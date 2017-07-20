Мисс трибун. Самые яркие болельщицы 1-го тура РФПЛ

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175 лет назад
2016
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Текст:
«Чемпионат»
Фото: instagram.com/svetlanasolovieva
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Предлагаем вашему вниманию фотоподборку самых ярких болельщиц, посетивших матчи 1-го тура РФПЛ.
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Источник:
«Чемпионат»
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Новости. Футбол
21 июля 2017, пятница
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22:54
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22:51
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