Панченко: после «Спартака» победно вскинул руки, потом понял: ничья

Кирилл Панченко забил в ФНЛ 24 гола и стал главной ударной силой команды. «Динамо» вернулось в Премьер-Лигу и в первом же матче со «Спартаком» он снова забил, а его команда совершила впечатляющий камбэк. На следующий день после матча Панченко пообщался с «Чемпионатом» и подвёл итоги дерби.



— Не передать словами наши эмоции, когда узнали календарь: первая же игра в РФПЛ и сразу с действующим чемпионом страны, — рассказывает Панченко. — Тренерский штаб настраивал, хотя на такие игры дополнительная мотивация не нужна. Глаза горели — забей Ионов на 2-й минуте, и всё могло сложиться по-другому, а так — пропустили два мяча. Нужно отдать должное атаке «Спартака» — мощная, быстрая, техничная. Эти два гола нас чуть-чуть надломили. В перерыве посидели, поговорили в раздевалке, и на второй тайм вышло совсем другое «Динамо» — мобильное.

Хорошо помню свой гол — Козлов отобрал, выбежали в контратаку. Бечирай поборолся, мяч отскочил в мою сторону, и я крикнул ему: «Оставь!». Фатос отошёл, а я попал в дальний угол. Видел гол на повторе, понравился. Удачно попал, потому что двигался целенаправленно на мяч и хорошо по нему приложился. В тот момент открылось второе дыхание: эмоциональный фон сумасшедший, болельщики гнали вперёд.

Бечирай поборолся, мяч отскочил в мою сторону, и я крикнул ему: «Оставь!»

В концовке дожали, хотя и до гола Ташаева были моменты — у Ионова, Вандерсона. Бразилец как раз и выдал в конце великолепную передачу, заметил Ташаева на фланге. Саша вклинился, замыкал на дальней штанге. Мяч застрял в ногах, он вместе с ним докатился до линии и в падении добил его в ворота. Молодец, в нужный момент забил важный гол, принёс команде очко. В целом игра получилась шикарной для зрителей: много голов, красивой борьбы — настоящее дерби. Эмоции переполняли — эта ничья сродни победе.



Матч закончился поздно, поэтому отмечать никуда не поехали. Да и не выиграли же, чтобы праздновать. На матчи приходят семьи, все разъехались по домам. Той ночью не мог уснуть — прокручивал в голове моменты, заново переживал игру. Толком не поспал, больше ворочался.

Вернувшиеся дважды! «Динамо» отыгралось с 0:2 в дерби со «Спартаком» Дерби первого же тура нового сезона принесло лихую концовку – вернувшееся из ФНЛ «Динамо» отыгралось с 0:2 в игре с чемпионом.

«Тактическую схему под «Спартак» не меняли, играли как в ФНЛ»

— Как готовились к дерби?

— Никаких секретов: тактическую схему под «Спартак» не меняли, играли как в ФНЛ. Главное было действовать с высокой концентрацией. В перерыве не было никаких криков, нервов. Звучали слова: «Не бросайте игру, ещё 45 минут, всё можно исправить». Спокойствие тренера передалось игрокам, чувствовали, что можно отыграться. Калитвинцев сказал, что надо добавить в скорости и реализовывать моменты. Свой ход он сделал, когда выпустил Ташаева и Вандерсона, — в итоге оба соорудили гол.



— Дмитрий Комбаров в интервью «Чемпионату» признал, что в концовке «Спартак» устал. Чувствовали, что «Динамо» свежее?

— Мы здорово поработали на сборах, физически команда хорошо готова. Видно, что ребята бегут, есть скорость, физическая мощь. Смотрели матч за Суперкубок, знали, что соперники отдали много сил. Мы добавили в агрессии, и «Спартак» подустал. Организм не обманешь, на том и сыграли. За счёт физики смогли дожать и забить второй мяч.



Специально ходил на матч за Суперкубок на стадион, всё-таки топовая игра. Тренер попросил каждого посмотреть за соперником на своей позиции. Я следил за Фернандо и Глушаковым, но в итоге действовал больше по бразильцу. Он ведёт игру «Спартака», надо было выключить его. Но не зацикливаться на этом, параллельно вести свою игру. Частично это получилось, во втором тайме у нас появились моменты. Хотя и в первом они тоже были.



— Понимали перед игрой, насколько она важна для болельщиков «Динамо»?

— Встречались с фанатами, они попросили выиграть у «Спартака» — это дерби испокон веков. Думаю, мы не разочаровали их и после 0:2 вернулись в игру.



Когда прозвучал финальный свисток — победно вскинул руки вверх. Это был очень тяжёлый матч, мы отдали столько сил и эмоций. Радовался, как от победы, но сегодня, переспав с этой мыслью, понял: это же всего лишь ничья. Ей можно порадоваться, но такая команда, как «Динамо», всегда должна побеждать. В следующих матчах постараемся выиграть.



По накалу игра со «Спартаком» напомнила матч с «Тосно». Встречались первая и вторая команды ФНЛ, мы на два очка опережали их — очень важная встреча. Проигрывая 0:1, в итоге мы победили 2:1 на выезде. Было много радости — хотели обыграть сильного соперника, оторваться в таблице и решить задачу выхода в РФПЛ. Эмоции тогда переполняли, как и после ничьей в дерби.

— Для вас было важно забить «Спартаку»?

— Настраивался на это. До того забивал только «Спартаку-2» в ФНЛ. Мог забить за ЦСКА — перед глазами тот момент, когда мы громили их на «Открытии». Надо было просто ударить в угол, наверняка залетел бы, но я пробил на силу и попал в крестовину. Переживал, конечно, но недолго — от моего промаха ничего не зависело, команда крупно выигрывала.



