Хорватский Лэмпард в «Спартаке»? Кто такой Пашалич из «Челси»

Всё, что нужно знать о возможном новичке «Спартака» Марио Пашаличе, — о тяжёлой болезни, пенальти в Суперкубке Италии и переезде в Москву.

В комментариях в «Инстаграме» возможному новичку «Спартака» Марио Пашаличу уже начали писать болельщики красно-белых: «WelcometoSpartak». На самом деле пока ничего не решено — футболист «Челси» раздумывает над разными вариантами аренды. Например, испанские медиа пишут, что Пашалич может оказаться не в Москве, а в севильском «Бетисе». Ещё один вариант продолжения карьеры — «Галатасарай», где работает первый тренер Марио в «Хайдуке» Игор Тудор.

«Пашалич мне звонил уже два раза, мы постоянно переписываемся, — рассказал корреспонденту «Чемпионата» бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса. — Я его хорошо знаю. Марио спрашивал у меня про Россию, про «Спартак». Я ему сказал, что перед чемпионатом мира в этой стране большое внимание уделяется футбольной инфраструктуре. У «Спартака» отличный новый стадион, в России строится большое количество новых арен. Думаю, Пашалич хочет поиграть в России. Я ему посоветовал сразу соглашаться на предложение «Спартака». Три с половиной года я играл в этом клубе и после последнего чемпионства почувствовал невероятно сильные эмоции. Только этот великий клуб может их дать. Об этом я Пашаличу и сказал».

Марио Пашалич

Родился 9 февраля 1995 года в Майнце

Рост: 188 см

Вес: 78 кг

Позиция: центральный полузащитник/опорник

Ведущая нога: обе

В прошлом сезоне сыграл за «Милан» 26 матчей, забил 5 голов и отдал одну голевую передачу

Цена: € 8 млн

Главное достижение: забил победный пенальти за «Милан» в Суперкубке Италии

Провёл 2 игры за первую сборную Хорватии 9 февраля 1995 года в Майнце188 см78 кгцентральный полузащитник/опорникобеза «Милан» 26 матчей, забил 5 голов и отдал одну голевую передачу€ 8 млнзабил победный пенальти за «Милан» в Суперкубке Италии2 игры за первую сборную Хорватии

Поборол стафилококк

Марио Пашалич родился в немецком Майнце в семье хорватских эмигрантов, но футболом начал заниматься уже в родной стране — в школе клуба ГОШК. В 10 лет скауты одной их лучших академий мирового футбола из «Хайдука» заметили мальчика и забрали его в Сплит.

Во всех молодёжных командах «Хайдука» Пашалич выделялся благодарю росту и бомбардирским качествам. В 16 лет он забил 17 голов в юношеском чемпионате Хорватии, выступая на позиции центрального полузащитника, а через год принёс «молодёжке» чемпионство, забив победный гол в ворота команды «Хрватски Драговоляц» и заслужив свой шанс в первой команде.

Но дебют в основе задержался на полгода. Во время «предсезонки» с главной командой у Пашалича обнаружили стафилококковую инфекцию, и полузащитник был вынужден лечиться от тяжёлой болезни в течение полугода. Всё это время своего футболиста поддерживал тренер Игор Тудор, при котором в итоге Пашалич и дебютировал в апреле 2013-го.

Чтобы заинтересовать примерно все европейские топ-клубы, Пашаличу понадобился всего один полноценный сезон в основе «Хайдука». Марио выиграл с родной командой Кубок Хорватии и был продан «Челси» за € 2,5 млн.

0 матчей за «Челси»

Как это часто бывает с молодыми и перспективными футболистами, которые переходят в «Челси», Пашалич не сыграл в АПЛ ни одного матча и пошёл по пути Марко ван Гинкела, Лукаса Пиазона и Томаша Калаша. Сначала хорватский талант не смог получить разрешение на работу в Англии и отправился на сезон в «Эльче».

В следующем году Пашалич стал частью сделки по аренде Фалькао: колумбиец был арендован «Челси», а молодой полузащитник отправился в обратном направлении, в «Монако». Дебют хорвата пришёлся на матч Лиги чемпионов против «Янг Бойз», в котором он сразу же забил. А вот в чемпионате Франции Пашалич стартовал неудачно: вышел в основе на матч с «Ниццей», но уже через 25 минут был заменён Леонардо Жардимом.

Последний сезон Пашалич провёл в «Милане» старого образца. Здесь он завоевал свой первый трофей за пределами Хорватии, забив решающий пенальти в послематчевой серии в Суперкубке Италии в ворота Буффона. Позже Марио скажет, что это был самый важный удар в его карьере, а его агент — что хорват влюблён в «Милан». Похоже, в новый, «китайский» вектор в развитии клуба Пашалич не вписался, иначе бы продлил аренду ещё на сезон.

Прототип — Модрич, кумир — Лэмпард

На родине Пашалича, как любого более-менее талантливого полузащитника, сравнивали с Лукой Модричем. В загребском «Динамо» звёздный футболист тоже делал упор на атаку и уже позже стал играть бокс-ту-бокс. Самому Марио больше нравятся сравнения с Фрэнком Лэмпардом.

«Считаю его очень классным футболистом, — говорил Плетикоса. — Играет от штрафной до штрафной, такой «бокс-ту-бокс». У него очень хорошее чувство позиции, много голов забивает. Он действительно усилит «Спартак», особенно после травмы Зобнина. Непросто играть на три фронта, нужно много игроков. Если Пашалича возьмут, он точно усилит «Спартак». Надо подчеркнуть, что он очень хороший парень. Его отношение к игре очень понравится и болельщикам, и партнёрам по команде».

Пашалич любит бить с правой и с левой, отлично играет головой и неплохо видит поле. Зобнина он заменит вряд ли — заткнуть дыры слева в атаке или справа в обороне хорватом не получится. Скорее футболист «Челси» будет конкурировать с Фернандо, Глушаковым и Поповым в центре поля. После нуля в графе «Выигранные единоборства» у капитана «Спартака» в дерби с «Динамо» это приобретение выглядит закономерным.

Как сообщал вчера комментатор Нобель Арустамян, «Спартак» и «Челси» уже согласовали аренду Марио Пашалича на один год без права выкупа. Клубы устно договорились о деталях сделки, всю зарплату игрока на себя берёт «Спартак». Теперь Пашалич раздумывает, хочет ли он переехать в Москву.

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