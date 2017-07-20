Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Самба Сов
Текст: Марк Бессонов
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

10 интересных трансферов РФПЛ, которые вы могли не заметить

Кантеподобный опорник для «Динамо», друг Махмудова из «Боавишты», нападающий с маленьким лёгким и другие интересные новички РФПЛ.
20 июля 2017, четверг. 18:30. Футбол

Пока все обсуждают трансферы «Зенита» и следят за игроками, которые могут пополнить топ-клубы, команды, не находящиеся под постоянным светом софитов, привезли в Россию несколько интересных легионеров.

P.S. В этом списке отсутствуют иностранные новички «Ростова». Подробнее о них вы можете прочитать здесь.

Лео Родригес Лима, «Ахмат»

18 лет, нападающий, 2 млн евро

«Терек» закончил прошлый сезон на пятом месте, однако на его трансферы традиционно редко обращают особое внимание. А зря. После переименования «Ахмат» сделал несколько очень интересных покупок. Среди них – Лео Лима, который уже успел поразить нас, а заодно и Роналдиньо своей техникой.

Бразильский волшебник наверняка оценил действия соотечественника. Вообще, Лео только начинает карьеру (по виду и игре не скажешь) и в ближайшем будущем может вырасти в по-настоящему сильного игрока. Лео – нападающий второго плана, разнообразный в манере игры и тяготеющий к флангу. Ему всего 18, потому Олег Кононов может слепить из Лео такого игрока, которого хочет.

Фелипе Сампайо, «Ахмат»

Защитник, 22 года, свободный агент

Надёжный центральный защитник из Бразилии – настоящая редкость. Фелипе Сампайо не хватал звёзд с неба в португальской «Боавиште», но при этом свою работу выполнял без нареканий. Сампайо обладает высоким ростом (191 см), но при этом достаточно подвижен. А ещё Филипе – грозное оружие при стандартах у чужих ворот. Он неплохо играет на перехватах, но имеет определённые проблемы с первым пасом и построением игры. Тут Сампайо ещё есть куда расти.

Раванелли Феррейра, «Ахмат»

Полузащитник, 19 лет, 800 тыс. евро

Последний из бразильской колонии «Ахмата», завезённой в Грозный на данный момент. Раванелли провёл всего сезон на взрослом уровне за «Понте-Прету», но успел приглянуться селекционерам из «Ахмата». Он привык играть в опорной зоне, но разрушителем его никак не назовёшь. Грамотный билдап, неплохие диагонали и умение исполнить стандарт – то, чем Раванелли выделялся в Бразилии. Пока Кононов не спешит вводить его в стартовый состав, но по ходу сезона молодой полузащитник может стать ключевым игроком грозненцев.

Горан Чаушич, «Арсенал»

25 лет, полузащитник

Сербские легионеры традиционно здорово приживаются в нашем чемпионате. Горан Чаушич к 22 годам успел поиграть в Турции и Испании, потому «Арсенал» идёт на минимальные риски. Чаушич в игре с «Локомотивом» был лучшим по точности передач – 90,2% — и вообще был метрономом атак туляков. Правда, у Горана есть проблемы с отбором мяча – в этом компоненте партнёрам по полузащите придётся его страховать.

Гаточ Паном, «Анжи»

22 года, полузащитник, свободный агент

Нового полузащитника скауты «Анжи» нашли аж в Эфиопии. Гаточ Паном ещё не выступал в зарубежных клубах, потому махачкалинцы серьёзно рискуют. Впрочем, Паном ещё довольно молод и действительно перспективен. Прототипом Гаточа можно считать Поля Погба – он так же статен, техничен и любит дирижировать атаками команды из глубины. Он действительно выделялся в чемпионате Эфиопии, но в РФПЛ ему придётся переходить на куда более высокий уровень. Вполне возможно, через время Гаточ заслужит внимание более серьёзных клубов… И будет уверять всех, что он русский.

