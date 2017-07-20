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Расизм, файеры, драки – что делать с футбольными хулиганами
Текст: Дмитрий Егоров
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Расстреляйте их всех. Что делать с фанатами

Репрессируйте — иначе они опять испортят русский футбол и чемпионат мира.
20 июля 2017, четверг. 23:00. Футбол

Сегодня приятный и тёплый летний вечер, но Виталий Мутко разочарован:

— Всё, что мы наработали на Кубке конфедераций, пошло насмарку, — говорит он корреспонденту «Р-Спорт». — Опять безопасность, опять эти файеры, мат, драки, расистские выходки – всё это не то, что мы хотели бы видеть в российском футболе.

Боль Виталия Леонтьевича возможно не только услышать, но и показать.

Вот перед финалом Суперкубка болельщики «Спартака» оскорбляют футболистов «Локо» в общественном месте. Нарушают закон.

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Вот во время игры на обеих трибуны горят файеры. Нарушение закона.

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Вот вратаря Гилерме называют обезьяной, а Григорий Телингатер, который знает португальский и следит за бразильской прессой, пытается объяснить, что это прямое проявление расизма. Серьёзное нарушение закона.

«Давай-давай, дискриминируй-унижай…» На что нужно обратить внимание КДК
Фанаты «Спартака» называли Гилерме обезьяной. Почему сейчас важно на это отреагировать.

Вот в VIP-ложе «Арены Химки» боельщики «Динамо» бьют спартаковца. Нарушают закон.

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Примерно в этот момент кто-то угрожает Роману Зобнину и материт его в общественном месте. Нарушает закон.

VIP-избиение. Фанаты «Динамо» нападали на Зобнина и не только (ВИДЕО)
К «Спартаку» вернулся злой, горячий и буйный соперник.

Слишком много людей слышат, как трибуны куда-то там ухают. За это нарушение «Динамо» платит 250 тысяч рублей.

И я лично считаю, что КДК ещё недособирает, потому что значительную часть матча, транслируемого по центральному каналу, комментатор выступает на фоне открытой гей-пропаганды. Такая вот «багама-мама».

Кстати, вы правда ждали, что наш футбол начнётся как-то иначе?! Читатели «Чемпионата», видимо, да. Они, оптимисты, написали под этим текстом много недовольных комментариев, относящихся к этому параграфу. Извините, что повторяюсь, но кусок важен для сравнения.

«От этого сезона я жду, что в РФПЛ не введут повторы, а господин Будогосский избежит сожжения, хотя файеры на трибунах должны гореть ярче. Ещё очень обидно, что в прошлом сезоне снаряды ракетниц перестали долетать до игроков на поле – это неправильно. Мне вообще хочется, чтобы полиция всё так же не замечала противопехотные мины на досмотре, а пепел от них радостно оседал на детских секторах центральных трибун.

Будет очень приятно, если входы на стадионы будут в единственном экземпляре, как в Ростове, а другие решётки при этом будут замкнуты наручниками. И, конечно, важно, чтобы попытки толпы всё-таки успеть на трибуны к началу матчей сопровождались игривыми взмахами дубинок. И с каждым разом нашему футболу будет всё лучше и лучше».

И в сегодняшний тёплый летний вечер я огорчён так же, как и Мутко, но лишь потому, что норма ожиданий от сезона была перевыполнена уже в первом туре. То есть мне просто не на что смотреть дальше.

Заигрывания с фанатами надо, конечно, прекращать. Ни в коем случае не восстанавливать ВОБ и похожие организации, не использовать этих мягкотелых стюардов и вообще не контактировать. Хватит дружелюбия. Оно было — и не помогло. Пришло время нормальных массовых репрессий. Закрытия фанатских секторов, задержания за белые кроссовки, стрижки или превышающий норму размер бицепса.

А ещё лучше исполнить желание самих болельщиков «Спартака», высказанное в 2009 году. «Расстрелять их всех», чтобы не испортили праздник футбола в 2018 году и не опозорили нашу страну на весь мир. Эти меры будут отлично встречены подготовленным обществом, но я хотел бы вспомнить о непопулярных шагах.

Например, о наказании конкретных людей, нападавших на Зобнина. В VIP-ложе есть камеры наблюдения, на трибунах работают стюарды и полиция – так где сами «звери»?!

У нас есть масса фото и видео с лицами тех, кто спровоцировал и участвовал в драке в десятом отсеке бизнес-ложи. Ну так где их фамилии, где запрет на посещение матчей?!

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Все знают, кто заводил песню про Гилерме и обезьяну. Лично я считаю этот заряд не расистским, а оскорбительным, прозвучавшим в тот момент, когда вратарь «Локо» напал на Джикию, но это вкусовщина. Главное: где объяснения ситуации от конкретных людей и хотя бы смешное обещание больше так не делать?!

Кстати, вы видели файеры в матчах Кубка конфедераций? Я – нет. Тогда почему сейчас вижу?!

Могу предположить. Чтобы на матчах РФПЛ было так же хорошо, как на Кубке конфедераций, то относиться к своей лиге нужно так же, как и к Кубку конфедераций. Но на это не хватит ни рук, ни средств, ни сверхжелания. Продавать билеты по паспортам, учить стюардов и полицию быть дружелюбными, продлевать работу метро, находить виновных ещё до совершения преступлений.

Этого не будет, потому что между обложкой на экспорт и содержанием у нас всегда была большая разница. И думаю, написав о своих ожиданиях от сезона-2018/19 прямо сейчас, ошибусь я вряд ли.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Виталий Мутко Болельщики — Футбол
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