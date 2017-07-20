Уроки Капелло, Энрике и Клоппа. Воспитанники европейских топ-клубов в РФПЛ

Было время, и совсем недавно, когда престарелые звёзды вроде Роберто Карлоса, Милошевича или Это’О с удовольствием ехали в чемпионат России – снова почувствовать себя обожаемыми, ну и деньжат подкопить, разумеется. Звёзд в расцвете лет и в более благостные времена заманить в РФПЛ было непросто, а теперь, в эпоху повсеместной экономии, – практически нереально. В то же время воспитанников больших, даже великих команд в наши края время от времени заносит. Пускай зачастую не добравшихся до вершины клубной вертикали, и всё же. Яркий дебют в Премьер-Лиге аргентинского путешественника Лескано (вот уж поистине удивительной судьбы персонаж!) – подходящий повод для новой «переписи» выпускников лучших футбольных школ. Чтобы немного сузить рамки поиска, ограничимся Европой.

Хуан Лескано («СКА-Хабаровск»)

Коль скоро инфоповод для текста своей эффектной «рабоной» дал хабаровский аргентинец, с него и начнём. Мало кто не то что в России – в мире может похвастать учёбой в паре престижных футбольных заведений на разных континентах. Лескано – может. Азы футбола Хуан постигал в «Боке Хуниорс», продолжал образование в школе «Атлетико», а заканчивал в молодёжных командах «Ливерпуля» и мадридского «Реала». Как обладателя такого роскошного резюме занесло в российскую глубинку, можно только догадываться. В России невероятные приключения аргентинца продолжились: отыграв три года в Красноярске, Лескано отважился на ещё более безумный, с точки зрения соотечественников, шаг, переехав на Дальний Восток. Всё было не напрасно. В Хабаровске Хуан одержал свою первую в карьере значимую победу и наконец-то добрался до высшего дивизиона. Не испанского или английского, так хоть российского.

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В легендарной «Ла Масии» подготовка качественных футболистов поставлена на поток. Единицам избранных удаётся пройти все ступени подготовки от начала до конца. Многие останавливаются на предпоследней и охотно разбираются клубами менее переборчивыми и амбициозными. Рочина – из этой категории. В знаменательном для «Барселоны-Б» сезоне-2009/10, увенчавшемся победой молодых каталонцев в третьем по ранжиру дивизионе, Луис Энрике трижды выпускал Рубена на поле. В Сегунде молодой хавбек улучшил личную статистику, но на следующий уровень перешёл уже в другой команде и другой лиге, английской. Наибольших успехов из «одногруппников» Рочины по «Барсе» добились Марк Бартра, Хонатан дос Сантос и Нолито.

Капитана «Зенита» в равной степени могут считать своим воспитанником два клуба. Одно время «Дженоа» с «Ювентусом» на паях владели правами на перспективного защитника. С первого захода пробиться в основу «старой синьоры» Кришито было не просто сложно – по большому счёту невозможно. В обороне у Капелло такое созвездие собралось (Каннаваро, Тюрам, Кьеллини, Пессотто), что юному дублёру уже возможность тренироваться в таком окружении за счастье была. Не говоря уже о том, чтобы посидеть на лавке с великими. Однажды Дон Фабио такую возможность Миммо предоставил. Возможно, со временем и на замены начал бы подпускать, но в мае 2006-го сам лишился должности, а вместе с нею и возможности участвовать в судьбе юноши. В полосатой чёрно-белой футболке Кришито дебютировал только через год, после аренды в «Дженоа». Однако внимания тренеров сборной и скаутов «Зенита» игрок удостоился, опять-таки в Генуе.

У испанского легионера «Зенита» не менее, а пожалуй, и более знаменательное прошлое, чем у приятеля Кришито. Уроженец Мурсии с девяти лет занимался в системе лучшего клуба планеты XX века, в 17 лет дебютировал в Примере, делил раздевалку с Зиданом, Фигу, Роналдо и прочими мадридскими корифеями. Уже этих нескольких фактов Хави хватило бы на увлекательную автобиографию. Одна незадача – с трофеями в родном клубе не сложилось. С «Королевским клубом» он выиграл лишь испанский Суперкубок – остальные награды добирал в Лиссабоне, Манчестере и Петербурге. Зато регулярно.

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Во взрослой практике Фернандеша было 18 тренеров, но одного он наверняка вспоминает с особой теплотой и признательностью. Хосе Антонио Камачо «запустил» Мануэла во взрослый футбол спустя три недели после 18-летия. И не просто для галочки, лишь бы перед начальством отчитаться или болельщикам подыграть. Испанец и в дальнейшем исправно обеспечивал воспитанника клубной академии «Бенфики» игровыми минутами. Вызов Ману в первую сборную Португалии в феврале 2005-го только подтвердил проницательность Камачо. В середине нулевых Фернандеш небезосновательно слыл одним из самых больших талантов по своему возрасту, но в полной мере оправдать юношеские авансы, пожалуй, не сумел. Хотя школа, порода, если хотите, в его футболе по сей день чувствуется.

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Целая толпа именитых мастеров обязана путёвкой в большой футбол месье Венгеру. Сонг – в том числе. Французский тренер настоял на аренде 18-летнего хавбека «Бастии», протестировал его в АПЛ и Лиге чемпионов, после чего вынес резолюцию: берём. «Арсеналу» Алекс стоил смешных даже по меркам нулевых денег (один миллион фунтов), и эта инвестиция себя быстро окупила: Сонг не обманул ожиданий Венгера. В Лондоне камерунский полузащитник провёл семь лет: ничего существенного не выиграл – зато привлёк внимание «Барселоны». Где отчасти наверстал трофейные упущения, отпраздновав победу в чемпионате и Суперкубке Испании.

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«Моя самая большая мечта в жизни – играть перед 80 тысячами болельщиков на «Сигнал Идуна Парк», — делился с прессой сокровенным 18-летний Пауревич. На каком-то этапе она даже могла показаться осуществимой, не вмешайся случай. Несчастный для Ивана. Зимой-2009/10 Юрген Клопп обратил внимание на долговязого (194 см) парнишку из дубля «Боруссии». И не просто обратил – позвал на сбор основы в Марбелью. Счастью Пауревича не было предела. Увы, оно было недолгим. Сломав нос в противоборстве с одноклубником, немецкий хорват вернулся в клубный филиал. В «Боруссии II» Иван пользовался авторитетом, время от времени натягивал на бицепс капитанскую повязку, но больше к основе родного клуба не приближался. С первой Бундеслигой Пауревич познакомился только в «Ганновере», и не сказать, что близко (всего четыре матча). Прежде чем открыть для себя Премьер-Лигу России, Пауревич сходил во второй немецкий дивизион, а в прошлом сезоне отлучился в английский Чемпионшип. Для молодой уфимской команды опыт Пауревича – серьёзное подспорье. Юные одноклубники, небось, и не догадывались о столь богатом карьерном прошлом Ивана. Теперь – знают.