критиковали, особенно по весне, за утрату игрового рисунка, однако основная идея футбола Мирчи была ясна – доводить атаки до ударов с верных позиций, из штрафной площадки. «Зенит» делал ставку на качество ударов, а не на количество, и из-за этого стал лучшей командой Премьер-Лиги по xG, даже несмотря на смазанную концовку сезона. Таким же нацеленным на удары с «жирных» точек был и «Зенит» Виллаш-Боаша.

Из-за этого вдвойне удивительна карта ударов сине-бело-голубых в Хабаровске.

Отчасти в такой игре «Зенита» (всего 3 удара из штрафной!) виноват и «СКА-Хабаровск», выстроивший две плотные линии обороны – через хабаровские 5-4-1 «Зениту» было сложно пробираться. В некоторых моментах и сами петербуржцы готовили дальний удар (например, для Леандро Паредеса в начале матча). Однако были и моменты, не свойственные «Зениту» предыдущих тренеров – когда вместо острого продолжения с пасом под лицевую используется удар, у которого меньше шансов на успех.

Пока неясно, что это – контуры игры «Зенита» Манчини или просто хаотичные наброски. Однако и команда Виллаш-Боаша, и команда Луческу в такой ситуации сыграла бы через Смольникова и насытила центр штрафной. Команда Манчини от подобных решений пока отказывается.

Леандро Паредес слишком хорош для РФПЛ

Коллеги, работавшие на сборах «Зенита», рассказывали, насколько крут новичок сине-бело-голубых, которому нечего делать в нашей Премьер-Лиге (серьёзно, это уровень европейского топа). Паредесу хватило одной официальной игры, чтобы доказать это. Он разделил с Доменико Кришито третье место в туре по Packing, количеству отрезанных передачами вперёд соперников – чаще отрезали только Фернандо и… барабанная дробь… Михаил Александров из Тулы. По количеству передач в целом Паредес вообще лидер – 85 пасов.

Роберто Манчини видит Паредеса глубинным плеймейкером, и аргентинец умело исполнял знакомую роль, понимая открывания игроков «Зенита». Часто Паредес отрезал четвёрку полузащитников «СКА-Хабаровск», как на скриншоте ниже. Леандро организовал для Смольникова редкий опасный удар из штрафной, сделав классную диагональ, и уже оформил первую предголевую передачу в Премьер-Лиге. В прошлогодней «Роме» Паредес сделал 10 таких передач – больше, чем кто-либо в прошлом розыгрыше РФПЛ.

Возвращаясь к тексту о Бибрасе Натхо, написанном после матча ЦСКА в Каспийске: судя по стилистике нашего футбола, чемпионат выиграет команда, чей глубинный плеймейкер будет в лучшей форме и станет чаще обострять из глубины. Паредесу хватило одного матча, чтобы доказать: он готов к серьёзной конкуренции с Фернандо.

«Динамо» тяжело выходить из обороны

«Динамо» и «Тосно» – две команды стартового тура Премьер-Лиги с разочаровывающей Packing-статистикой: только у них в четвёрке лучших игроков по отрезанию соперников нет ни одного полузащитника или нападающего. Динамовскую ситуацию усугубляет ещё и то, что лучший по Packing после четвёрки защитников – Антон Шунин.

Такие цифры навязаны «Спартаком» и его прессингом, не слишком высоким, но очень грамотно выстроенным. Я смотрел матч из-за ворот, и оттуда создавалось впечатление, что красно-белых попросту больше – они грамотно перекрывали линии передач, а каждого игрока готовы были съесть вдвоём. Выход из-под прессинга удавался «Динамо» только в двух случаях: либо когда под передачи Хольмена и Шуньича открывался кто-то из тройки атакующих полузащитников, либо когда на движении удавалось отыгрывать Глушакова.

Однако в игре «Динамо» стоит выделить и несколько позитивных тактических тенденций.

1. Выход Самба Соу в перерыве сделал центр «Динамо» намного крепче – африканец допустил всего одну ошибку, которая могла стать серьёзной, тогда как Зотов и Сапета пожарили неожиданно много. В рамках конкретного матча замена Сапеты на Соу логична (при 0:2 на поле остался более креативный игрок), но по сезону пара Соу – Сапета смотрится более предпочтительно: в первом тайме Зотов дарил «Спартаку» невероятно много свободы.

