10 интересных трансферов РФПЛ, которые вы могли не заметить

Пока все обсуждают трансферы «Зенита» и следят за игроками, которые могут пополнить топ-клубы, команды, не находящиеся под постоянным светом софитов, привезли в Россию несколько интересных легионеров.



P.S. В этом списке отсутствуют иностранные новички «Ростова». Подробнее о них вы можете прочитать здесь.

Лео Родригес Лима, «Ахмат»

18 лет, нападающий, 2 млн евро



«Терек» закончил прошлый сезон на пятом месте, однако на его трансферы традиционно редко обращают особое внимание. А зря. После переименования «Ахмат» сделал несколько очень интересных покупок. Среди них – Лео Лима, который уже успел поразить нас, а заодно и Роналдиньо своей техникой.

Бразильский волшебник наверняка оценил действия соотечественника. Вообще, Лео только начинает карьеру (по виду и игре не скажешь) и в ближайшем будущем может вырасти в по-настоящему сильного игрока. Лео – нападающий второго плана, разнообразный в манере игры и тяготеющий к флангу. Ему всего 18, потому Олег Кононов может слепить из Лео такого игрока, которого хочет.

Фелипе Сампайо, «Ахмат»

Защитник, 22 года, свободный агент



Надёжный центральный защитник из Бразилии – настоящая редкость. Фелипе Сампайо не хватал звёзд с неба в португальской «Боавиште», но при этом свою работу выполнял без нареканий. Сампайо обладает высоким ростом (191 см), но при этом достаточно подвижен. А ещё Филипе – грозное оружие при стандартах у чужих ворот. Он неплохо играет на перехватах, но имеет определённые проблемы с первым пасом и построением игры. Тут Сампайо ещё есть куда расти.

Раванелли Феррейра, «Ахмат»

Полузащитник, 19 лет, 800 тыс. евро



Последний из бразильской колонии «Ахмата», завезённой в Грозный на данный момент. Раванелли провёл всего сезон на взрослом уровне за «Понте-Прету», но успел приглянуться селекционерам из «Ахмата». Он привык играть в опорной зоне, но разрушителем его никак не назовёшь. Грамотный билдап, неплохие диагонали и умение исполнить стандарт – то, чем Раванелли выделялся в Бразилии. Пока Кононов не спешит вводить его в стартовый состав, но по ходу сезона молодой полузащитник может стать ключевым игроком грозненцев.

Горан Чаушич, «Арсенал»

25 лет, полузащитник



Сербские легионеры традиционно здорово приживаются в нашем чемпионате. Горан Чаушич к 22 годам успел поиграть в Турции и Испании, потому «Арсенал» идёт на минимальные риски. Чаушич в игре с «Локомотивом» был лучшим по точности передач – 90,2% — и вообще был метрономом атак туляков. Правда, у Горана есть проблемы с отбором мяча – в этом компоненте партнёрам по полузащите придётся его страховать.

Гаточ Паном, «Анжи»

22 года, полузащитник, свободный агент



Нового полузащитника скауты «Анжи» нашли аж в Эфиопии. Гаточ Паном ещё не выступал в зарубежных клубах, потому махачкалинцы серьёзно рискуют. Впрочем, Паном ещё довольно молод и действительно перспективен. Прототипом Гаточа можно считать Поля Погба – он так же статен, техничен и любит дирижировать атаками команды из глубины. Он действительно выделялся в чемпионате Эфиопии, но в РФПЛ ему придётся переходить на куда более высокий уровень. Вполне возможно, через время Гаточ заслужит внимание более серьёзных клубов… И будет уверять всех, что он русский.

Джаба Липартия, «Анжи»

Полузащитник, 29 лет, свободный агент



Сложите все стереотипы о грузинском футболисте и получите более-менее точное представление о новичке «Анжи» Джабе Липартии. Классический 10-й номер, заточенный на креатив и построение атакующих действий. В луганской «Заре» Липатия был одним из ключевых игроков, Григорян, похоже, видит его в похожей роли. Техника и умение сыграть в пас – с этим у Липартии всё в порядке.

Самба Сов, «Динамо»

27 лет, полузащитник, свободный агент



В лице Сова «Динамо» приобрело лайт-версию Н’Голо Канте. Учитывая то, что Самба находится в расцвете сил и достался бело-голубым бесплатно, этот трансфер определённо можно отнести к числу успешных. По словам Юрия Калитвинцева, Самба ещё не набрал всех нужных кондиций, но уже в игре со «Спартаком» он помог динамовцам взять под контроль центр поля. В Турции, где Сов выступал до этого, у него были отменные показатели при игре в обороне – 2,5 отбора, 1,6 перехвата за игру. Из минусов – чрезмерная любовь к фолам. Порой Самба действительно слегка заносит.

Защитники позволяют веселиться. Четыре вывода по дерби Проблем у «Динамо» и «Спартака», учитывая их стремления в сезоне, в дерби вскрылось предостаточно.

Анте Вукушич, «Тосно»

Нападающий, 26 лет, свободный агент



«У Вукушича длительное время была изменена верхняя часть лёгких. Лёгочная ткань имеет тонкие стенки, которые могут разорваться даже при кашле. Лёгкое Вукушича под давлением воздуха извне со временем уменьшается до размера с кулак», — рассказал «Чемпионату» врач «Тосно» Ярослав Бугаев. Если у Анте не будет проблем со здоровьем, у него не должно возникнуть проблем с попаданием в основной состав, ведь он действительно обладает талантом. Правда, с голами у хорвата туговато – больше 10 мячей за сезон он забивал ещё в 2011 году. С тех пор – не больше четырёх. Статистика пока скорее настораживает.

«Любой полёт мог обернуться смертью». Как врачи спасли игрока «Тосно» Врач «Тосно» рассказал, как врачи спасали жизнь новичка команды Анте Вукушича, у которого обнаружились проблемы с лёгкими.

Нуну Роша, «Тосно»

Полузащитник, 25 лет

В РФПЛ появился ещё один легионер из Кабо-Верде – Зе Луиш теперь не в гордом одиночестве. Определить позицию Роша тяжело. В «Университате» он выступал на позиции и нападающего, и плеймейкера, и левого полузащитника. Он неплохо умеет играть 1 в 1 против защитника, может сделать обостряющую передачу или зарядить с дальней дистанции. В общем, разносторонний игрок, с талантами которого мы познакомимся уже по ходу сезона.

Андерсон Карвальо, «Тосно»

Полузащитник, 27 лет, свободный агент



Карвальо – опорный полузащитник, которого регулярно как магнитом тянет в атаку. Это не чистый разрушитель, который несколько раз за матч переходит центр поля. Андерсон неплохо умеет играть в пас и здорово подключается к стандартам. Само собой, это отражается на его надёжности — он может потерять позицию или упустить резкого соперника. Сперва может показаться, что у Карвальо есть лишний вес (где-то мы уже это видели, правда?), но это его оптимальная форма. По его словам, когда он играл в Японии и скинул 8 кг, получил первую в карьере травму. Ах да. Вполне возможно, что Андерсон решился на переезд в Россию после совета Эмина Махмудова, игравшего с бразильцем в «Боавиште». По словам Карвальо, Эмин – его большой друг. А ещё Неймар.