Джаба Липартия, «Анжи»

Полузащитник, 29 лет, свободный агент

Сложите все стереотипы о грузинском футболисте и получите более-менее точное представление о новичке «Анжи» Джабе Липартии. Классический 10-й номер, заточенный на креатив и построение атакующих действий. В луганской «Заре» Липатия был одним из ключевых игроков, Григорян, похоже, видит его в похожей роли. Техника и умение сыграть в пас – с этим у Липартии всё в порядке.

Самба Сов, «Динамо»

27 лет, полузащитник, свободный агент

В лице Сова «Динамо» приобрело лайт-версию Н’Голо Канте. Учитывая то, что Самба находится в расцвете сил и достался бело-голубым бесплатно, этот трансфер определённо можно отнести к числу успешных. По словам Юрия Калитвинцева, Самба ещё не набрал всех нужных кондиций, но уже в игре со «Спартаком» он помог динамовцам взять под контроль центр поля. В Турции, где Сов выступал до этого, у него были отменные показатели при игре в обороне – 2,5 отбора, 1,6 перехвата за игру. Из минусов – чрезмерная любовь к фолам. Порой Самба действительно слегка заносит.

Защитники позволяют веселиться. Четыре вывода по дерби
Проблем у «Динамо» и «Спартака», учитывая их стремления в сезоне, в дерби вскрылось предостаточно.

Анте Вукушич, «Тосно»

Нападающий, 26 лет, свободный агент

«У Вукушича длительное время была изменена верхняя часть лёгких. Лёгочная ткань имеет тонкие стенки, которые могут разорваться даже при кашле. Лёгкое Вукушича под давлением воздуха извне со временем уменьшается до размера с кулак», — рассказал «Чемпионату» врач «Тосно» Ярослав Бугаев. Если у Анте не будет проблем со здоровьем, у него не должно возникнуть проблем с попаданием в основной состав, ведь он действительно обладает талантом. Правда, с голами у хорвата туговато – больше 10 мячей за сезон он забивал ещё в 2011 году. С тех пор – не больше четырёх. Статистика пока скорее настораживает.

«Любой полёт мог обернуться смертью». Как врачи спасли игрока «Тосно»
Врач «Тосно» рассказал, как врачи спасали жизнь новичка команды Анте Вукушича, у которого обнаружились проблемы с лёгкими.

Нуну Роша, «Тосно»

Полузащитник, 25 лет

В РФПЛ появился ещё один легионер из Кабо-Верде – Зе Луиш теперь не в гордом одиночестве. Определить позицию Роша тяжело. В «Университате» он выступал на позиции и нападающего, и плеймейкера, и левого полузащитника. Он неплохо умеет играть 1 в 1 против защитника, может сделать обостряющую передачу или зарядить с дальней дистанции. В общем, разносторонний игрок, с талантами которого мы познакомимся уже по ходу сезона.

Андерсон Карвальо, «Тосно»

Полузащитник, 27 лет, свободный агент

Карвальо – опорный полузащитник, которого регулярно как магнитом тянет в атаку. Это не чистый разрушитель, который несколько раз за матч переходит центр поля. Андерсон неплохо умеет играть в пас и здорово подключается к стандартам. Само собой, это отражается на его надёжности — он может потерять позицию или упустить резкого соперника. Сперва может показаться, что у Карвальо есть лишний вес (где-то мы уже это видели, правда?), но это его оптимальная форма. По его словам, когда он играл в Японии и скинул 8 кг, получил первую в карьере травму. Ах да. Вполне возможно, что Андерсон решился на переезд в Россию после совета Эмина Махмудова, игравшего с бразильцем в «Боавиште». По словам Карвальо, Эмин – его большой друг. А ещё Неймар.