2. Лучший игрок бело-голубых по объединённым данным Packing и отрезания соперников на приёме – Сергей Терехов, что доказывает его силу как крайнего защитника с акцентом на атаку. На уровне ФНЛ всегда было видно, что Терехов – идеальный игрок для покрытия фланга целиком: выносливый, умеющий обострять пасом вразрез, а не попусту пуляющий мяч в штрафную.

3. Юрию Калитвинцеву придётся ломать голову, кого из нападающих использовать в каждом матче. Вандерсон – это прыть, юркость, усиление игры внизу. Бечирай – типичный таргетмен, обожающий бороться и усиливающий игру вверху. Против «Спартака» оба сделали голевые передачи, оба были очень полезны в своей роли. Думаю, в дальнейшем выбор будет делаться под следующего соперника, хотя у Калитвинцева в загашнике есть и другой план – с использованием Вандерсона на позиции левого инсайда.

Глушакову неуютно без Зобнина

По ходу дерби Денис Глушаков совершил массу тактических ошибок, но главную из них не исправит даже Массимо Каррера.

Объясню, почему, здесь вообще нет связи с тактикой. Курбан Бердыев объяснил чемпионство «Спартака» остервенелой игрой, и мэтр отлично понимает: на первом месте в большинстве матчей красно-белых стоит мощнейший эмоциональный заряд. «Спартак» – команда по-хорошему психованная, в чьей игре многое решают эмоции, и реакция Дениса Глушакова на неточную передачу – та же эмоция, только лишняя. И открывающая «Динамо» громадную зону.

При этом даже такой подарок Глушакова можно было бы забрать обратно, будь Роман Зобнин не в заварушке с VIP-болельщиками, а здоровым и на поле. В таких моментах Зобнин – олицетворение контрпрессинга, игрок, способный вернуть мяч сразу после потери. А без него левый фланг закрывает Лоренсо Мельгарехо, даже не обозначающий прессинг Козлова. Почувствуйте разницу.

Краснодарский Вандерсон может стать королём

В прошлом сезоне «Краснодар» без Фёдора Смолова, на которого очень много играли всей командой, представал совсем другой командой, чем с ним. Теперь у «быков» вообще нет таких нападающих, как Смолов (раньше был Вандерсон), так что его позицию на острие занял Рикардо Лаборде, однако с ним в роли наконечника «Краснодар» играл точно так же. Лаборде не был «ложной девяткой», он цеплялся за мячи, как традиционный нападающий, но проиграл все 4 верховых единоборства и вообще не обострял своими передачами вперёд, что свойственно и Смолову в игровой модели «Краснодара». При этом говорить, что колумбиец провёл плохой матч, вообще нельзя – всё-таки человек сделал результат.

Зато по Вандерсону других оценок быть не может. Антон Михашенок в своей колонке по матчу писал, что любой игрок, умеющий идти в обводку, в наших реалиях становится королём, и Вандерсон иллюстрирует тезис в полной мере – бразилец сделал 9 удачных обводок и лишь однажды потерял мяч. По пяти созидательным показателям из шести – количество отрезанных соперников на дриблинге, в финальной трети, отрезанных защитников, отрезанных на приёме мяча, сводные данные передач вперёд и приёма таких передач – Вандерсон стал лучшим игроком «Краснодара». Такой комбо в стартовом туре больше не собрал никто.

Олег Кононов играет 3-4-3

Кононов – ещё один специалист, на которого наверняка повлияла заграничная стажировка. После отставки из «Краснодара» он летал в «Челси», в гости к Антонио Конте, и познавал кухню топ-клуба. Тактические уроки тоже послушал, иначе бы не стал ломать свою новую команду и прививать незнакомую как ей, так и себе схему. С «Амкаром» грозненцы играли 3-4-3, а Беким Балай, таранный форвард команды, играл будто бы ложную девятку, сильно уходя в глубину и открывая пространство для рывков двум инсайдам – Лео и Митришеву.

С выводами о функционировании схемы Кононова пока стоит переждать, но как минимум двум игрокам его команды комфортно в тактике 3-4-3. Олег Иванов чувствует себя местным Сеском Фабрегасом, раскидывая передачи из глубины и качественно обостряя из финальной трети (23 отрезанных соперника пасами в этой зоне – больше за тур набили только Кришито и краснодарский Вандерсон). А купленный летом Лео здорово открывался под передачи из глубины и уже отладил качественное взаимопонимание с Миладом Мохаммади. Бразилец, как и Вандерсон, тоже не боится обводить, что и помогло ему стать героем стартового матча грозненцев.

В материале использованы данные Wyscout и паблика «Пыльный чердак».

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