Сейчас получилось забить «Спартаку». У меня есть огромное желание забивать в каждом матче. Работаю над этим компонентом, оттачиваю удары на тренировках. Мы много времени посвящаем этому элементу. 15 голов за сезон, как уже было сказано, это хороший результат для нападающего. Мне есть к чему стремиться.



В раздевалке после матча все порадовались, заходили руководители клуба, благодарили. Ну и, конечно, звучал наш общий с болельщиками заряд — как после игры, когда мы подходим к трибунам и кричим: «Одна жизнь, одна команда». Так пошло с ФНЛ и так, я надеюсь, продолжится в РФПЛ.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Папа покритиковал за обрез во втором тайме»

— Что сказал отец? Он был на матче?

— Папа бывает на каждой игре, переживает за меня. Критика? Куда без этого. Сначала поздравил с голом, а потом указал на ошибки. Например, на обрез во втором тайме. Меня накрыл Фернандо, с этого началась атака. Сказал, что на таком уровне надо быстрее работать с мячом.

По накалу игра со «Спартаком» напомнила матч с «Тосно».

— Мнения болельщиков при выборе лучшего игрока «Спартака» прошлого сезона разделились: Зобнин, Фернандо, Глушаков имеют примерно равное количество сторонников. Если по этой игре: кто лучший в «Спартаке»?

— Промес отлично сыграл: забил гол, отдал результативную передачу. Он и в том сезоне играл здорово — много ассистов, голов, качественный футболист. Фернандо хорош, Луис Адриано забивал по пять мячей в Лиге чемпионов за «Шахтёр», Зе Луиш шикарно действует «на втором этаже». Подбор исполнителей что надо, трудно кого-то выделить. «Спартак» силён не каким-то одним, двумя или тремя футболистами — в первую очередь он силён командой. Видна сыгранность, командная скорость: вперёд бегут очень быстро и быстро возвращаются назад.

Как фанаты «Спартака» и «Динамо» встретили возвращение бело-голубых в РФПЛ «Динамо» и «Спартак» сыграли вничью в Химках – 2:2. О том, как фанаты болели и хулиганили, – в нашей фотоленте.

— Как оцените работу бригады судьи Карасёва на дерби?

— Карасёв — квалифицированный судья, и его бригада, на мой взгляд, сработала хорошо. Нам давали играть, получился качественный футбол. Они избрали такую тактику, и всё было на уровне. Не зря Карасёв часто судит топ-матчи, в том числе в еврокубках и на уровне сборных.

— Камбэк «Динамо» в дерби — это повод утверждать, что команда точно не вылетит?

— По одному матчу судить трудно, но, думаю, «Динамо» точно не вылетит. Отдадим все силы, равнодушных не будет ни в одной игре. Ребята играют с душой, это видно.



Взять хотя бы новичка Вандерсона. С первой тренировки стало ясно, что это очень качественный футболист. Хотя мы и так все знаем его возможности по игре за «Краснодар». Это классный нападающий, техничный, может реализовать момент — на тренировках грамотно раскладывает мячи по углам, голова светлая. Вандерсон «Динамо» точно усилил.



— Зобнин смотрел игру с VIP-трибуны, там на него напали фанаты «Динамо». Как оцените этот эпизод?

— Не знаю, что там был за конфликт, не могу говорить. Но в любом случаем не стоит доходить до оскорблений. Я желаю Роме удачи и скорейшего восстановления, всё-таки тяжёлая травма. Главное — не сломаться. Зобнин — качественный игрок, он и сборной обязательно поможет. Желаю ему здоровья.

VIP-избиение. Фанаты «Динамо» нападали на Зобнина и не только (ВИДЕО) К «Спартаку» вернулся злой, горячий и буйный соперник.

— Когда вы поняли, что поступили правильно, выбрав «Динамо», а не ЦСКА?

— Я уходил в «Динамо» за игровой практикой. Меня хорошо приняли, и сейчас мы как одна большая семья. По прошествии полугода, когда была хоть и небольшая, но возможность вернуться в ЦСКА, мне предложили остаться в «Динамо» на полноценной основе. Я вжился в команду, привык постоянно играть — в отличие от ЦСКА, где мало выходил на поле. Взвесил все за и против, пообщался с семьёй и выбрал «Динамо». Нисколько не жалею, но при этом говорю: «Большое спасибо ЦСКА — я всегда будут помнить об этом клубе». До сих пор общаюсь со многими «армейцами»: Игнашевичем, Дзагоевым, Набабкиным. Кирилл вот звонил, поздравлял с голом.



— Каким местом по итогам сезона вы будете довольны?

— Мы хотим забраться как можно выше. Понимаю, что на дистанции возможны осечки или какой-то спад. Все теряют очки, но лично мне хочется зарабатывать их в каждой игре.

До сих пор общаюсь со многими «армейцами»: Игнашевичем, Дзагоевым, Набабкиным. Кирилл вот звонил, поздравлял с голом.

— Как изменилось «Динамо» после выхода из ФНЛ?

— Большой плюс, что сохранился костяк команды, и добавилось три-четыре хороших новичка. Не нужно обтираться, сыгрываться — все друг друга знают. Прекрасно понимаем силу РФПЛ. Думаю, что в этом году у нас есть хорошие шансы проявить себя как команда. Ребята все молодые, амбициозные. Дай бог, чтобы этот сезон стал для «Динамо» удачным.



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