Новичок «Тосно»: уже 10 лет знаком с Неймаром – он вообще не изменился!
В РФПЛ появился новый Карвальо. Это не первый вызов в невероятной жизни бразильского новичка «Тосно».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Новости. Футбол
20 июля 2017, четверг
19:14 Бердыев: «Зенит» – амбициозный клуб, игра будет интересная
19:14 Удальцов: РФПЛ отказала «Динамо» и «Анжи» в обмене кругами
19:10 «Спартак» может получить 50% от суммы перехода Кариоки в мексиканский «Тигрес»
19:02 Тренер женской сборной России Фомина: мы просто обязаны выиграть у шведок
19:00 Пономарёв: судейство – наш бич, но с Карасёвым ЦСКА – «Локо» пройдёт нормально
18:58 Черномырдина: на женском чемпионате Европы меня удивляет поддержка зрителей
18:58 Рукас: уверен, что «Зенит» — это большой шаг в моей карьере
18:57 Гончаренко: ЦСКА не прогадал, выбрав Австрию для двух предсезонных сборов
18:46 «Динамо» осудило проявление расизма после штрафа по итогам матча со «Спартаком»
18:43 Орлов: Безбородов не испортил праздник «Спартаку», но «Локомотив»-то при чём?
18:36 «Спартак» и Глушаков не могут договориться об условиях нового контракта
18:31 «Рубин» сообщил «Лацио», что не намерен продавать Азмуна в течение этого сезона
18:21 «Монако» может пожаловаться на клубы, контактировавшие с Мбаппе
18:14 Рукас подписал с «Зенитом» контракт на четыре года
18:12 Рахимов: Рыбусь будет очень полезен для «Локомотива», это качественный игрок
18:11 Правительство Ростовской области приобрело права на трансляцию матчей «Ростова»
17:56 Мак снимком из аэропорта опроверг информацию о возможном трансфере в «Локомотив»
17:55 Болельщики смогут обнять Руни за £ 500 в рамках благотворительной акции
17:49 Андрей Иван: буду стремиться вместе с «Краснодаром» выиграть чемпионат России
17:38 КДК оштрафовал курский «Авангард» за скандирование зрителями нацистских реплик
17:37 «Ювентус» готов заплатить «Валенсии» € 45 млн за Канселу и Гарая
17:35 Назначен арбитр на матч за Суперкубок УЕФА «Реал» — «Манчестер Юнайтед»
17:32 В Джибути расформировали национальную команду из-за плохих результатов
17:30 Алаев: РФС намерен приложить все усилия для полного искоренения дискриминации
17:29 Начала работу система мониторинга случаев дискриминации при РФС
17:17 Полузащитник тульского «Арсенала» Стеклов перешёл в «Енисей»
17:15 Панченко: бригада Карасёва в дерби сработала хорошо, нам давали играть
17:11 «Рома» объявила о переходе Дефреля из «Сассуоло»
17:05 Смертин: на матчи РФПЛ повышенной опасности будем направлять двух наблюдателей
16:56 «Динамо» оштрафовано на 250 тыс. рублей за расистские скандирования болельщиков
16:45 Панченко: схему под «Спартак» не меняли, играли, как в ФНЛ
16:44 КДК оштрафовал «Динамо» на 25 тыс. рублей за баннер «Привет хрюшки..»
16:43 КДК оштрафовал «Спартак» на 50 тыс. рублей за оскорбительный баннер
16:41 Цаллагов и Джорджевич могут перейти в тульский «Арсенал»
16:38 КДК оштрафовал «Спартак» и «Локомотив» по итогам матча за Суперкубок
16:37 КДК оштрафовал «Спартак» на 250 тыс. рублей за расистские кричалки болельщиков
16:30 Панченко: Зобнин качественный игрок, желаю ему здоровья, главное — не сломаться
16:24 КДК оштрафовал «Ахмат» за использование громкоговорителя для поддержки команды
16:09 Агент: интерес к Давыдову есть, хочется, чтобы Денис имел игровую практику
16:08 «Краснодар» договорился с «Младой Болеслав» о переходе Комличенко
16:01 Защитник «Нефтчи» Наваловский бесплатно перейдёт в «СКА-Хабаровск»
15:46 Смолов входит в шорт-лист «Депортиво»
15:44 Тошич на матче ЦСКА — «Локомотив» попрощается с «армейскими» болельщиками
15:30 Экс-игрок «Анжи» Обертан может продолжить карьеру в «Левски»
15:26 «Зенит» проявляет интерес к защитнику «Марселя» Роланду
Все новости RSS
Партнерский контент
Кто из призёров прошлого сезона РФПЛ произвёл на вас наилучшее впечатление на старте нового чемпионата?
Архив →
© championat.com, 2000–2017