Туда и обратно. Как Томас Рукас после европейского вояжа вернулся домой

Томас Рукас не прижился в академиях «Зенита» и «Локомотива», зато нашёл себя в Португалии. Следующая задача – пробиться в основу «Зенита».

Томас Рукас

Возраст: 20 лет

Позиция: центральный защитник

Играл за: «Сибирь-2», «Локомотив-2», «Лейрия», «Спортинг-Б», «Хетафе-Б»

Любимая команда: «ПСЖ»

Любимый игрок: Анджело Огбонна

Россия

«Зенит» продолжает политику по возвращению воспитанников. На очереди – Томас Рукас, в 16 лет покинувший Санкт-Петербург в поисках игровой практики и вернувшийся в родной город спустя почти четыре года.

Вместе с братом-близнецом Андрюсом Томас начал заниматься футболом лишь в 11 лет. Их отец, этнический латыш Гинтарас Рукас, мастер спорта по дзюдо, был знаком с президентом клуба «Автово» и устроил сыновей в команду. Через год на братьев обратила внимание СДЮШОР «Зенита». Правда, воспитанником «Зенита» Томаса можно назвать с ну очень большой натяжкой. В академии клуба он пробыл два года, не сработался с главным тренером и вернулся в «Автово».

В академии «Зенита» Томас пробыл два года, не сработался с главным тренером и вернулся в «Автово».

Потом была поездка в Новосибирск – мизерные зарплаты, жизнь без родителей, суровая погода. 12 матчей за вторую команду «Сибири» хватило для того, чтобы в очередь за братьями выстроились «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Динамо». Андрюс ушёл в «Динамо», много тренировался с первой командой, пользовался доверием Станислава Черчесова, но в 2016 решил переехать в Тулу, где по сей день играет за вторую команду «Арсенала».

Томас отправился в «Локомотив», но здесь ему закрепиться не удалось. Леонид Кучук не спешил подтягивать молодого защитника к первой команде, а после ухода тренера почти перестал играть даже за молодёжку. Может, не сложилось потому, что тренеры ставили его на позицию левого защитника, хотя сам он себя видел исключительно центральным (что логично при росте 192 см). Тем не менее опыт игры в «Локо» пошёл Рукасу на пользу – он много общался с Сычёвым, Сапатером и Обинной, прислушивался к их советам. Возможно, кто-то из них и посоветовал Томасу попробовать себя за рубежом.

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Европа

В Португалии новый проект открыл российский бизнесмен Сергей Толстиков, выкупивший акции клуба «Лейрия». К себе он позвал сразу ряд талантливых российских футболистов, в том числе и Рукаса. Здесь всё было по-другому.

«Русская мафия, зачем приехали?» Лысцов – наш человек в «Бенфике» Наш спецкор встретился в Краснодаре с русским легионером «Бенфики» Виталием Лысцовым и разузнал, как его из «Локо» занесло в Португалию.

«Помню свой первый выезд с командой, — вспоминает Томас период в «Спортинге». – Приехали в город Портимоненсе. И на ужине попросили выступить, что-нибудь показать. Я встал на стул и спел песню «Катюша». Все на камеру снимали, смеялись, а я был красный как помидор».

В остальном всё было идеально. Классные условия для молодых футболистов, располагающая погода, доверие тренеров. Всё, что нужно для прогресса. К тому же «Лейрия» не стеснялась отдавать молодых футболистов в аренды. Рукас поиграл за вторые команды «Спортинга» и «Хетафе».

«Выходят команды из ФНЛ в РФПЛ и выбивают мячи, а в «Хетафе» тренеры заставляли играть в пас, длинные передачи делать запрещалось, — вспоминает Томас. – Думаю, во всех испанских командах так. В Европе многое поменялось в плане жизни. Я стал более ответственным. Тут уже прибавил в тактических моментах, больше единоборств стал выигрывать. Португальский футбол намного отличается от российского, в первую очередь тут он техничнее».

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Россия

В 2016 году в «Зенит-2» вернулся Юрий Бавин, с которым Рукас играл в «Лейрии». Как сказал сам Томас, ему понятно решение одноклубника.

«Я поддержал и одобрил его решение. Он уже год находился в Португалии, а в этом сезоне стал реже играть за «Лейрию». Как он сам объяснял, появилась высокая конкуренция, а раз так, значит ещё рано повышать свой уровень именно в Европе. Именно поэтому он вернулся в Россию. Тем более «Зенит» — отличный вариант. Играя в ФНЛ, ты на виду и у первой команды, и у других топ-клубов».

Теперь пришла очередь Томаса вернуться обратно. Он мог вернуться в Россию ещё зимой – тогда Рашид Рахимов пригласил его на просмотр в «Терек», где играл его знакомый Далер Кузяев. Но не срослось.

«Кузяев говорил, было непривычно только в первый сезон. А так даже хорошо — нет ночных клубов, алкоголя, ты сосредоточен на футболе. Так что свои плюсы в Грозном есть», — вспоминает Томас.

Сейчас Рукасу предстоит борьба за попадание в первую команду «Зенита», с ним подписали четырёхлетний контракт. Пока, вероятнее всего, он будет выступать за вторую команду, но все шансы для того, чтобы пробиться в первую команду, у него есть. Осталось проявить себя.